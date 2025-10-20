Compromís critica el doble gasto en Fallas y Fiestas "porque se gestiona peor"

El año entra en su fase final y con él, las cuentas empiezan a vivir el inicio y el final: la liquidación de los presupuestos municipales y la preparación de los del siguiente año natural.

En ese contexto, lo normal es que gobierno y oposición tengan visiones diferentes de la realidad y que los mensajes sean los mismos en el mismo lado de la trinchera, sea quien sea el partido que gobierna o que oposita.

Ahora, llegados al último tramo del año, al Grupo Municipal de Compromís ha echado un vistazo a la ejecución presupuestaria a 30 de septiembre, el penúltimo trimestre de las cuentas para criticar que el servicio mixto de Fallas y Fiestas y Tradiciones "han necesitado recibir 3.423.136,29 euros extra para cubrir gastos previsibles y ordinaria, hasta llegar a un presupuesto global de 13.334.500 euros a falta del último trimestre" en palabras del concejal Pere Fuset, quien considera que esto es consecuencia de ese reparto de funciones "por intereses partidistas y electorales ha disparado el gasto y ha retrasado y recortado ayudas”.

El concejal asegura que el aumento de gasto incluye, por contra "recortar las ayudas para contratar artistas falleros en cada barrio; congelar las partidas de las fallas municipales, pese al aumento del coste de los materiales; y mantener estancadas en solo 75.000 euros las ayudas para la contratación de sociedades musicales, que como el resto de ayudas, se han retrasado por falta de fondos”.

Y todo un clásico, sea quien sea el partido en la oposición: "han aumentado los contratos a dedo disparando el gasto para hacer menos que antes”.

El edil valencianista ha echado mano de algunos de sus argumentos recurrentes, como "la elección de las candidatas a falleras mayores, disparada hasta los 350.000 euros, y la creación de nuevos cargos directivos por cerca de 75.000 euros anuales para el que antes hacía el voluntariado fallero" y que, por contra, sigue paralizada "la restauración de las Rocas del Corpus, - programada con informes de la UPV - o la reforma del Museo de la Semana Santa Marinera, que el anterior gobierno de Compromís había dejado redactada y aprobada”.

En definitiva, desde Compromís lamentan que “PP y Vox gastan más sin mejorar la cultura festiva para gestionarla peor".