Treinta comisiones falleras quieren comprar o reformar casales

Una treintena de comisiones de falla van a ser convocadas para conocer, directamente de la Sociedad de Garantía Recíproca, las condiciones del préstamo que les permitiría adquirir o reformar sus casales. No está agendado todavía pero será, según el concejal Santiago Ballester, "la próxima semana o la siguiente a más tardar".

Se trata de una reunión clave para todas ellas, porque si dan el paso es porque son conscientes de la necesidad de tener un local en condiciones, y si es en propiedad, mejor. Aunque haya una moratoria en la concesión de apartamentos turísticos, la situación del mercado inmobiliario está disparado. Las hay con la extinción del contrato pendiente y, en definitiva, con inquietud, necesidad o deseo de dar un giro a su sede.

Ya no puede avalar

La SGR es la fórmula que ha encontrado el Ayuntamiento, que no ha hecho más que de intermediario entre unos y otros. En los años noventa del pasado siglo, numerosas comisiones adquirieron el inmueble ejerciendo el consistorio de avalista de un crédito bastante blando, en el que el propio ayuntamiento intervenía subvencionando. Ahora, las entidades municipales no pueden avalar y se ha tenido que recurrir a esta entidad, dependiente del IVF, para convertirse en prestamista.

Con las condiciones de intereses y años sabrán las comisiones si les salen las cuentas. En aquella ocasión anterior, las Fallas demostraron ser buenas pagadoras: ninguna operación se tuvo que cancelar. Bastaba con ampliar un recargo a las cuotas o recortar en actividades -cuando no en monumento, siempre recurrente, durante un periodo de tiempo-.

No faltan las zonas tensionadas

Las comisiones no responden a un patrón determinado. Es verdad que hay algunas en zonas tensionadas, como en Algirós, Quatre Carreres y Poblats Marítims, donde se arraciman varias de las peticiones. También en Ciutat Vella hay más de media docena de comisones que quieren comprometerse. Pero también hay en zonas muy variadas casos más puntuales: Russafa, Zaidía, Beniferri, Moreras, Benicalap, Jesús, etcétera.

El cálculo inicial indicaría que las comisiones estarían dispuestas a afrontar una inversión sobre los siete millones de euros. Ahora la SGR tiene que mostrar su oferta, tanto de intereses como de plazos de amortización, para que cada comisión decida si es viable o no.