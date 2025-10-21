Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallas al Día | Octubre: Carmen, con un regalo de Convento

Las noticias de las Fallas 2026

Carmen Prades, con el traje regalado por su comisión

Carmen Prades, con el traje regalado por su comisión / Fotofilmax

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Tras la Elección, la Proclamación y la presentación de las Fallas de Especial, la fiesta marcha a toda velocidad.

