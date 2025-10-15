La Fallera Mayor de València, Carmen Prades, y la Fallera Mayor Infantil, Marta Mercader, han visitado la redacción de Levante-EMV a horas de haber tomado posesión de su cargo en el acto de proclamación celebrado este martes en el salón de plenos del Ayuntamiento presidido por la alcaldesa, María José Catalá.

Las falleras mayores de València han conocido de primera mano la redacción del periódico Levante-EMV sobre las 8 horas de la mano del director del periódico, Joan Carles-Martí; el jefe de València, José Parrila; y el periodista de Fallas de Levante-EMV, Moisés Domínguez.

El extra de Fallas

Durante la visita no han faltado las preguntas ilusionadas sobre los viajes en que el periódico hace en el extra de Fallas junto a las falleras mayores y sus cortes de honor, una revista que se entrega gratuitamente en los quiscos durante la semana fallera y que alternan los clásicos viajes nacionales e internacionales.

Las falleras mayores de València visitan Levante-EMV / Fernando Bustamante

"Un año mágico"

Carmen Prades manifestó en el acto de proclamación que las fallas "siempre serán la luz que ilumina València", que el próximo año cumplirán diez años como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Por su parte, la fallera mayor infantil dijo que ha tenido suerte de nacer en València, una ciudad llena de luz, música, color, arte, elegancia, indumentaria, ruido, pólvora,"gente amable y solidaria", y que representará, junto con su corte de honor, a todos los niños de la ciudad en "un año mágico".

Catalá comunicó este lunes por teléfono, como es tradicional, la elección de Carmen Prades, de la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal y de 25 años, y la niña Marta Mercader, de la comisión Alberique-Héroe Romeu y de 10 años, como falleras mayores de 2026.