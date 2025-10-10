Cuatro preguntas a... Vega Archer Ríos, Falla Plaza del Mercado Central

Cuatro preguntas a... Vega Archer Ríos, Falla Plaza del Mercado Central

Esteban San Canuto

Cuatro preguntas a... Vega Archer Ríos, Falla Plaza del Mercado Central

Esteban San Canuto

València
RRSS WhatsAppCopiar URL

Desde la "falla número uno", Vega pasa por las cuatro preguntas: ¿En qué actividades de la comisión participas o en qué delegación tienes cargo o cometido? ¿A quien dedicas el éxito de haber sido elegida? ¿Qué llevabas escondido en el Roig Arena para recordar a alguien o para que te diera suerte?. Si sales elegida Fallera Mayor, ¿qué dos actos disfrutarías más: Telefonada, Proclamación, Exlatación, Crida u Ofrenda?

TEMAS

Tracking Pixel Contents