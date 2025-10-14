Discurso de María José Catalá en la Proclamación

Fallera Major de Valencia 2026

Fallera Major Infantil de Valencia 2026

Corts d’Honor

Falleres Majors i Corts d’Honor de 2025

Belles del Foc de Alacant i Reines de les Festes de Castelló, gràcies per vindre esta vesprada. Es un gest de germanor que sempre agraïm.

Regidors y Regidores

Falleres i Fallers

Molt bona vesprada, i benvingudes i benvinguts a este Saló de Plens de l´Ajuntament de Valencia.

Ha arribat uns dels instants mésesperats de l´any faller. Un nou regnat.

Valencia hui torna a emocionar-se, a somriure i a vestir-se de festa per a donar la benvinguda a les seues màximes representants durant els pròxims dotze mesos.

Carmen Prades Gil i Marta Mercader Roig, Carmen i Marta, ja esteu ací.

El vostre somni, que des de hui compartim y viurem al vostre costat, comença a fer-se realitat.

De fet és ja una realitat que anireu construint, junt les vostres Corts d´Honor, durant tot este intens i meravellós any que hui s´inicia.

Fa tan sols unes hores, tota Valencia va vibrar d´emoció en sentir els vostres noms.

Els aplaudiments, les llàgrimes, els crits d´alegría…una ciutat que obri un nou cicle faller amb el nomenament de les seues màximes representants.

Per això, este Ajuntament, que és ja el vostre casal, el vostre cuartel general, es vestix de gala per a rebre-vos.

Sempre diguem que la Telefonada canvia la vida de tota dona i de tota xiqueta que es nomenada Fallera Major i Fallera Major Infantil. I es veritat.

Però també es cert que el dia de hui, pujar l´escala de l´Ajuntament, la vostra proclamació… es un dels moments més especials i més importants de la vostra vida.

I vullguem que siga també inoblidable.

Per aixó, hem volgut preparar cada detall amb afecte, perquè sabem que este acte serà un record inesborrable per a vosaltres i per a tota la ciutat.

Pujar estes escales és un símbol, una tradició que emociona i que deixa empremta.

Cada pas representa l’inici d’un viatge ple d’il·lusió, de responsabilitat i d’amor per Valencia.

Per això, hui les escales d’este Ajuntament tornen a vestir-se de llum, de color i de flors.

Un homenatge a la creativitat i a la bellesa que defineixen el nostre poble, a la inspiració dels telers de la seda i a la màgia de la nostra indumentària tradicional.

Esta vesprada, vosaltres sou les protagonistes absolutes.

Tota Valencia vos mira amb afecte, vos admira i vos escolta amb el cor obert.

Té la paraula Marta Mercader Roig, Fallera Major Infantil de Valencia//

Té la paraula Carmen Prades Gil, Fallera Major de Valencia.

Hoy nuestra ciudad vive uno de esos días especiales, y muy esperados, que marcan el calendario fallero y quedan en el corazón de los valencianos.

Hoy Valencia proclama a sus Falleras Mayores del año 2026.

Este acto, tan simbólico como entrañable, representa la esencia de una tradición que nos une y nos identifica.

Y al mismo tiempo, marca el inicio de un camino lleno de responsabilidad, ilusión y compromiso que hoy emprenden Carmen y Marta.

Sabéis que es habitual que hoy, toda Valencia declare sentimientos en este acto: gratitud y orgullo.

Gratitud a quienes han sido nuestras falleras mayores en 2025 y orgullo a quienes lo serán a partir de hoy para el 2026.

Berta y Lucía. Muchísimas gracias de corazón, en nombre de VLC;

Vuestra ciudad, os ha acompañado en cada paso que habéis dado; ha llorado cuando habéis llorado, ha reído con vosotras cuando lo habéis hecho, pero, sobre todo, se ha sentido orgullosa de vuestro ejemplo.

Porque hoy hablaré de eso, de EJEMPLO como vuestro principal legado.

Llevo muchos días pensado, no lo que hoy os quería decir delante de toda Valencia, sino lo que le quería decir a toda Valencia, de vosotras.

Junto a vuestras Cortes de Honor, habéis dado un ejemplo de dignidad, de solidaridad y de amor por vuestra tierra.

Habéis bajado al barro, de forma literal, calzándoos las botas y ayudando a quienes en ese momento más lo necesitaban.

El día de la DANA, supisteis que el agua se había llevado por delante las telas de vuestros trajes; y no, eso no os preocupó lo más mínimo. Os pusisteis en marcha a ayudar.

Recuerdo estar con Berta en la nave de Mercavalencia desde donde se distribuían alimentos, enseres.. para los pueblos afectados por la DANA.

Os recuerdo en Forn d’Alcedo ayudando en casa de Bea, mientras su madre, la alcaldesa pedánea, se desdoblaba fuera de casa para ayudar a todos sus vecinos.

Os recuerdo en todos los casales de las pedanías afectadas, en la Torre, en Forn d’Alcedo, y Castellar-Oliveral.

Os recuerdo en el Palmar, preocupadas por la reactivación económica y la hostelería de la DANA….

Así es como yo os recordaré siempre, dando ejemplo, de lo que son una fallera mayor y sus cortes…las lideresas de una ciudad en los buenos y en los malos momentos.

Os recordaremos siempre al lado de los que estaban sufriendo, os recordaremos dando EJEMPLO.

Vuestro legado será también el de una ofrenda histórica.

Una ofrenda que nos hermanó más que nunca con los pueblos afectados por la DANA. 1488 falleros de 58 pueblos, con su estandarte, rindieron homenaje a la Geperudeta en un acto de germanor nunca visto en la historia de esta ciudad.

Y en esa ofrenda, Berta y su corte, dieron de nuevo un poderoso ejemplo de DIGNIDAD y ORGULLO.

Recuerdo, el momento en el que salimos del Ayuntamiento, vuestra determinación.

Desde 1989 no habíamos visto a una Fallera Mayor de Valencia y su corte entrar a la plaza de la Virgen bajo un tremendo manto de lluvia.

Recuerdo, con mucha emoción, el momento en el que llegamos durante el recorrido de la ofrenda al Micalet.

Recuerdo que os mirasteis entre vosotras, y acto seguido te giraste Berta, me miraste y bajaste el paraguas. Lo entendí, lo ibas a hacer de nuevo.

Bajo una intensa lluvia, Berta y toda la Corte de Honor disteis un ejemplo de entereza, de dignidad, de respeto y de amor a la Geperudeta quitándose los paraguas para ofrendar todo su amor a la Mare de Déu.

Me sentí tan orgullosa de vosotras.

No sólo como alcaldesa, sino también como Valenciana porque ese día, representasteis a todo el pueblo valenciano, a nuestro pueblo, ese que no se amedrenta, que se mantiene firme y que siempre se levanta.

Y volvió a pasar, y pasó en el 9 d’octubre, y entonces os ví cogidas de la mano cantando nuestro himno en el salón de cristal cuando sabíamos que no podríamos hacer la procesión cívica. Y de nuevo lo entendí, vuestra misión siempre fue dar ejemplo de dignidad, de fortaleza y de orgullo.

Berta y Lucía habéis sido las Falleras Mayores de Valencia, del pasodoble “El Fallero” que creó el maestro Serrano y el poeta Maximiliano Thous.

Habéis sido y siempre seréis las Falleras Mayores y Cortes del “Xiqueta meua” y sé, que cuando suenen esos acordes, se removerán para siempre todos vuestros corazones.

Para mi el “Xiqueta meua” siempre seréis vosotras, será vuestro grito de guerra, vuestra dulce forma de acariciar a los falleros y las falleras y será, para siempre, la forma en la que todos nos dirigiremos a vosotras: xiqueta meua.

Xiqueta meua: Ainhoa, Lucía, Noa, Mónica, Cayetana, Valeria, Lourdes, Mar, Martina, Lourdes Figueras, Inés y Julia.

Xiqueta meua: Claudia (Clauchi), Carolina (Toguita), María Mahiques, María San Miguel, Paula, Claudia, Carla, Mireia, Carme, Bea, Carolina, y Lucia.

Creedme. Sois alma imprescindible para el libro de la historia de Valencia.

Y no solo vosotras, también vuestras familias. Padres y madres, hermanos, abuelas, parejas…

Creo que no se pone suficientemente en valor vuestro trabajo, vuestra entrega.

Padres. Sois la mano que siempre está ahí para que vuestras hijas no se vengan abajo en momentos difíciles.

Sois la mano a la que siempre acuden para notar el calor y el aliento. Y también, permitidme, a la que acudo yo.

Sois el pilar fundamental de todas ellas y también de este Ayuntamiento.

Marisa, Alejandra, y Pedro gracias por estar siempre ahí. Sé que Berta ha tenido ayuda del cielo, todos la habéis tenido, pero es que estoy segura de que el cielo sonríe y han sonreído mucho este año con orgullo.

Ana y Chimo, Adrián, María y Ana. En vosotros he visto la luz y la entereza de vuestra Lucía. He visto la pasión y la emoción, he visto tantas cosas que luego veía en Lucia que ha sido y es emocionante observarla.

Y a todos los padres de las Cortes: Habéis sido los verdaderos pilares que han sostenido este sueño, con esfuerzo constante y sacrificio generoso.

Y os estoy profundamente agradecida. Sabed que cuando os he dicho, donde yo esté estáis en vuestra casa, no ha sido puntual, será así para siempre. Está será vuestra casa, para siempre.

Berta y Lucía, esto no es una despedida. Lo sabéis. Estaré ahí siempre.

A la gratitud enorme que nos ha dejado el legado de las Falleras del 2025, se une hoy el orgullo de proclamar a las Falleras Mayores del 2026 y a sus Cortes de Honor.

Carmen Prades Gil, Fallera Mayor de Valencia 2026.

Marta Mercader Roig, Fallera Mayor Infantil de Valencia 2026.

Éste es vuestro momento.

Tomáis el testigo de Berta y Lucía como embajadoras de Valencia y máximas representantes de la “millor festa del mon”.

Es un honor y una responsabilidad. Pero sé que honraréis el cargo y seréis unas grandes Falleras Mayores.

Y lo hacéis en un momento de gran responsabilidad.

El año que viene se cumplirán 10 años de la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Vais a ser las Falleras Mayores de un aniversario especial. Diez años donde nuestra fiesta alcanzó el máximo reconocimiento internacional.

Seréis el rostro de la Falla, de nuestros artistas falleros, de la pirotécnica, de nuestra música, de nuestros indumentaritas, de nuestros floristas, de nuestros orfebres….

Seréis el rostro y la voz de nuestra IDENTIDAD.

Marta, de la Falla Alberique-Héroe Romeu, fallera de nacimiento e hija de Fallera Mayor…-alguien nos ha dicho que nada más nacer ya te pusieron un body donde se leía ‘fallera mayor de Valencia’-…

Y lo has hecho. Has hecho historia. La primera fallera mayor infantil de tu comisión, una falla de barrio y de corazón enorme….

Risueña, genuina, espontánea, baila, canta…ayer me dijiste ‘nos lo vamos a pasar muy bien!’…y estoy segura, porque tu sonrisa contagia alegría y fuerza.

Voy a confesarte una cosa.

Anoche cuando vi el vídeo de los momentos previos a la llamada…. Tu expresión era de qué no ibas a ser la elegida. Vi a tu madre cogiéndote la mano, tranquilizándote. Te vi cómo tocabas el pelo de tu madre, como para ir estirando el tiempo….

Y luego. Luego Marta, sonó tu nombre. Verte llorando, ver a tus padres (a María y a Salva) llevándose las manos a la cabeza y a tus hermanos y a toda tu falla saltando de alegría…..Fue muy emocionante.

Me di cuenta, en ese momento, que vas a tener un apoyo impresionante durante tu reinado.

Y no vas a estar sola. Habrá un ángel de la guarda, una estrella en el cielo que seguro que ayer y hoy brilla con más fuerza que nunca, para darte toda la energía del mundo.

Carmen, nuestra Fallera Mayor de Valencia del año 2026.

De la Falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal… has hecho que tu comisión vuelva a lo más alto, después de 32 años. Ahí es nada.

En tu mirada se refleja esa mezcla tan nuestra de ilusión, esfuerzo y orgullo por nuestras tradiciones.

Hoy seguro que le darás las gracias a tu tío Manzanita y a tu tia Lola por adéntrarte en la maravillosa vida de los casales.

Fallera de Plantà. Le gusta disfrutar del arte de nuestros artistas plantando falla, pero también (y me lo ha contado una buena fuente), de las confidencias con tus mejores amigas preparándote para la ofrenda, siempre en el mismo sitio, siempre con la misma persona, esa que te llevó la banda durante tu presentación.

Hoy eres una mujer que representa muy bien lo que son nuestras fiestas: constancia, familia, alegría y respeto por la tradición.

Me han chivado que llevas unos años presentando el acto de San Cristóbal, patrón de los transportistas (algo que bien sabe su familia, ¿verdad Carlos y Carmen?), y eso te ha servido para prepararte ante los discursos que vas a tener que dar durante tu Reinado.

Tu mejor aval son tu humildad, serenidad y templanza en un momento como el de ayer…”Espero no defraudar y estar a la altura”…

Fueron tus primeras palabras cuando ayer descolgaste el teléfono y eso dice mucho de tu madurez y de la conciencia de lo que conlleva el cargo.

Carmen, sé que no vas a defraudar, que vas a estar a la altura y vas a ser una gran Fallera Mayor de Valencia.

Hoy proclamamos dos grandes representantes de la fiesta, de dos fallas, pero de un mismo sector, La Roqueta-Arrancapins.

Un doblete histórico para el sector. Y eso, os avanzo, que también será parte de vuestro legado.

Carmen y Marta, con vuestro reinado comienza el año del décimo aniversario de la declaración del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Y lo vais a hacer acompañadas por un magnífico equipo que serán vuestras cómplices, vuestras confidentes, vuestra red de apoyo en todos y cada uno de los momentos inolvidables e increíbles que vais a vivir.

Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia: Aitana, Alba, Martina, Vega, Daniella, Claudia, Jimena Mompó, Jimena Noguera, Nuria, Olga, Lola y María.

Y Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia: Mar, Marta Salvador, Marta Capella, Zoe, Virginia, Laura, Anabel, Daniela, Ani, Paula Andrea Martí, Paula Castell y Vega.

Ellas – vosotras- van a ser vuestro mayor y mejor aliado en esta travesía única e irrepetible que emprendéis hoy.

Fuisteis las primeras del Roig Arena, y la emoción y la valencianía que vivimos aquella noche os va acompañar, os va a acariciar en este maravilloso año.

Hoy proclamamos a la Fallera Mayor de Valencia y a la Fallera Mayor Infantil de 2026.

Desde hoy, os convertís en las embajadoras NO SÓLO de las fallas SINO DE TODA VALENCIA.

Es un inmenso privilegio, pero conlleva también una gran responsabilidad.

Las falleras mayores representáis el empoderamiento femenino.

Vuestra voz, es el del liderazgo de una mujer, de su fuerza, y de su valentía.

Representáis el orgullo de nuestra valencianía y de nuestra identidad.

Y eso lo debéis tener presente en cada paso que déis durante este año.

Porque muchas niñas y jóvenes se van a fijar en vosotras.

Y podéis convertiros en un ejemplo para ellas.

Podéis trasladar un mensaje poderosísimo de orgullo por nuestras tradiciones, de responsabilidad en vuestras obligaciones y de capacidad para llegar a todo.

Con vuestro reinado construiréis un legado que, como la llama que cada año prende en nuestros corazones, permanecerá vivo.

Porque se sumará al de vuestras predecesoras y guiará a vuestras sucesoras.

Y todas vosotras, junto a todos los falleros y falleras, seguiréis haciendo brillar y volar cada vez más alto a nuestra fiesta y a nuestra ciudad.

Acabe.

Fa quasi un segle, el mestre José Serrano i Maximilià Thous, autors del nostre Himne Regional centenari, van compondre El Fallero, un himne de les nostra festa.

Una melodia que parla de eixa flama que crema en els nostres cors, de l´orgull d´un poble que viu la festa amb passió i que ens recorda que ser faller es voler Valencia per damunt de tot.

Carmen, Marta hui sou portadores de eixe missatge y guardianes de eixe llegat.

Desde hui i per a sempre, sou Falleres Majors de Valencia i part de la nostra historia.

Moltes gràcies i enhorabona.