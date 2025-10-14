Revive el discurso de la fallera mayor infantil 2026
Excel·lentíssima alcaldessade laciutat deValència, President i membres de Junta Central Fallera, Corporació municipal, autoritats,
Belleses del Foc d’Alacant Reinesde lesFestes deCastelló
Corts d’Honori FalleresMajors deValència 2025 Falleres i fallers, amics i amigues,
Bona vesprada,
Sensedubte, huiés eldia mésespecial dela meuavida.
Em trobe ací, parlant per primera vegada davant de tots i totes vosaltres com a la vostra Fallera Major Infantil de València, però la meua veu és la de tretze cors que bateguen amb força, amb les ganes i la il·lusió de representar el col·lectiu faller infantil. De compartir amb els més menuts i amb tota València la nostra passió per les Falles.
Hem tingutla sortde nàixera València,una ciutatplena dellum, demúsica, de color, plena de l’art dels nostres artistes, de l’elegància de la nostra indumentària, del soroll de la pólvora, de gent amable i solidària, SOLIDÀRIAamb majúscules. Una terra plena de tradicions, d'història i de cultura. Una ciutat capaç de renàixer de les seues cendres. Sí, és un privilegi haver nascut en estaterra, lamillor terretadel món,i eixa sortcal tornar-la.
És per això que ens comprometem a representar a la nostra festa amb orgull idedicació, traienten cadamoment, elmillor detotes nosaltres.Junt amb la meua Cort d’Honor i amb la seua inestimable estima, representarem a tots els xiquets i xiquetesd’esta ciutat, alsfallers i alsno fallers, al present i futur de la nostra festa. I ho farem sempre des del respecte als nostres costums i tradicions.
Gràcies a la meua família, que no sols m'ha sostingut i acompanyat, sinó que m'ha transmés l'amor incondicional i la responsabilitat de cuidar la nostra festa.
Moltes gràcies a la meua falla Alberic-Heroi Romeu, al meu sector La Roqueta-Arrancapins i a la meua federació, la Federació de falles Centro que m'han vist créixer i m'han inculcat, a peu de casal, els valors fallers més importantsque tantens caracteritzen:la germanor,fer falla,la tradició ila identitatfallera queés lanostra formade vida.Hui séque totaixò m’ha ensenyat quesom partd’una granfamília, lafamília deles Falles,i espere reflectir tot això tal com m'ho heu ensenyat.
Volem fer una menció a tots els representants infantils de 2025 i, en especial, ales 60xiquetes preseleccionadesque compartirenamb
nosaltres unsdies màgics,deixant empremtaen elsnostres cors.
Gràcies també als membres del jurat per fer que tot fora tan divertit i per haver-nos cuidat tantíssim!!!!
Gràcies Lucíai Berta,per mostrar-nosel camíi serel millorespill onpoder mirar-se, esperesaber donar continuïtat ala vostraentrega iaportar totel que sé i aprendré per fer més gran la nostra festa.
I a la meua Cort d'Honor, dir-vos que durant este any màgic vos necessitaré sempre al meu costat: Aitana, Alba, Martina, Vega, Daniela, Claudia, Jimena, Jimena, Nuria, Olga, Lola i Maria. Amigues, hem de ser un grup unit i disfrutar juntes d'este meravellós regal. I per descomptat, passar-ho genial junt amb Carmen i la seua Cort d’Honor, perquè a partir d’ara ens esperen mesos plens de moments especials, de rialles i d’amistat.
Ha arribatel nostremoment. Huicomença elnostre regnatcom amàximes representants infantils i ambaixadores de la millor festa del món. Estem preparades per a tot el que està per arribar, perquè una fallera no té son, ni cansament, ni mira el rellotge, perquè la seua hora és l'hora fallera i ja sabem que això és 24 hores al dia durant tot l’any.
Món faller, esperem que siga un any meravellós i feliç, i per això, vos necessitem. Perquè si hi ha una vertadera manera de disfrutar de les nostres Falles, eixa és fer-ho amb tots i totes vosaltres. Perquè el millor que tenen els somnis és poder compartir-los.
ViscaValència! Ivisquen lesFalles!
