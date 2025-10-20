"Aneu tots a l'alcaldía, que hi ha coca i cava per a tots i celebreu que estic en la Cort"

Hace una semana, el calendario fallero vivió uno de sus momentos más importantes con la celebración de La Telefonada, el nombre que se ha quedado como coloquial para el nombramiento de las Falleras Mayores de València. Un ritual consolidado con una nueva fórmula: las candidatas optan ya mayoritariamente no por una espera familiar, sino acompañados de más seres queridos y no en la quietud del domicilio, sino del casal.

Esos momentos se afrontan de diferente forma. Las hay que lo hacen con total tranquilidad, convencidas de que la elección no va con ellas. Otras son un manojo de nervios porque se saben candidatas. No menos clásico ya es el contemplar el vídeo de la llamada. El de la ganadora. Las reacciones son de todo tipo y reflejan en buena medida el estado de ánimo de la candidata.

Lo que no suele verse son los vídeos de las que no salen elegidas. Y éstos tienen historias de todo tipo. Hay licencia para la decepción porque es lícito. Y hay licencia para simplemente, esperarlo con ilusión por si "¿Y si...?". Y hay licencia para vivir la elección con esa ilusión y reaccionar con positivismo máximo.

Para la comisión del Palmar, las Fallas 2026 van a ser muy especiales. Una de las suyas vuelve a estar en lo más alto. Y además, por primera vez, una adulta: Anabel Calero. La elección en el Roig Arena ya se recibió como si un gran acontecimiento se tratara. Porque en los pueblos pequeños, cada vecina es "una de las nuestras". Anabel es hija del pueblo (el Bru del segundo apellido es mil por cien El Palmar) y su presencia en lo más alto de la fiesta es motivo de felicidad.

Salida al balcón

Para el día de la Telefonada hubo convocatoria general en el casal. Y no han tenido problema en mostrar el vídeo. En él, Anabel muestra su orgullo por ser la cara visible de todos ellos y "si no salgo, os saludaré y me iré en seguida". Se desvela el nombre que hay en el acta. No es el suyo, sino el de Carmen Prades, pero los allí reunidos la reciben lo encajan con un aplauso general y un ramo de flores para Anabel. A continuación sale al balcón, donde está todo el pueblo. "Carmen es maravillosa, es una dulzura de persona" les dice.

Cuando baja, ya para dirigirse al casal de Convento Jerusalén, se le hace pasillo y, antes de marchar, les conmina a que "aneu tots a l'alcaldía que hi ha coca i cava per a tots i celebreu que estic en la Cort".

Al día siguiente empezó su andadura con la Proclamación. Y cuentan los que allí estuvieron que, nuevamente, medio Palmar acudió a verla salir vestida de valenciana para empezar a vivir su particular sueño.