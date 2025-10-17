Estas son las Fallas de la Sección Especial de 2026 en València

Recogida la moqueta de la Elección y Proclamación de las Falleras Mayores de València, la mirada fallera se posa ahora sobre el elemento esencial: el arte efímero. Aunque la Federación de Sección Especial agendó su presentación de bocetos para que sea el primer acto fallero de las nuevas representantes de la fiesta. Entrevistas aparte, Carmen Prades y Marta Mercader se estrenaron en los premios de Levante-EMV, pero en materia fallera sí que hacían su entrada en la explanada de Nuevo Centro. Con honores para Carmen, porque juega en casa por su condición de fallera de Convento Jerusalén.

La «Festa per a Tots» es la gran muestra de bocetos y maquetas de las fallas más importantes, caras y mediáticas de la ciudad, las de Sección Especial. El gran escaparate de la fiesta. Una exhibición general que cumple 25 años. «Per a Tots», que así acabó por bautizarse, porque las comisiones que integran la Federación advirtieron que generar un acto conjunto, restringido, era como levantar un muro de superioridad. El cambio fue claro: vengan a disfrutar todos. Una carpa -que ha recorrido diferentes localizaciones en la ciudad- festejos de acompañamiento y, sobre todo, el contenido: los proyectos en lonas de gran tamaño, las maquetas y muestras, apuntes de los ninots que se plantarán el próximo año.

A lo largo de las jornadas del sábado y el domingo permanecerán a la vista grandes figuras corpóreas de tamaño grande o medio, muy pocas veces de tamaño «muy grande» y, abiertas en cuadrado o en abanico, una incontable cantidad de figuras de personas, animales y cosas. Son las fallas contemporáneas, con su amalgama de elementos. Unos diseños con los que artistas y dibujantes no están dispuestos a arriesgarse: si es lo que se lleva, es lo que se lleva. Y no parece que nadie esté dispuesto a darle girar el timón, so pena de verse desplazado en el reparto de premios. Se prefiere competir de igual a igual y no experimentar.

Un repaso a los proyectos demuestra que, salvo excepciones, la estética no muta. Sirva el ejemplo: por lógica de acontecimientos, Convento Jerusalén es donde se fija la primera mirada. El año pasado ganaron con superioridad incontestable. «Or» ganó por calidad y por aplastamiento. Nadie lo discutió. ¿Cual es su propuesta para el próximo mes de marzo? Boceto en la mano, un frontis en el que se distinguen hasta 25 figuras corpóreas de personas y animales. Más la ornamentación. Nadie duda que la propuesta de David Sánchez Llongo y Daniel Gomz es la rival a batir porque la propuesta es eso: a gusto del consumidor.

Convento, dada la superioridad del pasado año, es quien genera una de las grandes incógnitas: ¿estamos ante un periodo de hegemonía absoluta, con un David Sánchez Llongo imparable? Habrá que verlo. Desde los tiempos de Nou Campanar, ninguna comisión ha superado la barrera de las dos victorias consecutivas. La del pasado año fue la primera del nuevo ciclo.

Sobreornamentado

Las demás llevan propuestas parecidas. No hay un golpe de imagen limpio. Un remate diáfano. Todo está sobreornamentado. Y esto no ha acabado: aquellas que se lo puedan permitir, que es más de una, presentará en las semanas previas a la «plantà» el «proyecto mejorado». Es decir, el mismo dibujo, pero con más escenas y más figuras. La versión extendida. A lo que hay que añadir los jardines botánicos de plantas, flores y piedras con los que se decora el entorno.

No hay que engañarse: algo muy parecido se aplica después, con excesivos parecidos razonables, en las Hogueras de Alicante. rascamonyo

A partir de ahí, a esperar, porque el boceto es muy sufrido y luego hay que ver la materialización. La Sección Especial tiene mucho de predeterminado: a más inversión, más posibilidades. En los últimos años ha destacado un «big four» muy marcado: Convento, l’Antiga, Exposición y Pilar. Pero basta con que el proyecto falle un poco para que un monumento que en principio apostaba por lo más alto se vaya hacia abajo en sus posibilidades teóricas. Con el sexto premio de Convento hace dos año o el de Exposición el pasado mes de marzo como antecedentes.

Romper techos... o no romperse

Y también están los que rompen techos de cristal, sabiendo que el proyecto se ha de consolidar y no volver a la casilla de salida. Son, por ejemplo, los casos inversamente proporcionales de Na Jordana y Sueca-Literato Azorín, que cambiaron de la decepción a la euforia y viceversa, respectivamente. Pero también son los dos que están apuntando con más solidez para unirse a la fiesta del podio -el que ya alcanzó Na Jordana el pasado año-. Almirante Cadarso buscará, por contra, salir de la última posición, que ha sufrido en los dos últimos ejercicios.

La categoría se presenta con una única novedad en el apartado de artistas: el regreso de Carlos Carsí, que lo hace en Cuba-Literato Azorín, allí donde, hace ya diez años, tocó el cielo con el primer premio.

Todos los demás mantienen sus mismos artistas y procuran que ahí estén. Sergio Musoles va camino del récord: será su 14ª falla. Y los mantienen porque la oferta de talleres capaces de asumir el reto de plantar en Especial es limitado. Y no solo por no poder, sino por no querer.

Programa de la Festa per a Tots de las Fallas 2026

Sábado, 18 de octubre

Exposición: de 10 a 22 horas

10.30 h. Feria de Coleccionismo

11.30 h - 12.30 h. Degustación popular de horchata y fartons

17 h. Programa de radio

Domingo, 19 de octubre

Exposición: de 11 a 20 horas

11.30 h - 12.30 h. Degustación popular de horchata y fartons

18 h. Desfile de Indumentaria