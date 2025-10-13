Marta Mercader Roig , Fallera Mayor Infantil 2026

València ya conoce quién será la Fallera Mayor Infantil de las Fallas de València de 2026. La afortunada y máxima representante infantil de las fiestas josefinas del próximo año es Marta Mercader Roig de la falla Falla Alberique-Héroe Romeu . Así se lo ha comunicado la alcaldesa de València, María José Catalá con la tradicional 'Telefonada' en un Pleno Extraordinario desde el ayuntamiento.

Estamos ante uno de los momentos más emotivos y esperados de las fallas que marca el inicio de un nuevo ciclo fallero con las nuevas falleras mayores de València como protagonistas. La nueva Fallera Mayor Infantil de València pasará desde esta misma tarde a formar parte del cuadro de honor de las máximas representantes de las fiestas del 'Cap i Casal'.

Un Pleno Extraordinario desde el ayuntamiento

El acto de esta tarde ha comenzado con un Pleno Extraordinario de los miembros de la JCF y los jurados en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València. María José Catalá ha sido la encargada de recoger los sobres del veredicto, para posteriormente pedir permiso para poder abrirlos en la Asamblea de presidentes y presidentas de falla.

Este procedimiento posibilita que la llamada a las elegidas se haya podido realizar desde el Hemiciclo del Ayuntamiento. María José Catalá ha presidido la Asamblea acompañada del presidente de Junta Central Fallera y concejal de Fallas, Santiago Ballester, del secretario general,Nicolás Garcés Casal,y del resto de la Directiva de la Junta Central Fallera.