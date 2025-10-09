Fallas 2026 al Día | Octubre: Carceller manda "besos y abrazos"

Te recuerdo que estamos en plenas jornadas del Tirant de Lletra de Na Jordana. Este es el programa

6 y 7 de octubre

19 - 21 h. Lecturas colectivas del Tirant, con versión teatralizada del grupo Essent Crit.

8 de octubre

18 - 21 h. Lecturas colectivas del Tirant, con versión teatralizada del grupo Essent Crit.

24 h. Les Golfes del Tirant, con Anna Muñoz "La Tía Visantiva" y su espectáculo "El Bateig".

9 de octubre

11 h. Ceremonia de Clausura con el "Deo Gratias".

Por cierto, la lectura colectiva es una de las pruebas habituales entre las candidatas a fallera mayor de València. La comisión lo ha documentado con un vídeo "conmemorativo" de la visita: