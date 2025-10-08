La JCF contrata una indumentarista de prestigio para hacer los trajes de la corte infantil que se habían quedado "colgados"

La Junta Central Fallera ha dado a conocer la firma que se encargará de la confección de los segundos trajes de la fallera mayor y corte de honor infantil, después de la renuncia de 1700 tras el veredicto del Roig Arena.

El organismo fallero ha llevado a cabo un contrato menor, previa presentación de oferta a tres empresas y, finalmente, la designada es la firma Amparo Fabra. "Un valor seguro", es como la ha denominado el máximo organismo fallero.

Se trata de un taller muy conocido en la ciudad, con una amplia clientela y siempre considerado de los más prestigiosos. Su propietaria lleva décadas cosiendo trajes y hace ya tiempo que entró en liza la segunda generación, que mantiene los niveles de exigencia y calidad. Ha sido indumentarista oficial en varias ocasiones.

Las candidatas han sido convocadas para la toma de medidas, requisito previo indispensable antes de que, una vez elegida la fallera mayor, quede claro la confección de los trajes por parejas. Las niñas ya han llevado a cabo ese trámite en el taller de La Joia Indumentaristas para la realización del "primer traje", el de manga de farol.

Segunda jornada de presentación de las candidatas a Fallera Mayor 2026 /

Las telas que cortarán y darán cuerpo son de Compañía Valenciana de la Seda y las complementarán, como elemento principal de confección, con los delantales y manteletas de Santos Textil.

Contratación urgente

La contratación se ha tenido que llevar a cabo de forma urgente después de que, al acabar el veredicto del Roig Arena, el responsable de la firma adjudicataria, Jorge Fabuel, comunicara su renuncia -coincidiendo en el tiempo, la lectura del veredicto, con, casualidad o no, la no selección de una sobrina, aunque él adujo "falta de ánimos" y preferir centrarse en sus clientas-. Ahora, la JCF estudia qué si se le va penalizar por el incumplimiento del contrato.

Amparo Fabra Indumentaria abrió sus puertas en 1987 en la calle Mestre Gozalbo, 14 y, desde entonces, ha sido todo un referente dentro del mundo de la indumentaria valenciana. En la actualidad, en su taller se preparan, cortan, montan, cosen y terminan cada una de las piezas. Todas y cada una de ellas se realizan según patronaje del siglo XVIII y siglo XIX, basándose en piezas originales que guardan en su archivo personal.

El equipo de Amparo Fabra lo forman doce profesionales encabezados por Amparo Morales Fabra que sigue los pasos de su madre, la gran Amparo Fabra. Desde sus inicios, Amparo Fabra ha sido una investigadora de la indumentaria valenciana, tanto de hombre como de mujer, contando entre sus clientes a muchas familias, llegando a vestir ya a tres generaciones en una misma familia.

Entre sus clientas destacadas, numerosas Falleras Mayores de Valencia y Cortes de Honor. Desde Ruth Galán (FMIV98), pasando por Laura Mª Ortega (FMIV04), Lucía Gil (FMV06), María Berbel (FMIV09), Laura Caballero (FMV11), Begoña Jiménez (FMV13), Raquel Alario (FMV17), Marina Civera (FMV19) o Consuelo, Llobell (FMV20/21). Y no solo eso, tras su reinado, se han sumado muchas otras, como Laura Segura (FMV94), Raquel Giner (FMV95), Sandra Climent (FMV97) o Amparo Morosoli (FMIV99).

Además, Amparo Fabra está presente en toda la Comunidad Valenciana, ya que tiene clientas en numerosas localidades de nuestra tierra como Benicarló, San Mateo, Requena, Turís, Cullera, Alzira, Xàtiva, Jávea o Denia.

Amparo Fabra ha conseguido muchos premios y reconocimientos entre los que destaca haber sido finalistas en el premio Nacional de Artesanía o la Agulla de Brillants del Gremio Artesano de Sastres y Modistas. Esto se suma a la gran labor de la firma para que se conozca la cultura de la seda en Valencia, siendo colaboradores activos en el Colegio del Arte Mayor de la Seda. De hecho, Amparo Fabra fue la primera presidenta de la Fundación tras su rehabilitación durante siete años.