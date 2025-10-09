En Directo
Fallas 2026 al Día | Octubre: Carceller manda "besos y abrazos"
Las noticias de la fiesta en la segunda semana de octubre
En la semana del 9 d'Octubre no falta la actividad en las Fallas 2026
Reino de València-San Valero lleva ya unos años tratando de apuntar alto y no le ha ido mal, siendo frecuente su presencia en la zona noble. El año pasdo no le fueron tan bien las cosas y cambian de escenario. Luis Espinosa, solvencia artística y valor donde los haya, será el responsable de "Darrer de la porta", un análisis que hacemos cuando creemos que nadie nos mira. También hay cambio en la infantil, donde David Mourelle hará un repaso didáctico de aquellas cosas que aún quedan por descubrir.
El miembro de jurado de la fallera mayor infantil de València, Toni Carceller, cuyo nombre forma parte recurrente de las quejas, cartas y requerimientos de padres de niñas participantes en las pruebas, publicó esta imagen a la mañana siguiente de conocerse todo este proceso, después de que Levante-EMV publicara que ha llegado incluso al Síndic de Greuges. Esa y otra, en la que aparece con su pareja y el lema "besos y abrazos para todos" y emojis de besitos.
De entre todas las despedidas o acto de relevo entre falleras mayores, éste es uno de los más especiales, si no el que más: el correspondiente a Poblats al Sud. Forman parte de ella las que fueron representantes de las comisiones de la zona cero, las que vieron ser arrasados sus casales o perder miembros en la comisión en la trageia, como en la de Hellín. Ahora, con las sedes falleras rehabilitadas, y aún habiéndose celebrado las fiestas, aunque "nunca fueron iguales", toca cerrar el ciclo. Entre todas ellas (y él, porque la falla del Saler tuvo fallero mayor) se generó un vínculo de doble amistad y solidaridad.
Dos nuevas vídeo-entrevistas, rápidas y fáciles de ver:
Hoy hay un sorteo importante en la sede de la Junta Central Fallera: el de los Balls al Carrer. Porque hay 172 comisiones que quieren participar y solo 120 plazas. Los agraciados tendrán asignadas fechas y espacios, que serán las plazas de la Reina, Merced, Fueros y Manises. Habrá 52 que tendrán que esperar al año que viene.
No les ha importado cruzar la mitad de los Poblats: el cuadro de honor de San Pedro-Virgen de Vallivana han elegido un lugar muy especial para su exposición de trajes -toda una costumbre en estos barrios-: el Mercado del Grao.
Espai Ripalda ha recuperado para la venta uno de sus productos estrella: el peluche "Mareta Amparín". A la tienda del Pasaje Ripalda ha llegado una nueva remesa en formato grande y en colgador.
Aquí tenéis la vídeo-entrevista de Alba García-Pardo
Aquí os dejamos las cuatro preguntas a Anabel Calero
Te recuerdo que estamos en plenas jornadas del Tirant de Lletra de Na Jordana. Este es el programa
6 y 7 de octubre
19 - 21 h. Lecturas colectivas del Tirant, con versión teatralizada del grupo Essent Crit.
8 de octubre
18 - 21 h. Lecturas colectivas del Tirant, con versión teatralizada del grupo Essent Crit.
24 h. Les Golfes del Tirant, con Anna Muñoz "La Tía Visantiva" y su espectáculo "El Bateig".
9 de octubre
11 h. Ceremonia de Clausura con el "Deo Gratias".
Por cierto, la lectura colectiva es una de las pruebas habituales entre las candidatas a fallera mayor de València. La comisión lo ha documentado con un vídeo "conmemorativo" de la visita:
- Las nuevas arrocerías de la Malva-rosa: 'Mucho cristal', más comensales y terraza en altura con vistas al Mediterráneo
- Centenario del Himno de la Comunitat Valenciana: 'Es el Himno más bonito del mundo
- El edificio de La Torre comprado por València se llena de apartamentos turísticos
- Vecinos de la Lonja del Cabanyal: 'No van a echarnos de nuestras casas, no somos okupas
- El ayuntamiento suspende la Procesión Cívica en València ante la alerta naranja
- Denuncian irregularidades en la confección del jurado de Fallera Mayor Infantil
- Incendio en una conocida discoteca de València
- El casting para alquilar piso en València se endurece: 'Me piden ser médico o funcionario