"Libertad" y "París", los trajes de Carmen y Marta en su Proclamación

La Proclamación no es un acto cualquiera y las nuevas falleras mayores llevan, por definición, lo mejor de su armario para un día tan especial. A lo largo del año se confeccionarán nuevos trajes, incluyendo los oficiales que proporciona el Ayuntamiento y la Junta Central Fallera. Así mismo, de su propia cosecha aparecerán otros no menos importantes, especialmente el día de la Crida y,en función a lo que quieran gastarse, en días habitualmente marcados para el estreno: Exposición del Ninot, Día de las Fuerzas Armadas, primera mascletà, 8 de marzo... va según criterios.

El "Libertad" de Carmen / Moisés Domínguez / D

Los dos trajes, al completo / Germán Caballero

En la proclamación se esperaba uno de los trajes más icónicos que ha llevado una fallera mayor de comisión en los últimos años. Y así fue: Carmen apareció con el espolín "Libertad", en color verde -o "verde Convento", porque la tonalidad oscura es extremadamente similar a su color corporativo-, de Vives y Marí. Una creación de Eduardo Cervera preparado desde hacía dos años, cuando ya estaba claro que era ella quien iba a ser la nueva fallera mayor de Convento Jerusalén.

Detalle del "París" de Marta / Moisés Domínguez

La peineta hecha en tiempo récord / Moisés Domínguez

De color "Duna" es el traje de Marta, un traje "París" de Compañía Valenciana de la Seda, realizado por Flor de Cotó -y rematado por una peineta de Flor d'Aigua, confeccionadas ex profeso esta misma noche para la ocasión-. Es el que llevó en los grandes acontecimientos: Presentación, Ofrenda y Roig Arena.

