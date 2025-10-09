Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Fallas al día | Octubre: Carceller manda "besos y abrazos para todos"

Las noticias de la fiesta

Carceller, en sus redes sociales

Carceller, en sus redes sociales / Instagram

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La fiesta avanza tras el 9 d'Octubre

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents