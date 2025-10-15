50 años de falla en el Cinturón de Hierro
Ministro Luis Mayans presenta los proyectos con los que celebrará el cincuentenario
Sobre una base figurativa, el artista Víctor Navarro desarrollará el próximo mes de marzo el proyecto "Començaments", con el que Ministro Luis Mayans-Platero Suárez rematará su 50 aniversario como comisión de falla. Una efemérides que se han tomado muy en serio, puesto que, con medio ejercicio ya cumplido, no han dejado de mover y organizar. Tanto si la Hoguera de San Juan es conmemorativa como si se organizan "trobades" de cargos representativos. La comisión ha cumplido el medio siglo después de una trayectoria sólida y ahora ha llegado el momento de rendir honores a los pioneros.
Cambio de paisaje urbano
"Ministro" es producto de un barrio que ya estaba consolidado, pero que ha vivido una espectacular transformación a lo largo del tiempo. No es en esta ocasión una falla plantada en las afueras rodeada de descampados. Para cuando surgió, toda esta zona del barri de Sagunt se había expandido dentro del desarrollismo. Pero su cambio más evidente es el del cinturón de hierro. Por el sur y por el este, las calles limitaban con la antigua vía del trenet, esa que le daba un aspecto verdaderamente ferroviario al entorno, con sus vías estrechas, traviesa y guijarros, sus pasos a nivel, sus casetas e instalaciones auxiliares, dentro de la cultura de los "camins de ferro". Desde su demarcación se veía las vías de la estación del Puente de Madera en dirección al norte y al lado mismo discurría la que enfilaba en dirección a Marxalenes y Burjassot. Todo ello con sus muros que aprisionaban las comunicaciones y que no evitaban precisamente los accidentes desgraciados.
Con la llegada del tranvía el paisaje se transformó notablemente. Los railes forman parte de la rutina, pero de una forma más domesticada aunque, si se quiere, más despersonalizada. Pero aquellos trenes de la Feve, en una ciudad en crecimiento, eran ya inviables.
Tres victorias casi consecutivas
Lo cierto es que, de una forma o de otra, la comisión apareció en plena Transición, plantando por primera vez en 1977. Desde entonces siempre han participado en secciones medias, con bastante buen gusto: son muchas las veces que han sido premiados y su mejor momento fue con el cambio de siglo, cuando ganaron en 2001, 2002 y 2004. Todas de la mano de José Ramón Espuig, quien apareció en la plaza después de haberlo hecho, años atrás su padre Ramón Espuig. La relación con el que fue maestro mayor del Gremio de Artistas llevó a la comisión a hacerle un homenaje cuando cerró el taller con motivo de la jubilación.
La falla infantil supone el regreso de José Luis Platero, después del excelente proyecto de Mireya Vicente del pasado ejercicio. "Carnivale" será el proyecto de un artista que ya ha plantado nueve veces en esta demarcación.
- Incredulidad y emoción en la designación de Marta Mercader como Fallera Mayor Infantil de València
- Carmen Prades Gil, Fallera Mayor de València 2026
- El nuevo «jardín de los bichos» del Turia ya muestra su singular aspecto
- Marta Mercader Roig, Fallera Mayor Infantil 2026
- Un rayo impacta dos veces en el centro de València
- El ayuntamiento y los vecinos de la Malva-rosa acordarán qué bloques de las Casitas Rosas se derriban
- La caída de un ficus obliga a cerrar la calle Pintor Sorolla
- El ayuntamiento suspende la Procesión Cívica en València ante la alerta naranja