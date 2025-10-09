Fallas al día | Octubre: Carceller manda "besos y abrazos para todos"

De entre todas las despedidas o acto de relevo entre falleras mayores, éste es uno de los más especiales, si no el que más: el correspondiente a Poblats al Sud. Forman parte de ella las que fueron representantes de las comisiones de la zona cero, las que vieron ser arrasados sus casales o perder miembros en la comisión en la trageia, como en la de Hellín. Ahora, con las sedes falleras rehabilitadas, y aún habiéndose celebrado las fiestas, aunque "nunca fueron iguales", toca cerrar el ciclo. Entre todas ellas (y él, porque la falla del Saler tuvo fallero mayor) se generó un vínculo de doble amistad y solidaridad.

Acto de relevo en Poblats al Sud / Falla Suïssa