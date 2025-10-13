La ‘telefonada’ resuelve hoy el año más convulso de la elección fallera

Y siguiendo el ritual, y 364 días después, la Telefonada volverá a paralizar este lunes el aliento de la sociedad fallera. De una parte de la sociedad fallera, bastante mayoritaria, que estará pendiente del momento en el que María José Catalá, -el año pasado fue a las 19.30 en punto- comunique, con sendas lecturas de acta y sendas llamadas telefónicas en directo, el nombre de las falleras mayores de València del nuevo curso 2026, las ganadoras del premio grande de un proceso iniciado en los últimos días de junio.

Es un acto que, conforme han pasado los años, se ha quedado desangelado en lo que es el hemiciclo. Se trata, en teoría, de una asamblea de presidentes y antaño se daba cita mucha más gente. El pasado ejercicio, sin ir más lejos, la lectura estuvo acompañada de silencio absoluto en el momento de decir los nombres y un aplauso de cortesía al acabar la lectura. ¿Por qué? Porque ahora toda la expectación y la pasión está trasladada a los casales, donde se reúnen las comisiones para acompañar a sus falleras. La locura se materializa en la casa fallera de cada candidata y ya casi ninguna quiere hacerlo en las apreturas de su domicilio. Después llega lo de siempre: la visita de autoridades, falleras salientes, la corte, periodistas y toda la tramoya propia del momento. Entre gritos del público de cada comisión, cuyas celebraciones son parecidas a las de un 22 de diciembre con la Lotería de Navidad.

A partir de entonces, la vida va a cambiar para las 26 elegidas, pero especialmente para dos de ellas. Tienen por delante una primera fase de tres meses de rodaje hasta la exaltación; otros dos con la mayor intensidad de sus vidas, hasta la «cremà» y después, medio año a otra velocidad, pero en el que la agenda es incompatible con cualquier posibilidad de vida normal.

La elección de este año llega después de diez días muy difíciles tras la presentación sistemática de quejas, reclamaciones y requerimientos por parte de progenitores de niñas participantes en el proceso hasta el Roig Arena. Hay quejas basadas en lo que consideran relaciones personales con candidatas que superarían las incompatibilidades señaladas en las bases y que algunos de los señalados no comunicaron previamente. Y hay también ausencias reiteradas en las sesiones de trabajo, algo que se ha mantenido, con diferentes protagonistas, durante la segunda fase.

El proceso no se ha detenido y el veredicto se va a llevar a cabo sin importar toda esta serie de quejas. Pero al Ayuntamiento no le ha gustado. Por primera vez en la historia, las quejas no han caído en saco roto. Se han visto cosas que no han gustado nada, pero con los jurados ya confeccionados y sin potestad para llevar a cabo cambios inmediatos, no queda más que poner más diques el próximo año y que este año el veredicto se lleve a cabo por la voluntad y conciencia de las siete personas. El concepto «presentarse para sacar a» está institucionalizado desde hace tiempo y cada vez se activa, o se intenta activar, más.

Más allá de los jurados, el proceso lleva ya tiempo alterado. Conforme la figura de las falleras mayores y cortes de honor ha alcanzado más relevancia, en el entorno de las elegidas se ofertan todo tipo de miembros del ecosistema, como si de Agentes Fifa se tratara: indumentaristas, fotógrafos, amigos de confianza o nuevo cuño, comunicadores y asesores de todo tipo que conforman un entorno para preparar y jalear a la candidata de turno, mutando hacia las siguientes en cuanto se cierra el ciclo.

La suerte suele ser muy repartida en lo que son comisiones de falla con fallera mayor de València. Después de 90 falleras mayores elegidas por jurado, tan solo once comisiones han hecho doblete y solo una, Sueca-Literato Azorín, ha logrado el triplete. Todas las demás están repartidas en un único éxito en cada una de las comisiones. A pesar de estar tan distribuida la suerte, este año vuelve a ser abrumadora mayoría las comisiones con candidata que se estrenarían en el cuadro de honor. De hecho, tan solo Conde Salvatierra, Plaza del Negrito, Convento Jerusalén, El Palmar, Mercado Central y Padre Doménech llegan a esta fase final habiendo disfrutado del éxito a lo largo de este casi medio siglo desde que la fallera mayor se elige con jurado.