Discurso de la Fallera Mayor de València 2026 en su Proclamación
Excel·lentíssima senyora alcaldessa de la ciutat de València, María José Catalá, president de la Junta Central Fallera i regidor de Falles, Santiago Ballester; membres de la corporació municipal i de la Junta Central Fallera, Belleses del Foc, Reines de les Festes de Castelló, Falleres Majors de València i Corts d’Honor de l’any 2025. Falleres i fallers, bona vesprada.
Hui, per primera vegada, 13 veus s’uneixen en una sola per a dirigir-se a València i començar a escriure la seua pròpia història, les mateixes 13 que han fet de la veu paraula per a escriure juntes este discurs: Junt amb mi, Mar, Marta, Marta, Zoe, Virginia, Laura, Anabel, Daniela, Ani, Paula, Paula i Vega.. 13 dones que, des de hui, serem les ambaixadores del poble valencià, mostrant-li al món sencer, el nostre amor i entrega per la nostra ciutat i per les Falles.
Esta apassionant història té un pròleg, un que es va escriure amb el veredicte de set persones que, amb la seua generositat, ens han fet un regal meravellós. Gràcies per obrir-nos les portes d’un somni, i per donar-nos l’oportunitat de fer història i ser les màximes representants de la nostra festa. Una festa i una ciutat plena de llum, com la que tenen les 60 dones que ens acompanyaren fins ací i que seguiran al nostre costat en esta història.
Com a Fallera Major de València, assumeix este càrrec tan estimat i benvolgut amb la certesa que la representarem amb dignitat i amb la il·lusió de ser eixe far que il·lumina a un col·lectiu de més de 100.000 persones que porten com a estendard continuar fent de València, com diu el seu pasdoble, la terra de les flors, de la llum i de l’amor.
Així que, gràcies València! Gràcies per acollir-nos amb tanta estima i respecte, i demostrar-nos la importància de convertir-nos en la veu i el rostre de la nostra cultura, de les nostres tradicions i de la passió que sentim per les nostres Falles. Des d’ací volem prometre que vos tornarem, amb esforç i dedicació, tot el que esta ciutat i les Falles ens han regalat.
Les nostres Falles són el nostre tresor més estimat, la nostra raó de ser. Una festa que en este 2026 complirà el seu dècim aniversari com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Una celebració fruit de la unió i la germanor, de la passió que posen cada faller i fallera en fer gran la nostra festa. A més, bategarem amb més força que mai perquè, en este 2026, València també serà el vertader cor de la pólvora mundial en ser triada com a seu del Congrés Internacional de la Pirotècnia.
I mentre tot això arriba, hui m’agradaria afegir una paraula a este somni: GRÀCIES. Gràcies a tots i totes els que m’inculcaren este amor per la festa, fent possible que hui estiga ací. En especial a la meua família, sempre al meu costat, sempre amb eixa abraçada preparada quan més ho he necessitat, sempre discrets, sempre orgullosos i sempre família.
Gràcies a la meua falla, Convent, per tant. Des de hui forme part d’una nova comissió, la de tots els valencians i valencianes, però enguany sempre vos tindré en el cor. A vosaltres i al meu sector, La Roqueta-Arrancapins i a la Federació de falles Centro.
Gràcies també a qui fa possible esta festa. Als artistes fallers per tanta màgia, als pirotècnics per eixa original banda sonora, als músics per escriure la partitura de la nostra festa, als indumentaristes i orfebres per tanta delicadesa, als grups de folklore per mantindre les nostres arrels, als poetes per la seua imaginació... i als fallers, SEMPRE als fallers, per tanta entrega i passió.
I si abans parlava de família i d’agraïment, també vull donar les gràcies a la nostra nova família, a totes i tots els components de Junta Central Fallera pel seu inestimable treball. Diuen de vosaltres que sou la casa gran i en uns dies ja hem sabut per què.
Com grans són les nostres menudes. Enhorabona a Marta i a la seua Cort d’Honor. Estic convençuda que estes xiquetes seran una grandíssima representació del món faller infantil i que el seu somriure serà inspirador per a totes nosaltres.
Les Falles sempre seran la llum que il·lumina València, una llum que hui fem nostra i que portarem a cada racó, a cada casal, a cada lloc on anem. Perquè estos 26 cors estan desitjant conéixer a totes aquelles persones que treballen per i per a la festa, conéixer a cada faller i fallera i descobrir totes les maneres que tenen de viure la festa que tant estimem. Perquè hi ha tantes Falles com maneres hi ha de viure-les!
Així que, com diuen les nostres falles municipals, València sempre es mourà i ho farà amb esperança.
Benvolgudes Falles 2026! Ací estem, amb els braços oberts i el cor ple. Visca València! I visquen les Falles!
