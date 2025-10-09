En Directo
Fallas al día | Octubre: Carceller manda "besos y abrazos para todos"
Las noticias de la fiesta
La fiesta avanza tras el 9 d'Octubre
No hay clásico en el 9 d'Octubre como la clausura del Tirant de Lletra de Na Jordana. Que se remata con una foto de grupo de la comisión. Ya son 25 ediciones desde que empezara esta fantástica iniciativa de poner en valor la obra de Joanot Martorell. Ahora, Na Jordana vira su actividad hacia los concursos y a, el próximo viernes, desvelar sus proyectos.
Nos ha dado mucha penita la despedida, accidentada, de Berta y la corte en lo que ha sido su último acto.
Pincha en este enlace para saber cómo ha sido, que les han regalado y cuando volveremos a verlas
Reino de València-San Valero lleva ya unos años tratando de apuntar alto y no le ha ido mal, siendo frecuente su presencia en la zona noble. El año pasdo no le fueron tan bien las cosas y cambian de escenario. Luis Espinosa, solvencia artística y valor donde los haya, será el responsable de "Darrer de la porta", un análisis que hacemos cuando creemos que nadie nos mira. También hay cambio en la infantil, donde David Mourelle hará un repaso didáctico de aquellas cosas que aún quedan por descubrir.
El miembro de jurado de la fallera mayor infantil de València, Toni Carceller, cuyo nombre forma parte recurrente de las quejas, cartas y requerimientos de padres de niñas participantes en las pruebas, publicó esta imagen a la mañana siguiente de conocerse todo este proceso, después de que Levante-EMV publicara que ha llegado incluso al Síndic de Greuges. Esa y otra, en la que aparece con su pareja y el lema "besos y abrazos para todos" y emojis de besitos.
De entre todas las despedidas o acto de relevo entre falleras mayores, éste es uno de los más especiales, si no el que más: el correspondiente a Poblats al Sud. Forman parte de ella las que fueron representantes de las comisiones de la zona cero, las que vieron ser arrasados sus casales o perder miembros en la comisión en la trageia, como en la de Hellín. Ahora, con las sedes falleras rehabilitadas, y aún habiéndose celebrado las fiestas, aunque "nunca fueron iguales", toca cerrar el ciclo. Entre todas ellas (y él, porque la falla del Saler tuvo fallero mayor) se generó un vínculo de doble amistad y solidaridad.
