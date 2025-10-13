Los veredictos, por unanimidad

La lectura de los veredictos de las Falleras Mayores de València se espera siempre no solo por el nombre de las elegidas, sino por la lectura del acta. En concreto, por si en el acta se escribe "por mayoría" o "por unanimidad".

En los últimos años se ha adoptado la fórmula, repetidamente, de la "unanimidad", danto a entender una unidad de criterio que, normalmente, no ocurre. Es muy difícil, salvo que la superioridad de una candidata sea rotunda, que obtenga el beneplácito absoluto. Pero decir "por mayoría" es una de esas situaciones que, dentro del buenismo de la fiesta.o simplemente por cortesía, "suena bien" y supone dar la imagen de un "enfrentamiento" o una simple división de opiniones que, por otra parte, es lícita y hasta previsible. Se aplica la tesis de que "una vez se ha tomado la decisión, se acepta por todos" para revestir esa unanimidad que tantas veces se lee en el acta.

Este año, además, tanto en uno como en otro concurso ha habido candidatas barajadas durante el proceso, con lo que considerar la "mayoría" sería normal.

En la lectura del infantil, tras la fórmula ritual, nombrando a los componentes del jurado para que "se dignen nombrar" finalmente se puso "por unanimidad", en lo que es una forma de haberse puesto de acuerdo con Marta Mercader.

Con las mayores ocurrió lo mismo: unanimidad para Carmen Prades.

Más presidentes, menos público

Así ocurrió en una asamblea de presidentes que, en esta ocasión estuvo más concurrida de lo habitual en los últimos años, en los que el hemiciclo había quedado ocupado apenas por concejales, miembros de la JCF y medios de comunicación. En esta ocasión, sin embargo, sí que se dio una mayor cantidad de mandatarios de las comisiones. Lo que sí que ha desaparecido completamente de este ritual es el público: antaño solían acudir miembros de las comisiones con candidata, que celebraban la elección ruidosamente. Sin embargo, al acudir a los casales, han preferido la fórmula de vivirlo en primera persona con su candidata.