Las fallas del Marítim homenajean a la Senyera con Julián Carbantes en el recuerdo

La matinal del domingo en el calendario de Fallas ha incluido todo un clásico: la Procesión Cívica de Homenaje a la Senyera de la Agrupación de Fallas del Marítimo.

En ella, las comisiones desfilan por un recorrido ya clásico, calle de la Reina hacia abajo, desde el Mercat del Cabanyal, hasta las atarazanas, momento en el que se iza la enseña -que ha sido llevada en el recorrido por un delegado de cada uno de los cuatro sectores falleros representados en la Agrupación-.

Izado de la Senyera / Fotofilmax

La comitiva, con la Senyera / Fotofilmax

Una edición muy especial

Este año, el festejo tenía un carácter muy especial, puesto que todavía está fresca en el recuerdo la figura de Julián Carabantes, tan trágicamente fallecido el pasado verano por un desgraciado accidente en la propia sede fallera. Fue por ello el protagonista involuntario. El mantenedor del acto era un amigo personal suyo, Miguel Prim, quien combinó su recuerdo al propio respeto a las señas de identidad, que tantas veces abanderó. A los pies, en el atril, la estrella que regaló María Estela Arlandis a la Agrupación en el acto de homenaje a las preseleccionadas hace unos meses, en metáfora en recuerdo suyo.

Las comisiones discurren por las calles del Marítim / Fotofilmax

Estreno en la calle de la comitiva oficial

También Carmen Prades le recordó, asegurando que, si bien no había tenido tiempo a conocerle, aún tuvo tiempo para compartir con él algunas conversaciones "y algún cotilleo".

Este acto es, por tradición de calendario, el primero que las representantes de la fiesta hacen una "passejà", de las muchas que tendrán en el ejercicio. Primero desfilan las "senyeras" de las comisiones y después, úna a una, éstas. Para cerrar las dos cortes de honor y las dos falleras mayores de València. Al llegar a las Atarazanas hubo un destaque especial para Olga Garriga, del Mercat del Cabanyal, representante del colectivo marítimo en la corte infantil.

La Agrupación está pendiente de reconfigurarse. Mientras, una junta gestora dirige sus destinos en lo que queda de ejercicio.