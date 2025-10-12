Cuándo se elige a la Fallera Mayor de València 2026

El último fin de semana de septiembre, València conoció las cortes de honor de las Fallas 2026. La gala de la elección de las cortes que acogió el Roig Arena y en la que se dieron cita alrededor de 12.000 personas, vivió una noche mágica señalada en el calendario de fallero donde la ciudad conoció a las representantes de las fiestas josefinas.

Las Fallas de València de este año ya tienen a sus 13 representantes mayores y también a sus 13 representantes infantiles que en cuestión de unos días conocerán quién de ellas se convertirá en fallera mayor de València y en fallera mayor infantil. Las dos elegidas se convertirán de esta manera en las máximas representantes de la fiesta; el resto formarán parte de las cortes de honor en un año que se presenta inolvidable para cada una de ellas.

El acto en el que se eligen a las dos falleras mayores de València es conocido como 'La Llamada' o 'Telefonada'. Este acto tan esperado para los falleros y falleras tiene lugar desde el Ayuntamiento de València cuando la alcaldesa llama por separado a las dos falleras mayores escogidas para las próximas fiestas. Este momento tan esperado es uno de los más emotivos, ya que las 13 candidatas mayores e infantiles esperan con nervios y emoción ser las elegidas para representar a València en una de las fiestas más importantes y reconocidas también dentro del panorama internacional.

¿Cuándo será la elección de la fallera mayor y la fallera mayor infantil?

Muchos falleros y falleros ya esperan este momento; pero ¿qué día se elige a la próxima fallera mayor de València y a la fallera mayor infantil?. El calendario fallero ya está marcado en rojo ese día: la fecha escogida para este acto es el próximo 13 de octubre y la hora será a partir de las 19:00 horas , con el acto de la Proclamación que se celebrará al día siguiente, el 14 de octubre.

¿Cómo funciona? Es un ritual que se repite todos los años. Teóricamente, es el pleno de la Junta Central Fallera el que tiene la prerrogativa de conocer los nombres. Para ello, se reúnen en el Salón de Cristal. El jurado, una vez se ha puesto de acuerdo -o no- ha entregado el acta al secretario general.

Una vez llega la primera autoridad municipal al Salón, y tras saludar a los miembros del pleno, recibe los sobres y pregunta si los abre o si traslada ese privilegio a la asamblea extraordinaria de presidentes, que está esperando en el Hemiciclo.

Obtenida la venia, toda la comitiva se traslada al hemiciclo, desde donde se llevan a cabo las llamadas telefónicas a la vez que se está leyendo al acta. El año pasado, el nombre de Lucía García se conoció, con precisión suiza, a las siete y media de la tarde en punto. Tres minutos después se desveló el nombre de Berta Peiró para la mayor.

La "suerte del teléfono" es una versión en directo de lo que se hacía antaño, que era leer el nombre en la asamblea y, a continuación, desde el despacho de alcaldía, hacer la llamada. Esta fórmula empezó con las falleras mayores de 1992, Mónica Palmer y Carmen Serrano.

Una vez desvelados los nombres finaliza la reunión y la comitiva se marcha a cumplimentar a las dos elegidas.