¿A qué hora es la proclamación de las falleras mayores de València?

Tras la tradicional 'telefonada', la alcaldesa oficializó quiénes serían las máximas representantes de las Fallas 2026. A eso de las 19:30 horas del lunes, supimos que Carmen Prades Gil y Marta Mercader serán las caras visibles del nuevo ejercicio fallero que comienza ahora. Hoy, martes 14, tendrá lugar en el Ayuntamiento la proclamación, donde tendremos la primera foto de las falleras mayores con sus cortes de honor.

El acto dará comienzo sobre las 18:30 con la apertura de puertas del Ayuntamiento para recibir a Carmen y a Marta junto a sus respectivas cortes. También estarán presentes las máximas representantes de las fiestas de Castellón y Alicante.

El recibimiento no tendrá lugar hasta más allá de las 19:00 horas. En este momento la alcaldesa, María José Catalá, estará esperando a todo el elenco y las invitará a pasar al Hemiciclo para proceder a la proclamación oficial de las falleras mayores.

Se estima que sobre las 19:30, la alcaldesa de paso a Carmen y a Marta para que, por primera vez, se dirijan al pueblo valenciano y reciban el calor de la gente a la que van a representar durante el ejercicio fallero.

Finalmente, el protocolo terminará con una breve participación de María José Catalá, el himno regional y el himno nacional para terminar la parte del acto cara al público. Para concluir realmente, en el Salón de Cristal, se les entregará el tradicional 'alfabeguer' a las falleras mayores 2026.

El acto de la proclamación podrás seguirlo a través de Levante-EMV.