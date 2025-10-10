El día más especial antes de la Telefonada: el ensayo de la Proclamación. ¿A quien le ha tocado "ser" fallera mayor?
Las candidatas ensayan la "subida de escaleras" en el tramo final de las pruebas
El tiempo se acaba y las candidatas a fallera mayor de València 2026 cuentan las horas para conocer el nombre de las protagonistas de La Telefonada, aquellas que estarán en el interior de los sobres que entregarán los jurados. Uno de los rituales de los últimos días es ensayar la Proclamación, el acto que tendrá lugar al día siguiente, en el que no se les impone ningún distintivo del cargo (eso llegará en enero en las Exaltaciones), pero sí se las confirma en el cargo. Para ello acuden al Hemiciclo del Ayuntamiento en una especie de bienvenida desde la Casa de la Vila.
Pero antes, todas ellas acuden al mismo lugar a puerta cerrada. Sin más testigos que los propios jurados, los miembros de Junta Central Fallera necesarios y los medios de comunicación. Alguna mirada sorprendida, en todo caso, desde el exterior. Allí, todas ellas ensayan el ritual: la subida de la escalera -que es verdaderamente mítica, aunque aún lo será más con la Banda Municipal tocando en directo y la Policía Local de Gala custodiando la subida-, la entrada en el Hemiciclo y la posterior recepción en el Salón de Cristal.
Todas lo han ensayado revistiéndose de fallera mayor de València por unos minutos -lo serán de forma efectiva solo dos de ellas-. Pero el pase público ha sido por sorteo y las agraciadas han sido Vega Archer en mayores y Lola López en infantiles.
Mañana continúan las sesiones de pruebas y la despedida final será el domingo. El lunes deben reunirse para deliberar -si el tema no está claro de antemano- y entregar los nombres.
