La Proclamación da la bienvenida a las Fallas 2026

"Gracias, València, por acogernos con tanta estima y respeto y demostrarnos la importancia de convertirnos en la voz y el rostro de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de la pasión que sentimos por nuestras Fallas. Desde aquí queremos prometer que os devolveremos con esfuerzo y dedicación todo lo que esta ciudad y las Fallas nos han regalado". La liturgia de las fallas tiene elementos inamovibles y la Proclamación es uno de ellos. La subida mítica de la escalera, la música en directo, la entrada en el hemiciclo, los saludos... es un acto de bienvenida y de renovación, porque las caras pasan con el paso de los años, pero la idea, el mensaje y hasta la rutina es la misma. Poco importa.

Carmen Prades y Marta Mercader dieron la bienvenida a su primer gran día con la complicidad, ellas sí, del buen tiempo. Menuda diferencia respecto a lo sucedido el año pasado, cuando jarreaba como mal augurio de lo que pasaría después.

Germán Caballero

Se esperaba ver el estreno, el espolín verde Convento de Carmen, el de su presentación. Y su discurso, que fluyó fácil. "Os devolveremos con dedicación todo lo que nos habéis dado. Las Fallas siempre serán la luz que ilumina València, que hoy hacemos nuestra y que llevaremos a cada esquina, a cada casal y a cada lugar donde vayamos. Estamos deseando conocer a cada fallero y fallera y descubrir todas las maneras que tienen de vivir la fiesta que tanto queremos. Porque hay tantas Fallas como maneras de vivirlas. Así que, como dicen nuestras fallas municipales, València siempre se moverá, y lo hará con esperanza".

Las falleras mayores se reunieron en la antesala del hemiciclo / Germán Caballero

Cada año hablan falleras distintas. La primera autoridad municipal es la misma y tiene que decir algo parecido con distintas palabras. Pero esta vez cambió el guión porque estuvo especialmente cariñosa con las falleras de 2025. "Gracias de corazón en nombre de toda València. El ejemplo es vuestro mejor legado. Junto a vuestras cortes de honor habéis dado un ejemplo de dignidad y solidaridad. Habéis bajado al barro de forma literal, calzándoos las botas. Os recuerdo en Forn d'Alcedo ayudando a Bea, en La Torre y en Castellar-l'Oliveral. Os recuerdo en El Palmar, preocupadas por la reactivación económica y la hostelería. Os recordaré como lideresas, ayudando a los que sufrieron. Vuestro legado también será el de una Ofrenda histórica cuando plegasteis los paraguas. Es el 9 d'Octubre cantando el himno cuando sabíais que no había Procesión. Y seréis la del "Xiqueta Meua" de la Crida. Sois alma imprescindible para la historia de València"

Marta sufrió con los nervios del discurso / Germán Caballero

Y se dirigió a las nuevas falleras. Recordó a la tía abuela de Marta. "No vas a estar sola. Habrá un ángel de la guarda, una estrella en el cielo que seguro que ayer y hoy brilla con más fuerza que nunca, para darte toda la energía del mundo". Marta rompió a llorar y la alcaldesa le cogió la mano para no saltarla más en todo el discurso.

De Carmen dijo que "tu mejor aval son tu humildad, serenidad y templanza en un momento como el de ayer… Sé que no vas a defraudar, que vas a estar a la altura y vas a ser una gran Fallera Mayor de Valencia".

Y en clave social: "Ser fallera mayor es un inmenso privilegio, pero conlleva también una gran responsabilidad. Las falleras mayores representáis el empoderamiento femenino. Vuestra voz, es la del liderazgo de una mujer, de su fuerza, y de su valentía. Representáis el orgullo de nuestra valencianía y de nuestra identidad. Y eso lo debéis tener presente en cada paso que déis durante este año".

¿Qué esperar en el futuro? La promesa de Carmen: "Como Fallera Mayor de València, asumo este cargo tan querido con la certeza de que la representaremos con dignidad y con la ilusión de ser ese faro que ilumina a un colectivo de más de cien mil personas que llevan como estandarte continuar haciendo de València, como dice su pasodoble, la tierra de las flores, de la luz y del amor".