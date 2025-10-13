La historia del número 13 que da suerte a Carmen Prades

Carmen Prades Gil es de la falla 12, Convento Jerusalén. Pero su vida fallera más gloriosa pasará a la historia por el número que nadie quiere "pero que yo le recomiendo a todo el mundo": el trece. A saber: "llevé el trece en las pruebas" en alusión al número-código de identificación que se lleva durante el tiempo en que son 73 candidatas. Salir, salió en el Roig Arena "en el puesto trece". Y el momento más importante de su vida, el de la Telefonada, ha llegado "un día trece". No es nada supersticiosa y asegura que estaba "muy cómoda llevándolo".

Laboralmente es Adjunta a Dirección de Transportes Torres, pero ahora estaba en el departamento de Tráfico "que es el core de la empresa". Estudió Medicina, pero años atrás giró hacia el trabajo familiar tras pasar por el Grado Superior de Transporte y Logística, un Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal de la UPV. También está acabando el grado en Administración y Finanzas.

"Juntos" es el tatuaje que llevan tanto ella como su madre. Está escrito con la letra de su abuelo materno y es toda una declaración de intenciones. Además de su querido tío Pedro Ródenas "Manzanita", Carmen no ha podido tener ya abuelos a su vera disfrutando del éxito.

Para Convento Jerusalén es la segunda fallera mayor de València, porque, como queda dicho, hace 32 años, en 1994, lo fue Laura Segura. Podría aplicarse que es la tercera: la última fallera mayor por designación directa del Ayuntamiento, Luz Fos, también era fallera de la comisión. De hecho, en el casal están las fotos de las dos antecesoras. Desde entonces, la comisión ha tenido muchas falleras en la fase final -actualmente es la tercera comisión en el cómputo desde 1980- pero la suerte les había sido esquiva. La última de ellas fue Cristina Madrero en 2023 "que es muy amiga suya y con la que fui muy feliz viviéndolo".

Su indumentarista de cabecera es Eduardo Cervera. Para el día de la llamada vistió de azul marino, la misma tonalidad que en la cena de gala.