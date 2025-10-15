50 años de falla en el Cinturón de Hierro

Sobre una base figurativa, el artista Víctor Navarro desarrollará el próximo mes de marzo el proyecto "Començaments", con el que Ministro Luis Mayans-Platero Suárez rematará su 50 aniversario como comisión de falla. Una efemérides que se han tomado muy en serio, puesto que, con medio ejercicio ya cumplido, no han dejado de mover y organizar. Tanto si la Hoguera de San Juan es conmemorativa como si se organizan "trobades" de cargos representativos. La comisión ha cumplido el medio siglo después de una trayectoria sólida y ahora ha llegado el momento de rendir honores a los pioneros.

Boceto de la falla grande / VNG

Cambio de paisaje urbano

"Ministro" es producto de un barrio que ya estaba consolidado, pero que ha vivido una espectacular transformación a lo largo del tiempo. No es en esta ocasión una falla plantada en las afueras rodeada de descampados. Para cuando surgió, toda esta zona del barri de Sagunt se había expandido dentro del desarrollismo. Pero su cambio más evidente es el del cinturón de hierro. Por el sur y por el este, las calles limitaban con la antigua vía del trenet, esa que le daba un aspecto verdaderamente ferroviario al entorno, con sus vías estrechas, traviesa y guijarros, sus pasos a nivel, sus casetas e instalaciones auxiliares, dentro de la cultura de los "camins de ferro". Desde su demarcación se veía las vías de la estación del Puente de Madera en dirección al norte y al lado mismo discurría la que enfilaba en dirección a Marxalenes y Burjassot. Todo ello con sus muros que aprisionaban las comunicaciones y que no evitaban precisamente los accidentes desgraciados.

Imagen de archivo de la comisión, con el Trenet discurriendo por la demarcación / Falla Ministro

Con la llegada del tranvía el paisaje se transformó notablemente. Los railes forman parte de la rutina, pero de una forma más domesticada aunque, si se quiere, más despersonalizada. Pero aquellos trenes de la Feve, en una ciudad en crecimiento, eran ya inviables.

Tres victorias casi consecutivas

Lo cierto es que, de una forma o de otra, la comisión apareció en plena Transición, plantando por primera vez en 1977. Desde entonces siempre han participado en secciones medias, con bastante buen gusto: son muchas las veces que han sido premiados y su mejor momento fue con el cambio de siglo, cuando ganaron en 2001, 2002 y 2004. Todas de la mano de José Ramón Espuig, quien apareció en la plaza después de haberlo hecho, años atrás su padre Ramón Espuig. La relación con el que fue maestro mayor del Gremio de Artistas llevó a la comisión a hacerle un homenaje cuando cerró el taller con motivo de la jubilación.

Falla infantil, de José Luis Platero / Falla Ministro

La falla infantil supone el regreso de José Luis Platero, después del excelente proyecto de Mireya Vicente del pasado ejercicio. "Carnivale" será el proyecto de un artista que ya ha plantado nueve veces en esta demarcación.