Programa de Fallas del 18 y 19 de octubre: Sección Especial y mucho más

La Festa per a Tots de la Federación de Sección Especial es, durante el fin de semana, la cita más importante, y de largo, en el panorama fallero. Durante las dos jornadas se pueden contemplar maquetas, bocetos y ninots, adelanto de lo que ha de venir dentro de cinco meses. Sin embargo, la actividad general está en marcha y se combinan todo tipo de actos.

El domingo hay una cita clásica: la "passejà" de las comisiones del Marítim en procesión cívica acompañando a la Senyera, que marcha desde el Mercat de Russafa a las Atarazanas. Un acto en el que se echará de menos especialmente a Julián Carabantes.

También es importante a nivel oficial con el estreno de los Balls al Carrer.

Programa de la Festa per a Tots de las Fallas 2026 Sábado, 18 de octubre Exposición: de 10 a 22 horas 10.30 h. Feria de Coleccionismo 11.30 h - 12.30 h. Degustación popular de horchata y fartons 17 h. Programa de radio Domingo, 19 de octubre Exposición: de 11 a 20 horas 11.30 h - 12.30 h. Degustación popular de horchata y fartons

Sábado, 18 de octubre

10 h. En Ingeniero Vicente Pichó, inicio de la Trobada Cultural con el Mercadillo de Artesanía Valenciana (hasta las 19 h.). A las 10 h., Almuerzo Popular y a las 12 h. Sarao de grupos de baile. Quinto y Tapa (13 h.) y Talleres de Indumentaria (17 h.)

10 h. En Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá, presentación de los bocetos y, a continuación taller de indumentaria a cargo de El Vestidor Faller y Empar del Remei.

10.30 h. – 14 h- En Islas canarias-Dama de Elche, Mercadillo

12 h. En Periodista Gil Sumbiela-Azucena, actuación del Grup de Danses Gil Sumbiela y Albaes

18 h. En Islas Canarias-Dama de Elche, presentación de bocetos y, a continuacion, bailes regionales

18 h. En Noches de Bohemia, exaltación de las representantes 2026 de la Agrupación Sagunt-Quart

18.30 h. En Portal de Valldigna-Salinas, charla de Javier Mosas sobre “Un passeig por les Falles del Segle XIX”

18.30 h. En Periodista Gil Sumbiela-Azucena, presentación de bocetos

19 h. En Industria-Santos Justo y Pastor, presentación de bocetos

20 h. En Santiago Rusiñol-Conde Lumiares, presentación de bocetos

Domingo, 19 de octubre

Toda la mañana: En el casal de Duque de Gaeta, campeonato de ajedrez de la JCF

Toda la mañana. En el Parque del Oeste, campeonato de Petanca de la JCF

9 h. En las pistas del Río Turia, campeonato de Atletismo de la Federación Benicalap Campanar.

10 h. En Reino de València-Maestro Serrano, Market Fallero

10 h. En Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá, Minimarket Fallero

10 h. En la Plaza de los Fueros, Balls al Carrer

San Marcelino / Exposición-Micer Mascó / Doctor Gómez Ferrer / Marqués de Montortal-Berni Catalá / Pintor Segrelles / Daroca-Padre Viñas / Jacinto Benavente-Reina Doña Germana

10.30 h. en adelante. En la Plaza de Nápoles y Sicilia, Convivencia de las fallas de La Seu-La Xerea-El Mercat

12 h. Homenaje a la Senyera de la Agrupación de Fallas del Marítimo. Salida desde el Mercat del Cabanyal hasta las Atarazanas, donde se llevará a cabo el izado.

12 h. En Periodista Gil Sumbiela-Azucena, actuación del Grup de Danses de la falla dentro del programa “València és Música”.

12 h. En Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá, dansà solidaria. A continuación, rifa solidaria para el proyecto “Hay que tomarse la vida con Tumor”

12 h. En Obispo Amigó-Cuenca, Picaeta Fest

13 h. En la Plaza de Santa Cecilia, dansà con motivo del 50 aniversario de Cra. Malilla-Isla Cabrera