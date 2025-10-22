El concurso que cambió la historia de la juventud de las Fallas cumple 40 años

La actividad fallera pone en marcha este miércoles uno de sus concursos más importantes que, además, llega a su edición número 40 en adultos. En no pocos estudios o, simplemente, teorías, se considera que el "play back" es uno de los grandes inventos que llegaron a la fiesta fallera. Un pegamento para mantener al segmento de población juvenil y senior, el más vulnerable, en la disciplina fallera. Una excusa para mantenerse en los casales a partir de un momento, finales de los ochenta del pasado siglo, en el que las ofertas de ocio empezaron a multiplicarse. A lo largo de cuatro décadas, diferentes promociones de falleros y falleras han optado por subirse a los escenarios para actuar mezclando baile y doblaje de voz. Una oferta más atractiva, popularmente, para qué negarlo, que el teatro, aunque éste sea, a efectos culturales, de valor incalculable.

El concurso de "play back" empezó siendo un concurso de imitadores en toda regla. Si la pieza era una canción era de Tino Casal, el fallero aparecía con su chaqueta brillante y su bastón. Posteriormente fue convirtiéndose en fantasías artísticas, en las que diferentes números se combinaban bajo una trama no necesariamente relacionada con las mismas. Pero también ha ido generando actuaciones verdaderamente portentosas, al máximo nivel de exigencia.

Eso en València, pero se trata de una actividad que traspasa fronteras de la Junta Central Fallera y prueba de ello es que la Champions que se celebra en verano es ganada recurrentemente por grupos de comisiones pertenecientes a juntas locales.

El concurso de la JCF es, de por sí, selectivo. Play back hacen muchas comisiones para divertirse, pero son menos las que toman parte en el concurso. Éste ha evolucionado con el tiempo y es muy difícil ver un grupo que vaya de pachanga.

Vestuarios y maquillajes forman parte esencial de la actividad / Fotofilmax

Tras superar los rigores de la pandemia, el concurso está plenamente vigorizado y se desarrollará con fase previa y finales. Tomarán parte once individuales, quince grupos B y nueve grupos A. Los seis mejores de cada modalidad disputarán las finales en el es de diciembre.

Infantiles empezará en noviembre con una semifinal de Grupos B, a las que seguirá la final directa individual, la final B de grupos -con derecho a ascender de categoría- y la final directa de Grupos A, el lunes de la Inmaculada, con ocho participantes.

La edición de este año también es especial, como lo fue la Champions y lo será la Gala de la Cultura. En esta ocasión, el asiento junto a la pasarela, en el lado izquierdo, estará vacío: es el lugar donde contemplaba los números Julián Carabantes como paso previo a su habitual juicio pormenorizado de cada actuación.

La modalidad individual abrirá los concursos / Fotofilmax

Modalidad adultos

22 de octubre

21.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Individual

María Ros-Santo Tomás / Pérez Galdós-Jesús / Santa María Micaela / Vicente Castell Maiques / Blocs Platja

23 de octubre

21.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Individual

Islas Canarias-Trafalgar / Camino Barcelona-Travesía de Moncada / Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno / Duque de Gaeta-Pobla de Farnals / Molinell-Alboraia / Costa i Borràs-Agustina de Aragón

29 de octubre

21.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos B

Visitació-Oriola / Reino de València-Císcar / Islas Canarias-Dama de Elche / Hierros-Juan Bautista Perales / Industria-Santos Justo y Pastor

5 de noviembre

21.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos B

Monteolivete / Calvo Acacio / Blocs Platja / Aras de Alpuente-Castell de Pop / Escalante-Marina

6 de noviembre

21.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos B

Marqués de Montortal-José Esteve / San Rafael-Antón Martín / Pintor Salvador Abril-Peris y Valero / Barrio Beteró / císcar-Burriana

13 de noviembre

21.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos A

José Soto Micó-Síndico Mocholí / Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar / Islas Canarias-Trafalgar / Carrera Malilla-Isla Cabrera / Duque de Gaeta-Pobla de Farnals

20 de noviembre

21.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos A

Jerónima Gales-Litógrafo Pascual y Abad / Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina / Montestir de Poblet-Aparicio Albiñana / Mercado de Castilla

4 de diciembre

21 h. En la Sala Canal. Final del Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Individual

10 de diciembre

21 h. En la Sala Canal. Final del Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos B

11 de diciembre

21 h. En la Sala Canal. Final del Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos A

Modalidad infantil

8 de noviembre

10 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back Infantil de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos B

María Ros-Santo Tomás / Carteros-Litógrafo Pascual y Abad / Yecla-Cardenal Benlloch / Monteolivete / Escalante-Marina / San José de la Montaña-Teruel / Quart Extramuros-Velázquez / Maestro Bellver-Mariano Ribera

15 de noviembre

10 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back Infantil de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos B

Mercado de Castilla / Molinell-Alboraia / Sierra Martés-Miguel Servet / Vicente Sancho Tello-Chile / Náquera-Lauri Volpi / Aras de Alpuente-Castell de Pop / Plaza de la Morería / José Soto Micó-Síndico Mocholi

29 de noviembre

10 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back Infantil de la Junta Central Fallera. Final Individual

Cádiz-Denia / Sierra Martés-Miguel Servet / Pedro Cabanes-Juan XXIII / Quart Extramuros-Velázquez / Costa i Borràs-Agustina de Aragón / Maestro Bellver-Mariano Ribera / Camino de Alba-Castillo de Cullera

6 de diciembre

10 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back Infantil de la Junta Central Fallera. Final Grupos B

8 de diciembre

10 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back Infantil de la Junta Central Fallera. Final Grupos A

Plaza Segovia-Dr. Tomás Sala / Padre Santonja-Cardenal Benlloch / Lepanto-Don Juan de Austria / Barrio Beteró / Duque de Gaeta-Pobla de Farnals / Islas Canarias-Dama de Elche / Obispo Amigó-Cuenca / Pedro Cabanes-Juan XXIII