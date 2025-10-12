La historia detrás de cada candidata a Fallera Mayor de València 2026
Los perfiles de las 13 jóvenes que se convertirán en Fallera Mayor de València 2026 y Corte de Honor
Se desveló el veredicto más esperado. Y el resultado es el de todos los años: trece elegidas para representar a las Fallas en el papel de Fallera Mayor de València y Corte de Honor. Nombres que han empezado a "sonar" en los meses anteriores pero que, a partir de ahora, cobrarán un notable protagonismo, multiplicado a partir del 13 de octubre.
Levante-EMV presentó a todas ellas durante el verano, dentro de ese grupo de 73 preseleccionadas. Cada una de ellas con una historia diferente y a cada cual más completa.
La próxima semana serán convocadas para una nueva tanda de entrevistas, que enriquecerán los relatos. Pero, de momento, estes es un más que intenso y válido resumen de la vida personal y fallera de todas ellas.
Anabel Calero Bru, Plaza de la Sequota
Zoe Molino Tomás, Virgen de la Fuensanta
Vega Archer Ríos, Mercado Central
Carmen Prades Gil, Convento Jerusalén-Matemático Marzal
Paula Marí Turrientes, Matías Perelló-Luis Santángel
Ani Torregrosa Pérez, San Vicente-Marvá
Virginia Pulido Martínez, Marqués de Montortal-José Esteve
Daniela Roig Añón, Joaquín Costa-Conde Altea
Laura Llobell López, Exposición-Micer Mascó
Mar Vivanco i Marco, Doctor Collado
Marta Capella Guanter, Ctra. Escrivá-Cooperativa San Fernando
Marta Salvador Salinas, Padre Doménec-Pío XII
Paula Castell García, Conde Salvatierra-Cirilo Amorós
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Centenario del Himno de la Comunitat Valenciana: 'Es el Himno más bonito del mundo
- La caída de un ficus obliga a cerrar la calle Pintor Sorolla
- El ayuntamiento suspende la Procesión Cívica en València ante la alerta naranja
- Denuncian irregularidades en la confección del jurado de Fallera Mayor Infantil
- Incendio en una conocida discoteca de València
- El casting para alquilar piso en València se endurece: 'Me piden ser médico o funcionario
- Desbloquean la restauración de la muralla islámica de València después de tres años de parón
- Los trabajadores del Jardín del Turia cargan contra la contratación de una empresa para su mantenimiento