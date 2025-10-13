Compromís reclama conocer las quejas presentadas en el proceso infantil y critica que no se haya convocado un pleno extraordinario

Finalmente ha sido el mismo día de la Telefonada cuando el Grupo Municipal Compromís ha dado su versión sobre la llegada de quejas a la Junta Central Fallera, Ayuntamiento y Síndic de Greuges procedentes de padres de candidatas eliminadas en la fase previa, acusando al jurado de diferentes malas praxis.

El respecto, el concejal Pere Fuset ha criticado al titular de Fallas, Santiago Ballester de que "manteniéndonos en la máxima prudencia y en el respeto a la presunción de inocencia que en todo momento hemos demostrado desde la oposición, consideramos que habría sido oportuno convocar al menos un pleno extraordinario de la Junta Central Fallera para informar sobre esta queja y sobre el posible margen de actuación de las comisiones falleras que se sientan afectadas".

La Junta Central Fallera le ha contestado al grupo municipal que "no constan consultas, ni administrativas ni jurídicas, respecto al jurado", aunque estas sí que se hicieron no desde la JCF, sino desde la concejalía y de forma oral. Y critica que no se "haya ofrecido explicaciones claras sobre las posibles irregularidades en el proceso que, según diversas publicaciones en la prensa, incluso para él mismo presentan visos de veracidad". Por eso reclaman "acceder también a la denuncia realizada por madres y padres de algunas candidatas, las pruebas aportadas, así como la queja presentada al Síndic y la solicitud de paralización del proceso".

"Cabe recordar que, especialmente tratándose de niñas, todos los esfuerzos para mejorar el proceso deberían centrarse en su bienestar, tal y como se pretendía cuando en mayo de 2023 se introdujeron algunas incompatibilidades ahora descartadas o el requisito de una experiencia personal y profesional en el trato con el mundo infantil que quizás se ha relajado en exceso" asegura Fuset, quien reclama "al concejal Ballester que no dé la espalda al problema, que ofrezca todas las explicaciones posibles con la máxima transparencia, que actúe según sea necesario y que promueva la reflexión necesaria para seguir mejorando el proceso de elección de las máximas representantes del colectivo fallero."