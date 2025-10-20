Dolor en Patraix por el fallecimiento de la fallera mayor del 50A de la falla Humanista Mariner

La comisión de Humanista Mariner-Manuel Simó ha comunicado la noticia que jamás hubiesen querido contar el fallecimiento de la fallera mayor del cincuentenario de la misma, Esther Mora Llop. Una noticia que ha caído como un mazazo después de haber sido testigos de la lucha y las ganas de vivir que ha mostrado en todos los años anteriores. El adiós de Esther, que ha recibido la solidaridad de las comisiones del sector de Patraix-

Y es que si los falleros destacan algo especialmente es lo imaginable: la injusticia de partir mucho más pronto de lo que le tocaba y los ejemplos que ha dado en los últimos años.

Esther era una de las falleras emblemáticas de la comisión. De las que podían aplicar la condición de "fallera desde que nació" porque así lo era y porque sus padres ya lo eran y, de hecho, ya estaban cuando la comisión dio sus primeros pasos hace ahora 55 años, cuando un grupo de vecinos se reunieron en el ascensor del número 11 de la calle Humanista para dar los primeros pasos en lo que luego sería lo que es ahora: una comisión familiar, por lo que siente ahora el fallecimiento como si de un miembro de la familia se tratara.

El día de su nombramiento como fallera mayor / Falla Humanista

El año del cincuentenario

Tan identificada estaba Esther con la comisión, que fue elegida para ser la fallera mayor del 50 aniversario, en el año 2018, compartiéndolo con su sobrina Olga. Además, era un sueño muy personal, el de poder representar a su comisión, tal como había hecho su hermana Begoña en la anterior efemérides, las bodas de plata 25 años antes. Ambas fueron protagonistas a su manera de los grandes acontecimientos. Posteriormente, ya en enero de su mismo año, presidió como última de la lista histórica la gala del cincuentenario, en el que se rindió homenaje a quienes habían sido promotores y representantes de la comisión. Después, una vez finalizadas las fiestas, no dudó también en presentarse a la preselección de sector.

Su foto como fallera mayor, con el cincuentenario señalado en la banda. / Falla Humanista

Inculcar la pasión por la fiesta lo llevo también a su hijo, que durante años ha sido uno de los mejores pelotaris infantiles de los concursos de la Junta Central Fallera.

Luchó por mantenerse a flote "sin perder la sonrisa" incluso en periodos tan difíciles como los de pandemia. Ahora, sin embargo, las fuerzas se agotaron, pero no la lección de vida que ha dado durante todos estos años. En la comisión lo reconocen: "estamos rotos". Les quedará el recuerdo de su enorme valentía y su amor por las Fallas.