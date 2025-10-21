En Directo
Fallas al Día | Octubre: Carmen, con un regalo de Convento
Las noticias de las Fallas 2026
Tras la Elección, la Proclamación y la presentación de las Fallas de Especial, la fiesta marcha a toda velocidad.
Agenda del Martes, 21 de octubre
17 h. – 20.30 h. En San José de la Montaña-Teruel (Teruel, 3), donación de sangre.
18 h. En Tribunal de les Aigües de Quart de Poblet, charla sobre las “cordaes”, con la participación de representantes de Bétera, Bocairent y Paterna.
21.30 h. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Tercera Categoría. Quart-Palomar. “El verí del teatre”
Amparo Morales y su madre, Amparo Fabra, han recibido a las infantiles para la toma de medidas. Fueron contratadas por el Ayuntamiento tras la renuncia, veredicto del Roig Arena por medio, de 1700 y ahora prepararán los segundos trajes de las niñas. Así os hemos mostrado el primer paso:
Se lo han ganado a pulso porque lo llevan casi como marca de agua desde que plantaron por primera vez en 1999. Tarongers-Politècnic se ha ncorporado a la Federación de Fallas I+E, las innovadoras y experimentales. "Fusionan creatividad, innovación y tradición con un espíritu abierto y participativo. Sus monumentos destacan por su frescura y originalidad". Avales sobrados para formar parte de la comunidad más atrevida.
No ha pasado más que una semana y Berta Peiró empieza sus bolos. La fallera mayor 2025 acudirá al coloqui "El Meu Any Màgic" el próximo jueves, desde las 20.30 horas, en el casal de la Plaza de la Tienda. Lo compartirá con otras dos falleras mayores, Sandra Muñoz y Gloria Martínez, y una serie de cortesanas que han sido de Benimàmet: Roser Serrano, Aisha Bordas, Laura Boscá, Marina Ballester y Jessica Iranzo.
Después de toda una vida apostando por las propuestas originales, Els Somnis (La Vall d'Albaida-La Canal de Navarrés) cambia de registro y se desliza hacia un modelo más tradicional, pero con sin dejar de hacer guiños a su marca de identidad y con la solvencia de hacerlo de la mano de Arturo Vallés, (Des) Orientats es el proyecto de la falla grande, en la que no faltará la geometria. Sol Naixent, sin perder la latitud, será el proyecto infantil.
La indumentaria de Carmen Prades va a dar mucho juego este año, sobre todo teniendo en cuenta que ya lo daba el año pasado. Su comisión, Convento Jerusalén, ha mostrado el traje que llevó en la inauguración de la Festa per a Tots: una tela regalada por su comisión. Pertenece a los fondos adquiridos por su indumentarista de cabecera, Eduardo Cervera, quien se pegó una buena paliza para, en el plazo de cuatro días, tenerlo acabado.Con un fondo amarillo mostaza, tonalidades "de verde y flores en beig, rosa empolvado y nude", en la falla lo han batizado como "una combinación digna de los salones más nobles del siglo XVIII". La confección se completa con manteletas de encaje bordadas y lentejuelas, un aderezo de girandolas de Peris Roca y unos zapatos abotinados con pompones de seda en color caramelo, "en perfecta armonía con el conjunto".
