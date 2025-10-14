Una elección de falleras mayores de València que no se daba desde hace 22 años

Comisiones de falla hay muchas y la ciudad es muy grande. Cuando 300 adultas y 300 niñas convergen en un concurso tan especial como es el de convertirse en falleras mayores de València, lo normal es que, tal como sucede en el paso previo, la elección de la corte de honor, que la suerte se disperse por el mapa del Cap i Casal. Por eso, la elección de este año de Marta Mercader y Carmen Prades es insólita. Tanto, como que tan solo se había dado una vez a lo largo de la historia de la elección democrática de las representantes de la fiesta. Y tanto, como que esto no sucedía desde hacía 22 años.

"La Roqueta-Arrasapins" es el latiguillo que se escuchaba el lunes, tras la lectura de las actas en la Telefonada. Porque con una fallera de Alberic-Héroe Romeu y otra de Convento Jerusalén se da la circunstancia de que las dos representantes son del mismo barrio o sector fallero: La Roqueta-Arrancapins.

Marta es de Arrancapins, junto al Mercado de Abastos. Alberique-Héroe Romeu es una comisión que se planta en una de las esquinas del recinto. Carmen es de Convento Jerusalén, muy cerca de la Roqueta, el lugar donde, según la tradición, fue arrojado el cuerpo de San Vicente Mártir.

Por extensión, también pertenecen a la misma Agrupación, la Federación Fallas Centro, para quien es el último remate de su cincuentenario -precisamente, un par de días antes habían presentado el libro recopilatorio de los 50 años-.

Carmen, con el presidente de la Agrupación y los delegados de sector / Fotofilmax

El antecedente

Hay que remontarse al año 2004 para encontrar el antecedente y al otro lado del Ensanche. En aquella ocasión las elegidas fueron Noelia Soria y Laura María Ortega, ambas de Pla del Remei-Gran Vía. Noelia, de Félix Pizcueta-Cirilo Amorós y Laura María, de Almirante Cadarso-Conde Altea.

Noelia Soria y Laura María Ortega, el anterior doblete / RLV

Son las excepciones que confirman la regla, porque a lo largo de las otras 44 elecciones se ha repartido por dos partes de la ciudad. Y en ocasiones, prácticamente al otro lado del término o incluso más. Ahora mismo, tan solo quedan tres sectores por saborear las mieles de la fallera mayor: Canyamelar-Grau-Nazaret, Benimàmet-Burjassot-Beniferri y Mislata. En estos dos casos, además, pagan el lastre histórico de no elegirse falleras procedentes de poblaciones, una "regla no escrita" que se rompió en 2016 con Sofía Soler, de Quart de Poblet. El último sector en incorporarse fue el de Creu Coberta, tras la elección de Nerea López, que es de una de las fallas de San Marcelino: Ingeniero José Sirera-Pío IX.

Empate en cabeza

Y precisamente son los dos únicos sectores que han doblado los que más veces han visto a sus falleras en lo más alto. Y el doblete de este año ha permitido a Roqueta-Arrancapins igualar a Pla del Remei-Gran Via con once presencias. De hecho, el ensanche oeste ha pasado por la puerta de ganadoras recientemente no solo con Carmen Prades y Mónica Mercader, sino con Consuelo Llobell (2020-2021) y Raquel Alario (2017).

A veces hay rachas, como el idilio que tuvo Quatre Carreres con el algo cargo, al sumar cuatro en ocho años: Ariadna Galán, Laura Caballero, Estefanía López y Clara Parejo, de 2010 a 2017. O los tres años seguidos que tuvo El Carmen con Nuria Llopis (2006), Inmaculada Escudero (2007) y Gloria Martínez (2008).

Comisiones dispersas puede suponer también un problema organizativo cuando van al mismo acto, especialmente si las falleras residen en el propio barrio de su comisión. Valgan algunos casos: si la fallera mayor infantil es del Palmar, ya está claro que los desplazamientos conjuntos van a ser muy largos. Así sucedió en 1995 con Ana Belén Ferrer. Pero es que, además, su mayor, Raquel Giner, era al otro extremo de la ciudad: en Zaidía (Doctor Olóriz). Eso, de norte a sur. De este a oeste también se han dado extremos tan recientes como los de 2016. Alicia Moreno partía de la Malva-rosa (Doctor Álvaro López) y se reunía con Sofía Soler, de Quart de Poblet. Además, en estos dos casos las fallas eran las zonas de residencia verdaderas de las falleras.

Sectores a los que pertenecen las falleras mayores de València (1980-2026)

Pla del Remei-Gran Via 11

Roqueta Arrancapins 11

Seu-Xerea-Mercat 7

Camins al Grau 6

Zaidía 6

El Carmen 5

Quatre Carreres 5

Botànic-La Petxina 4

Campanar 4

Olivereta 4

Pilar-Sant Francesc 4

Pla del Reial-Benimaclet 4

Russafa A 4

Patraix 3

Russafa B 3

Algirós 2

Malvarrosa-Cabanyal-Beteró 2

Poblats al Sud 2

Benicalap 1

Creu Coberta 1

Jesús 1

Quart-Xirivella 1

Rascanya 1