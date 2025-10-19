Discurso de Lucía García en la despedida de la JCF

“El hilo invisible” es el lema del discurso con el que la fallera mayor infantil se dirigió a los miembros de la Junta Central Fallera en el acto de despedida.

Dicen que existe un hilo invisible que une a las personas que están destinadas a encontrarse. Que aunque se estire, aunque se enrede, aunque pasen los años… jamás se rompe.

Ese hilo nació para mí un 14 de Octubre tras la llamada de nuestra querida alcaldesa que me anunciaba que sería la Fallera Mayor Infantil de Valencia. Era un hilo dorado, frágil y tímido, que con cada acto, con cada emoción y con cada persona que se cruzó en mi camino, fue creciendo hasta convertirse en un tapiz eterno.

Hoy, al mirar atrás, sé que mi historia no está hecha de días ni de actos, sino de hilos. Hilos que han cosido mi alma a esta fiesta y a todos vosotros, y hoy estoy aquí para mostraros mi gratitud.

El primer hilo, el más firme, el que sostiene todos los demás, es el de Junta Central Fallera.

Si hoy puedo hablar de un sueño cumplido, es porque detrás de cada uno de mis pasos ha habido personas que, sin pedir nada a cambio, han entregado su tiempo, su esfuerzo y hasta sus propias vidas personales para que todo funcione.

Vosotros sois el ejemplo más claro de lo que significa amar una fiesta: trabajar cuando los demás descansan, sonreír cuando el cansancio pesa, estar atentos a todo cuando nadie más se da cuenta. Y todo eso lo hacéis en silencio, sin protagonismo, con una humildad que os engrandece aún más.

Sé que muchas veces dejáis de lado a vuestras familias, a vuestros amigos, vuestras propias obligaciones, por estar al servicio de esta fiesta. Y eso tiene un valor incalculable. Porque no es solo un trabajo: es una entrega, es un acto de amor hacia las Fallas, hacia Valencia y hacia todos los que tenemos la suerte de vivir este sueño.

Vosotros habéis sido quienes habéis tejido con nosotras este tapiz invisible: desde la organización impecable de cada acto, hasta el detalle más pequeño que quizá nadie percibe, pero que lo cambia todo. Habéis cosido nuestro año con hilos de paciencia, de generosidad y de pasión.

Gracias por estar siempre, por tener la capacidad de multiplicaros cuando parecía imposible, por hacer que lo difícil pareciera sencillo, y lo sencillo se convirtiera en mágico. “Gracias por demostrarnos que el verdadero poder de nuestra fiesta son las personas que se dejan la piel para mantener viva la llama”.

Hay un hilo que brilla con luz propia, un hilo hecho de paciencia, creatividad y cariño: el de los Indumentaristas y proveedores oficiales.

Vosotros habéis logrado algo único: transformar hilos, encajes y materiales nobles en sueños que podemos llevar puestos. Cada pieza que nos habéis entregado no es solo una “joya” en todos los sentidos; es una historia que se cuenta a través de cada detalle, un abrazo de tradición que nos acompaña en cada paso.

Gracias por enseñarnos que la verdadera belleza no está solo en la perfección, sino en el cuidado, la dedicación y la pasión que se esconden detrás.

Gracias por ser ese hilo que nos envuelve y nos sostiene, que nos hace sentir parte de algo más grande, y que nos recuerda que la tradición se mantiene viva gracias a quienes la aman y la cuidan en silencio. “Gracias por convertir cada hilo de nuestros vestidos en un verso bordado para Valencia”.

Y si hablamos de versos bordados, no puedo dejar de mencionar la falla infantil que plantó José Gallego y su equipo, cuyo lema, “Anem de cap”, nos acompañó durante todo el año.

Cada ninot, cada detalle, cada verso era una explosión de color y de vida, una celebración de imaginación, alegría y creatividad. Aquella falla no solo se veía: se sentía, llenando el corazón de emoción, de fuerza y de la intensidad que solo las Fallas pueden transmitir.

Gracias, José Gallego y a todo su equipo, por regalarnos una falla que vibró con nosotras, que hizo que cada mirada se iluminase y que nos recordó que la magia está en los detalles y en la pasión con la que se hace todo.

“Gracias, porque cuando “Anem de cap”, el corazón siempre encuentra la forma de brillar”.

Si hablamos de quién hiló la magia de nuestra exaltación, no puedo dejar de mencionar a Hortensia Maeso, nuestra mantenedora.

Gracias, Hortensia, por ser el hilo conductor de aquel maravilloso día, por tejer con tu presencia y tu arte un momento inolvidable que quedará grabado en nuestros corazones.

“Gracias, porque quienes saben tejer momentos con alma, crean recuerdos que perduran para siempre.”

Y si hay un hilo invisible que nos ha sostenido a lo largo de todo este año, ese ha sido el de nuestros acompañantes y chóferes.

Vosotros habéis sido más que guías y compañeros de camino; habéis sido la calma en los momentos de nervios, la sonrisa en los días largos y el apoyo silencioso que hacía que todo pareciera más fácil. Siempre atentos, siempre pacientes, siempre disponibles, dejándoos llevar por nuestro ritmo y nuestras emociones sin esperar nada a cambio.

Gracias por cada viaje, por cada confidencia, por cada espera, por cada consejo discreto y por estar ahí cuando más lo necesitábamos. Gracias por cuidar de nosotras como si fuéramos parte de vuestra propia familia, por caminar a nuestro lado en cada acto y por ser el hilo firme que sostenía nuestra ilusión.

“Gracias, porque quienes acompañan con corazón hacen que cualquier camino se convierta en un viaje inolvidable. El hilo de vuestra compañía ha sido uno de los más firmes de este tapiz.”

Si hablamos de importancia, no hay nada más fundamental que la elección de los hilos que sostienen este tapiz de recuerdos… y para eso hemos tenido un jurado de ensueño.

Gracias Sofía, Paco, Mónica, Jose y nuestro trío de Amparos por vuestro trabajo, ya que ha sido como el de quienes seleccionan los hilos más fuertes, los más brillantes, los que sostienen un sueño. Gracias por mirar con atención, por valorar cada gesto, cada detalle y cada esfuerzo, y por confiar en nosotras 13 y, especialmente en mí, para formar parte de este año tan especial.

Gracias por elegirnos, por darnos la oportunidad de vivir esta experiencia única, y por encender la chispa que hizo que nuestro tapiz empezara a brillar con fuerza desde el primer momento. “Gracias, porque quienes saben reconocer los hilos más valiosos, tejen sueños que perduran para siempre.”

Hay un hilo que tiene la capacidad de llegar más lejos que ninguno, un hilo que una cada rincón de nuestra ciudad, el de los medios de comunicación.

Gracias a vosotros, nuestras palabras y nuestras emociones han podido llegar a todos los hogares. Habéis sido el eco de nuestras voces y los narradores de nuestras ilusiones. Vuestra dedicación y vuestro cariño al contar nuestra historia han hecho posible que cada hilo que hemos tejido se multiplique, que cada sonrisa se comparta, y que cada emoción se sienta en el corazón de quienes aman esta fiesta.

“Gracias, porque sois el hilo que amplifica nuestra voz, el que lleva la magia de las fallas hasta el último rincón, el que une a toda Valencia en un mismo latido”.

Y si hablamos de los hilos que cruzan fronteras, no puedo dejar de mencionar a

Alicante, Castellón y a nuestras fiestas hermanas.

Aunque hoy no puedan acompañarnos, su presencia se siente en cada recuerdo compartido y en cada gesto de “germanor” que hemos vivido a lo largo de este año.

Gracias por abrirnos las puertas de vuestra fiesta, por compartir vuestra pasión y por demostrarnos que la fuerza de nuestra tradición no conoce límites.

Gracias por enseñarnos que, aunque los caminos sean distintos, los sueños y la ilusión se tejen igual, y que la amistad entre nuestras fiestas hace que todos nos sintamos más unidos y vivamos con más intensidad nuestros días más grandes.

“Gracias, porque cuando los hilos de distintas ciudades se entrelazan, la magia de la fiesta se vuelve infinita.”

Como infinitos son los hilos que gestionan ellos, la Directiva de Junta Central Fallera.

Vosotros sois la urdimbre de esta fiesta, la pieza central sin la cual nada podría sostenerse. Sin vuestra dedicación, vuestra paciencia y vuestra entrega, esta casa no tendría organización, no tendría orden, ni armonía, ni vida. Gracias por ser los cimientos que sostienen cada acto, cada celebración y cada instante que hace que nuestra fiesta sea posible.

Sois quienes vigiláis que cada hilo esté en su lugar, quienes trabajáis a diario dejando muchas veces de lado vuestras propias vidas y familias, por asegurarnos que todo funcione a la perfección. Gracias por enseñarme que la grandeza no está en lo visible, sino en el compromiso, la pasión y la entrega silenciosa que mantiene unida nuestra casa y nuestra tradición.

Gracias Maria José, Santi, Nico, Bea, María, Alberto, Gabi, María, Vaello, Quique y Carmen por demostrar que el corazón de la fiesta se construye con dedicación y amor. Y gracias a vuestras familias, porque su comprensión y cariño son los hilos que sostienen vuestro compromiso y permiten que toda esta magia exista.

“Gracias, porque cuando la pieza central sostiene la casa, todo lo demás puede brillar con fuerza y armonía.”

Si hablamos de hilos que dan fuerza y apoyo, no puedo dejar de mencionar a mi Corte Mayor, nuestras FAMA.

Vosotras, las 12, habéis sido un grupo unido, generoso y cercano, que ha estado siempre pendiente de nosotras. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa, ha sido un hilo más que ha reforzado mi ilusión y la de todas nosotras. Da gusto ver cómo os cuidáis entre vosotras, cómo compartís alegría, respeto y cariño, y cómo ese espíritu de unión hace que todo lo difícil se vuelva fácil y todo lo bonito se multiplique.

Gracias por ser un ejemplo de compañerismo, complicidad y confianza. Gracias por acompañarnos con tanta naturalidad y por demostrar que, cuando los hilos se entrelazan con amistad y generosidad, el tapiz que forman es más fuerte, más brillante y más hermoso.

“Gracias, porque cuando los hilos se unen con corazón, el brillo se multiplica y la magia se siente más fuerte que nunca.”

Pero si hay un hilo que ha llenado de color mi tapiz, ese es el de mi Corte Infantil.

Vosotras sois los hilos más vivos: el azul bahía de la complicidad, el naranja claro de la alegría, el turquesa del mar en calma, el mora de las risas aseguradas, el tierra de los sueños cumplidos y el marfil de los nuevos proyectos.

Gracias por los abrazos que no necesitan palabras, por las risas que aún resuenan en mi alma y por demostrarme que la amistad verdadera no entiende de bandas.

Vosotras habéis sido mis compañeras más cercanas, mis amigas de viaje, mi apoyo constante y mi alegría diaria. Cada abrazo espontáneo y cada momento de complicidad ha sido un hilo que ha reforzado mi ilusión y que ha hecho que este año sea inolvidable.

Gracias por enseñarme que la amistad no se mide por los años, sino por los momentos vividos juntas, por la generosidad de vuestro corazón y por la alegría que habéis puesto en cada paso, en cada acto y en cada viaje. Somos un grupo unido y lleno de vida, y vernos juntas ha tejido en mi corazón un lazo que ningún tiempo ni distancia podrá romper.

“Gracias, porque cuando los hilos de la amistad se entrelazan con el corazón, nada ni nadie puede deshacerlos.”

Y si hablamos de hilos que acompañan, no puedo dejar de mencionar a Berta, mi compañera de viaje, nuestra Fallera Mayor de Valencia.

Berta, gracias por ser un ejemplo de entrega, cercanía y dedicación. Desde el primer momento, has estado pendiente de mí, de nosotras, compartiendo consejos, sonrisas y momentos que nunca olvidaré.

Has sido un hilo que ha dado fuerza a mi ilusión, enseñándome que la grandeza no está solo en el título que llevamos, sino en la manera en que tocamos y cuidamos a quienes nos rodean.

Gracias por abrirme las puertas de tu experiencia y tu cariño. Haber compartido este año contigo y tu familia ha sido un gran regalo, y tu ejemplo quedará grabado para siempre en mi memoria y en la de toda Valencia.

“Gracias, porque quienes iluminan con su ejemplo los hilos de nuestra vida, dejan una luz que nunca se apaga.”

Y finalmente a nuestras familias, os debo el hilo más cálido, ese que no se ve desde fuera, pero que todo el mundo intuye.

Gracias por el esfuerzo silencioso, por las horas de espera, por la paciencia infinita, por el amor que todo lo puede. Sois el hilo divertido, el que borda el tapiz con colores inesperados. Gracias por estar ahí siempre, por recordarnos quiénes somos y por reír con nosotras en cada instante, incluso cuando el telar parecía demasiado grande.

Y si me lo permitís, quería mencionar de manera especial a mis padres y hermanos.

Vosotros sois la trama que lo sostiene todo, el hilo que nunca se rompe, el que me sostiene aunque me tambalee, el que me abraza aunque el mundo se apague. Cada logro mío es también el vuestro; cada sonrisa, cada emoción, cada recuerdo de este año lleva impresa vuestra huella. Gracias por darme las raíces más fuertes para poder volar tan alto.

“Gracias, porque los hilos que unen a una familia son indestructibles, y gracias a ellos nuestro corazón siempre se siente como en casa.”

Y así, llega el momento de cerrar este capítulo de mi vida, un año que ha sido un tapiz tejido con hilos de ilusión, esfuerzo, amistad, pasión y cariño. Mucho cariño.

Cada sonrisa, cada abrazo, cada lágrima de alegría y cada gesto de apoyo han sido hilos que me han sostenido y que han dado forma a recuerdos que llevaré conmigo para siempre.

Este año me ha enseñado que los sueños se construyen con entrega, con valentía y con el corazón abierto, que la verdadera magia está en los detalles intangibles y que la fuerza de una comunidad es capaz de hacer brillar cualquier ilusión.

También me ha enseñado que incluso cuando la lluvia cae con fuerza, cuando el barro cubre el suelo y parece que todo se detiene, la ilusión puede más que cualquier tormenta.

La DANA quiso poner a prueba nuestra fortaleza, pero nosotras demostramos que el fuego fallero nunca se apaga. Fuimos las falleras del barro y de la lluvia, sí, pero también las de la esperanza, las del abrazo compartido bajo el paraguas, las que encontraron en cada gota una razón más para sonreír. Porque incluso cuando el cielo se tiñó de gris, nuestros corazones siguieron bordando con hilos de ilusión, demostrando que nada puede apagar la luz de las Fallas ni el amor que sentimos por Valencia.

“Porque cuando los hilos se mojan de lluvia pero siguen trenzados con amor, el tapiz que crean brilla todavía más.”.

He aprendido que cada acto, cada risa compartida y cada lágrima de emoción son hilos que, entrelazados, crean algo eterno. Y que cuando esos hilos se cruzan con amor, respeto y pasión, el tapiz que forman es un reflejo de lo mejor de nosotros mismos.

Gracias de todo corazón por acompañarme, por sostenerme y por formar parte de este año que ha sido el más bonito de mi vida. El hilo invisible que me une a vosotros y a las Fallas nunca se romperá. Porque mi año fue, es y será siempre eso: un hilo invisible que me une para siempre a Valencia, a su gente y a sus Fallas. Porque ser Fallera Mayor Infantil de Valencia no ha sido sólo un título, ha sido un corazón que ha latido al mismo compás que mi ciudad.

“Gracias, porque cuando los hilos del amor, la amistad y la ilusión se entrelazan, nace una fuerza que ni el tiempo ni la distancia podrán borrar… y ese es el legado que hoy dejo en cada uno de vosotros.”

Gràcies i fins sempre.