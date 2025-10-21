La Policía Local no quiere verbenas nocturnas en toda Ciutat Vella durante las Fallas para acabar con los problemas que generan

Las Fallas de Ciutat Vella están preocupadas. Sobre todo algunas. Porque, en las conversaciones para la redacción del Bando de Fallas, la Policía Local ha señalado la necesidad de acabar con todas las verbenas nocturnas de murallas para adentro. Consideran las fuerzas del orden que la afectación que supone en un centro de la ciudad que, por definición, se satura casi las 24 horas del día, la presencia de conciertos hasta las cuatro de la madrugada es inasumible. Las razones, las que siempre están en el debate y que saltan a la vista de cualquier observador: suciedad, inseguridad y daños a bienes patrimoniales.

Se trata de la apuesta más dura que jamás han encontrado las comisiones que se plantan en esta parte de la ciudad. Ayer lunes, miembros de las mismas -pertenecientes a los sectores de Seu-Xerea-Mercat, El Carmen y El Pilar-Sant Francesc- se reunieron con el concejal Santiago Ballester para reclamar que esta ordenanza no llegue a aplicarse de esa forma y que se encuentren fórmulas de encuentro entre los máximos de uno y los máximos de otros.

El Bando de Fallas es la unión de varios servicios municipales y, en materia de seguridad, la Policía Local marca la pauta. Pero ha sorprendido la dureza de su disposición: tardeos se pueden hacer todos los que se quieran -está demostrado que son fiestas menos etílicas que las nocturnas y se desmadran menos- pero de las nocturnas hay que olvidarse.

En la reunión con el concejal de Fallas, las comisiones mostraron algunos de los perjuicios que supondría la aplicación de esta prohibición. Muchas y variadas porque, además, cada comisión es casi una realidad diferente. Los había que recordaban que los tardeos son en horario infantil y que tampoco se puede incitar a tener las barras permanentemente a disposición; otros apuntaban a que sus demarcaciones son zona de tránsito de la Ofrenda y que, en horario vespertino, habría colapso. Otros, para qué negarlo, que la verbena es el sostén económico de la comisión. Y para otros, el tema les causa cierta indiferencia.

Ballester recordó a las comisiones que el Bando de Fallas depende de muchas voluntades municipales, pero prometió que va a hacer lo posible por atemperar esta tabla rasa. Hay varios factores añadidos para cuestionar hasta qué punto hay que ser tan drásticos. Para eso están los propios informes de incidencias policiales, en los que es más que probable que, por acumulación, dejen diáfanamente señalados cuáles son los puntos conflictivos y cuáles no.

Las verbenas de Ciutat Vella no se diferencian de las demás en un factor: no hay dos iguales. Y de la misma manera que una puede ser conflictiva porque se convierte en un evento desmesurado, otras son más tranquilas y con concentraciones humanas mucho más limitadas.

No es acabar con el problema, sino trasladarlo

Y por otra parte, una circunstancia no menos importante: aunque València es una ciudad que tiende "hacia el centro" en Fallas, también se tiene la certeza de que cualquier restricción en Ciutat Vella no acabaría con el problema, sino que lo desplazaría. Y ahora mismo también hay zonas de la ciudad donde la viabilidad nocturna ya está más que comprometida. Especialmente en l'Eixample: Russafa y Gran Vía. A partir de cruzar Germanías y Marqués del Turia.

Por un motivo fundamental: las Fallas son una fiesta peatonal. Los miles y miles de visitantes no utilizan masivamente el transporte porque saben que la ciudad está llena de trampas. Y el público visitante joven mucho menos. Es difícil que se pudiera consolidar una oferta de ocio en algunas de las zonas apartadas de la ciudad. Y poner una cúpula en "el cinco hacia adentro" llevaría a las multitudes a los barrios más cercanos.

Y las quejas de las comisiones

Como quiera que es la Policía Local de la que dependen estas disposiciones, las comisiones también han aprovechado para que se traslade a las fuerzas del orden las deficiencias que se producen en las calles y que amenazan con conseguir el cartel de "consolidadas". Fundamentalmente, la música ambulante no controlada por las comisiones: desde los grupos de música étnica -que también buscan hacer su negocio- a las batucadas o charangas ambulantes. También se han apuntado otras trampas desde sectores no falleros, como las barras "extra" que habilitan establecimientos de hostelería aprovechando la numerosa presencia de personas.

Los horarios de las verbenas y la afectación en la semana de Fallas, especialmente en el centro de la ciudad, lleva siendo un motivo de debate desde hace años. Sobre todo, desde que la propia fiesta desmadró su poder de convocatoria. Que, todo sea dicho, es general dentro de la particular saturación que está sufriendo todo aquello que supone oferta de ocio.

En el caso de las Fallas, la torrentera humana viene incluso de antes de la gran explosión turística, con muestras tan imponentes como la inauguración de las luces -que generaba grandes riesgos de seguridad- o las "mascletaes" de la plaza del Ayuntamiento, con concentraciones humanas imposibles. Las verbenas son la parte nocturna, con un público más indomable, que obliga a reforzar y redoblar la vigilancia y las actuaciones.

No han de venir "más", sino "mejores"

No es de extrañar, por ello, que la sensación actual es que las Fallas no precisan, bajo ningún concepto, de más visitantes. Sino, en todo caso, de "mejores" visitantes: un público familiar o interesado en lo que es el arte efímero o en la oferta pirotécnica, costumbrista o gastronómica, más que en la etílica. El viejo debate de la "sanfermización" de las Fallas.

Las comisiones tienen limitado el horario hasta las cuatro de la madrugada y no apagar en ese momento los equipos puede suponer la suspensión de la licencia para el siguiente año.

Hubo un tiempo en el que las verbenas, aunque masivas, eran menos y soportables. En la actualidad, las actuaciones musicales no solo sirven para ambientar, sino que es una fuente de ingresos importante, ya sea por su gestión directa o por la cesión de la misma a empresas que les garantizan un determinado ingreso, sea o no con variables.

Existe la sensación general de que las verbenas son un "mal necesario": que no es lo que más interesa o gusta a los propios falleros -que pueden encontrar refugio en sus propios casales o carpas-, pero que es básico para afrontar los ingresos de las comisiones. Pero el peaje que se paga es el ya conocido: esa inseguridad, suciedad y daños en los bienes inmuebles, sea protegidos o convencionales.

En las Fallas de Septiembre se vivieron unas fiestas completamente diferentes, puesto que había toque de queda a medianoche y no había grandes conciertos hasta la madrugada. Aquello se recuerda como las "fallas perfectas", pero también hay que recordar que las comisiones podían soportar el celebrar la fiesta sin ese ingreso porque, al fin y al cabo, había bastantes menos gastos, incluyendo la falla, puesto que se quemaba la ya contratada y pagada un año y medio antes.