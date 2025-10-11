Cuatro preguntas a... las 13 candidatas a Fallera Mayor de València 2026

Daniela, Vega, Zoe, Mar, Anabel, Carmen, Ani, Laura, Virginia y Marta y Paula, estos dos por partida doble, son los nombres de pila que, a partir de ahora, se harán familiares en el imaginario del mundo "falleramayorista". Desde el lunes serán las responsables de dar imagen -voz, menos- a la fiesta. Para ello tiene que llevarse a cabo el acto de la Telefonada, la Proclamación y, desde ese momento, empezará la historia de sus vidas.

Dentro de los muchos reportajes realizados en estas semanas por Levante-EMV, todas ellas han respondido a las mismas cuatro preguntas:

¿En qué actividades de la comisión participas o en qué delegación tienes cargo o cometido?

¿A quien dedicas el éxito de haber sido elegida?

¿Qué llevabas escondido en el Roig Arena para recordar a alguien o para que te diera suerte?.

Si sales elegida Fallera Mayor, ¿qué dos actos disfrutarías más: Telefonada, Proclamación, Exaltación, Crida u Ofrenda?

