¿Qué comisiones han tenido fallera mayor de València? El "ranking" es sorprendente

Cuando, sobre las siete y media de la tarde, se den a conocer los nombres de las Falleras Mayores de València 2026, además del nombre de las agraciadas se conocerá el nombre de las comisiones por las que se ha presentado. Desde ese momento, las elegidas, lo mismo que sucede con las cortes de honor, pasarán a ser "propiedad de la ciudad". Más que falleras de la comisión tal, lo serán del compendio de todas. Tanto es así, que en el acta de elección sí que se nombra la comisión pero ya no en la Proclamación, cuando se las invita a entrar en el hemiciclo. Pero ambas pasarán a formar parte de una particular galería de honor: aquellas que, surgiendo de su censo, llegaron a lo más alto en una parte importante de la fiesta.

Han pasado ya 90 falleras mayores elegidas "democráticamente" desde la Transición. Es decir, para las que la condición indispensable era no solo pasar por pruebas ante un jurado, sino estar censada en una comisión.

Las elegidas desde 1940 por designación directa no precisaban pertenecer a una comisión. Ni siquiera ser valencianas. De hecho, muchas de las designaciones fueron honores para la clase política, sin faltar, por parte de las autoridades locales, de recibir un "retorno" desde el gobierno central. Eso no quita para que algunas de ellas sí que formaran parte de comisiones.

Con la llegada de los ayuntamientos democráticos se pasó a cambiar la norma y que el honor recayera en una joven y una niña plenamente de las filas falleras. Así ha sido desde entonces y así, las comisiones han ido recibiendo ese particular honor.

Premio "muy repartido"

¿Qué comisiones? Pues hay un aspecto especialmente llamativo: es como un premio de la lotería de Navidad "muy repartido". Porque el dato es contundente. A falta de conocer las de este año, hay una única comisión con tres falleras mayores de València y trece han hecho doblete. Todas las demás, hasta 69, lo han sido de momento una única vez.

Seguro que no les salen las cuentas, ¿verdad? Pues no porque a esta lista de 1980 en adelante se le añaden otra formada por siete comisiones más, que son las de las elegidas, solo adultas, entre 1931 y 1936, con otras fórmulas de elección, pero también "democrática". Ahi alcanzarían el doblete la Plaza del Negrito al sumarse la presencia de Ángeles Algarra, y Ripalda-Beneficència tras la eleccion de Berta Peiró noventa años exactos después de Vicenta Montoro. Y se sumarían comisiones desaparecidas o refundadas, como Barraca-Travesía del Rosario, General Prim, Maestro Gozalbo-Burriana, etcétera.

Las comisiones con fallera mayor no siguen un patrón determinado porque habría que "depurarlo". Por ejemplo, Sueca-Literato Azorín lidera con tres falleras mayores, pero no como "falla de Especial". La primera de ellas, Laura Carsí en 1980, lo era cuando la comisión ruzafeña no era más que una comisión de tipo medio. Acostumbrados a asociarla con la Sección Especial, en aquel tiempo era una comisión más de barrio. En la lista hay por igual comisiones de Especial, comisiones con "aura" de tener poder social y comisiones humildes, de barrio. Se puede llegar a la conclusión de que aquí, lo que verdaderamente cuenta es la persona y no la comisión. En las elecciones plenamente convincentes y en las que dejaron sospechas.

No por tener mucha cortesana...

Otro aspecto llamativo es que las comisiones líderes del ranking de elegidas para cargo representativo no se "han salido" a la hora de tener falleras mayores. En la actualidad, las dos más representadas son Avenida del Oeste y Conde Salvatierra con 15 elegidas. De ellas, Els Velluters solo ha tenido una fallera mayor (Marta Agustín en 2009) y Conde Salvatierra dos (Carla Muñoz en 1991 y Lola Flor en 2000), con la particularidad de que ambas fueron falleras mayores cuando la comisión aun no se había "disparado" en el número de cortesanas elegidas, algo que es mucho más reciente en el tiempo.

De las comisiones con más elegidas, Convento Jerusalén lleva 32 años sin fallera mayor; Conde Salvatierra, 25 y Avenida del Oeste, 17

El podio de electas lo cerraba , con 14, pero estamos en las mismas: de todas ellas solo una fue única fallera mayor, Laura Segura, y hace de esto 32 años, en 1994.

De las que están en lo más alto, con 10 o más electas para la corte de honor, no han redondeado el éxito aún las comisiones de Reino de València-Císcar, Quart-Palomar, Exposición-Micer Masco y Rubén Darío-Fray Luis Colomer. La última en sumarse ha sido Azcárraga, para quien "a la décimotercera fue la vencida" con Paula Nieto en 2023.

Y quedan más de 300 por vivirlo

Queda dicho, pues, que el cargo está muy repartido, pero también es porque comisiones en la ciudad hay muchas. Tanto, como que aún hay más de 300 sin haber vivido la experiencia de tener fallera mayor de València en sus filas. Y también es la razón por la que, con las 26 candidatas en la mano, son muchas las que podrían estrenarse. Tan solo lo han disfrutado Padre Doménech, Convento Jerusalén, El Palmar, Mercado Central, Plaza del Negrito y Conde Salvatierra. Estas dos últimas, ya queda dicho, por partida doble, con opciones de encaramarse este año a la cabeza de la clasificación.

Comisiones de las Falleras mayores de València (1931-1936 / 1980-2025)

