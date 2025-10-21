Fallas al Día | Octubre: Carmen, con un regalo de Convento

Agenda del Martes, 21 de octubre

17 h. – 20.30 h. En San José de la Montaña-Teruel (Teruel, 3), donación de sangre.

18 h. En Tribunal de les Aigües de Quart de Poblet, charla sobre las “cordaes”, con la participación de representantes de Bétera, Bocairent y Paterna.

21.30 h. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Tercera Categoría. Quart-Palomar. “El verí del teatre”