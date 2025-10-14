Lo primero que han hecho Carmen y Marta como Falleras Mayores de València 2026

Empieza una nueva vida para Carmen Prades y Marta Mercader. Y tras las emociones del día de la Telefonada, su primer día en ejercicio está marcado por algunos rituales, que finalizarán por la tarde con el acto de la Proclamación, el acto que tiene lugar en el Hemiciclo del Ayuntamiento, en el que se simboliza la bienvenida que le da la ciudad a las nuevas representantes de su fiesta mayor.

Desde hace unos años, el primer día de ambas ha cambiado su ritual. Tradicionalmente se marcaban un maratón de visitas a medios de comunicación, una especie de ronda para presentarse ante la ciudadanía general en los diferentes soportes de prensa, radio y televisión. Sin embargo, la Junta Central Fallera ha desplazado esa jornada al miércoles, a después de la proclamación.

La mañana del "día después" se emplea ahora en tomar una decisión importante: elegir el color de los espolines que estrenarán en sus respectivas exaltaciones. Sobre todo, además, para que los telares empiecen a trabajar rápidamente. Ambas han acudido a Xirivella para visitar los telares de Vives i Marí para elegir las tonalidades. Hay que tomar en cuenta la paleta disponible y los antecedentes de los últimos años. Buscar originalidad o clasicismo, muestras que combinen y, en definitiva, una auténtica álgebra para que, a finales de enero, pasen a formar parte de la particular galería de espolines oficiales.

Estas telas las sufraga el Ayuntamiento desde el año 2001, en lo que fue una forma de garantizar a las elegidas un traje de primerísima categoría que no tuvieran que pagarse ellas.

La visita es muy limitada: apenas les acompaña el secretario general de la Junta Central Fallera y un reducidísimo grupo de acompañantes -fundamentalmente, los padres-. Una vez esté tejido -para lo que la empresa guarda también la expresa confidencialidad, tal como hace con cualquier otro espolín- se entregará a las firmas responsables de la confección: Montaña Caballero la mayor y La Joia Indumentaristas la infantil, para los que las combinará con el resto de complementos de los indumentaristas oficiales.

Desde 2001 a 2024, las falleras mayores de València lucen unos espolines exclusivos, unos cartonajes propiedad del ayuntamiento que sólo se tejen para ellas. /

El dibujo "Fallera Mayor de València" y el "Fallera Mayor Infantil de València" son propiedad municipal, por lo que no pueden comercializarse para ninguna otra persona que no sean las que ostentan el cargo. Lo que no quita para que haya servido de inspiración en obras artísticas o incluso en forma de serigrafía y bordado. La más reciente, la de equipo mixto español de gimnasia aeróbica.

Además de esta toma de decisión hay que acabar los aspectos formales del nombramiento, incluyendo, firma mediante, la aceptación del cargo, además de haberse rubricado también el compromiso de disponibilidad y el uso de los derechos de imagen.

A media mañana ya se recluirán en el ritual que las va a acompañar durante todo el año: las visitas a maquilladores y peluqueros. Durante su año de falleras mayores de sus comisiones han tenido que recurrir a ellos muchas veces, pero a partir de ahora lo harán con una frecuencia que ni imaginan. Después ya se vestirán para protagonizar la célebre "subida de escaleras".