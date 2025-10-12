Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La historia detrás de cada candidata a Fallera Mayor de València 2026

Los perfiles de las 13 jóvenes que se convertirán en Fallera Mayor de València 2026 y Corte de Honor

Las 13 candidatas mayores

Las 13 candidatas mayores / Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Se desveló el veredicto más esperado. Y el resultado es el de todos los años: trece elegidas para representar a las Fallas en el papel de Fallera Mayor de València y Corte de Honor. Nombres que han empezado a "sonar" en los meses anteriores pero que, a partir de ahora, cobrarán un notable protagonismo, multiplicado a partir del 13 de octubre.

Levante-EMV presentó a todas ellas durante el verano, dentro de ese grupo de 73 preseleccionadas. Cada una de ellas con una historia diferente y a cada cual más completa.

La próxima semana serán convocadas para una nueva tanda de entrevistas, que enriquecerán los relatos. Pero, de momento, estes es un más que intenso y válido resumen de la vida personal y fallera de todas ellas.

Anabel Calero Bru, Plaza de la Sequota

Ficha automática (foto + titular desde una URL)

Zoe Molino Tomás, Virgen de la Fuensanta

Ficha automática (foto + titular desde una URL)

Vega Archer Ríos, Mercado Central

Ficha automática (foto + titular desde una URL)

Carmen Prades Gil, Convento Jerusalén-Matemático Marzal

Ficha automática (foto + titular desde una URL)

Paula Marí Turrientes, Matías Perelló-Luis Santángel

Ficha automática (foto + titular desde una URL)

Ani Torregrosa Pérez, San Vicente-Marvá

Ficha automática (foto + titular desde una URL)

Virginia Pulido Martínez, Marqués de Montortal-José Esteve

Ficha automática (foto + titular desde una URL)

Daniela Roig Añón, Joaquín Costa-Conde Altea

Ficha automática (foto + titular desde una URL)

Laura Llobell López, Exposición-Micer Mascó

Ficha automática (foto + titular desde una URL)

Mar Vivanco i Marco, Doctor Collado

Ficha automática (foto + titular desde una URL)

Marta Capella Guanter, Ctra. Escrivá-Cooperativa San Fernando

Ficha automática (foto + titular desde una URL)

Marta Salvador Salinas, Padre Doménec-Pío XII

Ficha automática (foto + titular desde una URL)

Paula Castell García, Conde Salvatierra-Cirilo Amorós

Ficha automática (foto + titular desde una URL)

