Berta y la corte 2025 se despiden en el balcón

La celebración del 9 d'Octubre estaba señalado en la agenda oficial como el último de la fallera mayor de València, Berta Peiró, y la corte de honor. Tras un año extremadamente complicado -con el parón de actos por la dana y las suspensiones en la semana de fallas por las lluvias especialmente-, la última jornada también les ha sido esquiva y el último acto ha sido ha tenido mucho menos contenido de lo previsto.

En principio, el programa tenía la Procesión Cívica, la "mascletà" y la Entrada Mora y Cristiana, una jornada completa que debía haberse completado con el momento simbólico en el que María Estela Arlandis le pasara a Berta la espada. Siendo que no es un acto de Fallas propiamente dicho, ha acabado consolidándose como el último gesto, porque lo normal es que no tengan más actos hasta el día de la Telefonada. Aunque, por ejemplo, las infantiles sí que rematarán el día 11 con la presentación en una de las comisiones de la corte.

El caso es que, con todo suspendido, la actividad se redujo al ritual interno: el paso "claustral" de la Senyera, que, tal como sucedió en pandemia, no hizo más que el paso desde el Salón de Cristal al Museo de la Ciudad. Alli fueron citadas las trece falleras en un momento que no por ello perdió la carga emotiva.

La Entrada Mora y Cristiana escenifica el final de ciclo fallero /

"Habeis lucido la dignidad y el respeto al cargo"

Posteriormente, María José Catalá les obsequió con la "mocadorà". Aseguró la alcaldesa que, en el día de los enamorados valencianos, el obsequio era una forma de mostrar "el cariño y el amor que os tenemos. Por vuestra forma de ser, de afrontar las adversidades que habéis tenido. Respetamos vuestra forma de acometer los días difíciles como éste y cómo habéis representado a la ciudad de València. En nombre de todo el Ayuntamiento estamos enamorados de la forma que habéis lucido la dignidad y el respeto al cargo" y aventuró que "os diré más cosas más adelante, que tengo muy memorizadas, en el momento oportuno". Un obsequio que extendió también a la Honorable Clavariesa Vicentina, también presente.

Remate en el balcón

Posteriormente, y tras una sesión de fotos con miembros de la JCF y con sus progenitores, la vida cortesana de las falleras 2025 finalizó en su particular teatro de los sueños: el balcón municipal, ese que tampoco pudieron disfrutar en plenitud por la cantidad de disparos suspendidos, muchos más que cualquier otro año. En este 9 d'Octubre volvieron pero sin "mascletà" -el único testigo eran los palés de arena- pero sí con un sol radiante, como una broma de mal gusto. Allí, sin público debajo, se hicieron las últimas fotografías de recuerdo. Berta Peiró y las demás: Claudia Ausina, Mireia Mansilla, Carme Montes, Carolina Rueda, Lucía Latorre, Beatriz Navarro, María San Miguel, María Mahiques, Carla Marcos, Carolina Torres, Claudia Sáez y Paula Fernández.

Vuelven el día 26

Más allá de su presencia en La Telefonada y en la Proclamación, Berta y la corte volverán a tener un acto próximamente: estarán presentes en la edición aplazada de la Entrada Mora y Cristiana, la que debían haber presidido este jueves. Al haber finalizado su ciclo, no lo harán ya con la indumentaria y los distintivos oficiales, sino de particular. Allí, se podrá verificar el rito de la espada entre María Estela y Berta.

A partir de entonces, todas volverán ya plenamente a sus vidas, aunque también iniciarán su condición de fallera mayor o corte de honor, que ya tienen de serie. En apenas un mes, el 14 de noviembre estrenarán su condición en la Cena de Cortes, de la que formarán parte ya de pleno derecho. Después empezará la serie de actos que tienen por prerrogativa, empezando por la Cabalgata de Reyes.

El final de la historia fue en la intimidad, a la puerta del Ayuntamiento, abrazándose entre ellas y con los acompañantes y hasta recibiendo el saludo de María José Catalá, cuya salida coincidió también con ese último momento.