Carmen Prades Gil, Fallera Mayor de València 2026

Carmen Prades Gil es la nueva Fallera Mayor de València de las Fallas 2026. El nombre de la elegida lo ha anunciado María José Catalá, en el tradicional acto de la 'Telefonada' desde el Ayuntamiento de València. Carmen Prades Gil de la Falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal -sector La Roqueta-Arrancapins- es a partir de hoy la máxima representante de las Fallas de València.

La nueva fallera mayor de València tiene 25 años. Estudió el Grado en Transporte y Logística, después el Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (UPV) y este año se encuentra en el último curso del Grado en Administración y Finanzas. Trabaja como adjunta de dirección en la empresa familiar dedicada al transporte y la logística.

Es fallera desde los 12 años. Posee el Bunyol d’Or. Se apuntó a la falla por su tío con el que siempre pasaba las Fallas en Convento incluso antes de estar censada oficialmente en la comisión.

Forma parte de la delegación de infantiles y de protocolo. Este año ha ganado con su comisión el primer premio de la Sección Especial y también el ninot indultat mayor.

Sin ninguna duda, su acto favorito es la Plantà. Para ella, es increíble acompañar al artista y a su equipo durante los días que están plantando en la plaza. Lo disfruta desde muy pequeña porque le encanta la falla.

Le encanta leer y escaparse a la playa siempre que puede. Entre semana también hace pilates. Y como curiosidad, últimamente se ha aficionado a jugar al truc.

Participa en San Cristóbal, el patrón de los conductores. Al trabajar en la empresa familiar dedicada al transporte es una festividad que le encanta compartir con su familia, ya que además, su empresa, entre muchas otras,es una de las que organiza este evento.

Pleno Extraordinario desde el ayuntamiento

El acto de esta tarde ha comenzado con un Pleno Extraordinario de los miembros de la JCF y los jurados en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València. María José Catalá ha sido la encargada de recoger los sobres del veredicto, para posteriormente pedir permiso para poder abrirlos en la Asamblea de presidentes y presidentas de falla.

Este procedimiento posibilita que la llamada a las elegidas se haya podido realizar desde el Hemiciclo del Ayuntamiento. María José Catalá ha presidido la Asamblea acompañada del presidente de Junta Central Fallera y concejal de Fallas, Santiago Ballester, del secretario general,Nicolás Garcés Casal,y del resto de la Directiva de la Junta Central Fallera.