Las Fallas de Ciutat Vella tildan de "discriminación" no poder celebrar verbenas

Las verbenas son un elemento consustancial a la fiesta. Y el mundo de la corte de honor, también. El concurso de Fallas nunca acoge debates tan pasionales como el de la asamblea de octubre, que estuvo centrado tanto en el requerimiento de la Policía Local de trasladar a la tarde todas las verbenas de Ciutat Vella, como la polémica sobre la elección de fallera mayor y corte infantil.

A pesar de que hubo una reunión el lunes, la asamblea de presidentes fue el escenario en el que los presidentes de Ciutat Vella expresaran en público lo mismo que habían dicho en el Ayuntamiento: no ya que la Policía Local haya expresado que no quiere verbenas nocturnas en toda esa zona, sino que no entienden el porqué de una medida que desde la propia Policía considera "una prueba" y que desde las fallas tildan de "discriminatoria".

Tomó la palabra, en ese sentido, el presidente de la Plaza del Negrito, quien mostró, en nombre de todas -muchos de estos presidentes estaban sentados juntos-, que "no entendemos esta discriminación" respecto a las demás. Recordando que en esa zona "se junta con la Ofrenda, la entrega de premios... y tener tardeos todos es muy complicado".

"Que se quede como recomendación"

La pelota está en el tejado de la concejalía de Fallas, que ahora tiene que sentarse con los mandos policiales y pedir una relajación en esa propuesta de máximos. "Tengo argumentos de sobra para defenderos. Yo lo que quiero es que quede como recomendación. Estamos hablando de un barrio complicado, con asociaciones vecinales que tienen una forma de pensar... pero tengo datos que demuestran que las comisiones de Ciutat Vella tienen un comportamiento normal. Si: hay alguna sanción, pero no es algo generalizado. Pero de la misma manera que queremos verbenas ilegales. Tengo bien claro que puedo sentarme y poder pelearlo".

El presidente de Sant Bult cuestionó quién se sienta en la Mesa de Diálogo. "Porque me parece que hay muchos que no son falleros y no hacen más que poner pegas". Le explicó Ballester que la ciudad es de todos, tanto de asociaciones como de servicios "casi diría que todos menos el de cementerios". Y recordó que "este tema es el único en el que más restrictivo. No se ha cedido en nada y nadie lo ha cuestionado. Todo lo contrario: hemos establecido un calendario de carpas que no todos querían". Pero Paco López Moral apeló a la queja sempiterna: "es que en nuestras calles se hace botellón y no pasa nada y luego llegan Fallas y todo son restricciones".

Y además, las ramificaciones porque, por ejemplo, Avenida del Oeste. "Si hacemos todos tardeo convertimos el centro de la ciudad en un caos" o "las que el horario de tardeo se dedica a actividades infantiles. ¿Qué sacrificamos?"

Y el veterano Antonio de Zárate de Mosén Mila apeló a que "aunque la Policía o Rita la Cantaora diga, no estáis obligados a cumplirlos". Ballester negó la mayor. "Estaría cometiendo prevaricación. La inmensa mayoría de los servicios hay que cumplirlos o negociarlos. Lo gordo y potente son delegaciones que tenemos cumplir sí o sí. Por ejemplo: Bomberos señaló la necesidad de un cambio de ángulo de giro en las carpas. ¿cómo voy a decirles que no?"

O Alfonso el Magnánimo, que es zona de inicio de Ofrenda. "Si pongo un tardeo, es un caos". Y que lo que no le gustaba era "el porque sí. Porque supongo que esto también tiene que ver con las asociaciones vecinales".

Y por si fuera poco, el presidente de la agrupación de Gran Vía, por efecto empuje: "vendrían a nuestras verbenas gente ya bebida, que beberían más y habría peleas, disturbios... cosas que nadie quiere. Si esto le sirve de argumento ante el comisario, dígaselo".

Sabía el concejal que el plato no era de buen gusto, pero tenía el recurso de que el tema no está cerrado: "el Bando es de momento un borrador". "Cuando una persona se le razona, no quiere decir que lo dice por decir. No queramos crucificar porque su preocupación sea la seguridad"

Y las verbenas del 14 o el 15

Y una vez expresada la queja por las verbenas del centro, faltaban las demás: la presidenta de Padre Carbonell, que el mes pasado había solicitado celebrar el domingo 15 en lugar del sábado 14. Ballester había anunciado unos minutos antes que se puede cambiar si así lo considera la asamblea soberana. "Estamos en plazo de alegaciones. Se pueden hacer modificaciones. Si: se puede cambiar, no es problema, pero tenéis que acordarlo vosotros. Y eso pasa por solicitarlo como punto del orden del día y votarlo". Así que habrá que esperar al próximo mes para saber si la nit de la plantà se trufa de música o se queda en el sábado. Pero el concejal advirtió que no puede haber alternancia: "no puede ser elegir uno u otro. Por el montaje de servicios. O todos el 14 o todos el 15".

Faltaba el tema de la elección la fallera mayor infantil. De la mano de la falla Pintor Salvador Abril-Pedro III el Grande. Enumerando las que considera irregularidades tanto por ausencias en las pruebas como vinculaciones de miembros del jurado. "Este año se han visto afectadas 60 fallas, pero otro año serán 60 diferentes. A la JCF le conviene hacer un sistema más justo. No sé, se me ocurren pruebas: una declaración jurada so pena de inhabilitación, actas de las pruebas... no: no es una pataleta. Se denunció tres veces durante el proceso. Después llegaron reclamaciones y no se ha dado ni una contestación. Entiendo que nos merecemos algo más".

Ballester replicó que "hay un procedimiento para mostrar las quejas que es la delegación de Incidencias, que tienen plena libertad de acción. Ahí solo hemos recibido cuatro. Y se han contestado las cuatro" -el resto se enviaron a otras instituciones-.

Pero el edil se mostró partidario de que "cualquier proceso que se mejore, mucho mejor. Si: es bueno abrir un debate".