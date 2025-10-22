Estos serán los principales gastos de las Fallas 2026

El Ayuntamiento de València, a través del Consell Rector, ha presentado y aprobado el presupuesto que manejará la Junta Central Fallera el próximo año 2026. Por lo menos, la previsión de ingresos y gastos. Como todo organismo municipal, cuenta con la salvaguarda de que, en caso de necesitar más dinero, podrá recurrir a las modificaciones de crédito que, procedentes de la caja municipal, les servirá para tapar cualquier agujero. Es una de las grandes ventajas que supone estar bajo el paraguas municipal: no solo la casa grande sostiene plenamente las cuentas oficiales, sino que siempre está a disposición -dentro de lo razonable- para completarlas con pagas extras.

El presupuesto de 2026 depende, en el plano político, del cristal con que se mire. Si se está en el gobierno, todo normal o bien; si se está en la oposición, todo o casi todo mal.

Números en la mano, la aportación municipal -de salida- casi se congela respecto a 2025: los 3.289.256 euros son apenas veinte mil más que el pasado ejercicio. Hay que decir, en honor a la verdad, que supone estabilizar el "subidón" del año anterior.

Por este motivo, el equipo de gobierno se centra en los aspectos en los que se hace una inversión extraordinaria. Es decir, el desarrollo de un programa integral de gestión informática para modernizar la Secretaría Virtual, (Uno de los principales incrementos presupuestarios previstos corresponde a la partida de informática, que pasa de 65.000 a 100.000 euros), la creación de una plaza nueva de personal informático -traducido en el apartado de nóminas- o la creación de una partida especial de 25.000 euros para los actos conmemorativos del décimo aniversario de la Declaración de las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Es decir, las cirugías puntuales para que la maquinaria siga funcionando.

La interpretación positivista por parte del equipo de gobierno se centra, por ello, en que “este presupuesto apuesta por la mejora continua de la gestión, la modernización tecnológica de la Junta Central Fallera y la puesta en valor de nuestras tradiciones, con la mirada puesta en el futuro y sin perder nuestras raíces” en palabras de Santiago Ballester. Un particular "sin novedad en el frente" a la espera de que se desarrolle el ejercicio y las partidas puedan oscilar, siempre con el amparo de la "casa grande"

Y para la oposición, "cuentas con trampas"

El presupuesto fallero suele varias bastante entre lo "presupuestado" y lo "realizado". Por eso, la oposición habla -y es un argumento recurrente- de "presupuesto falso" en palabras de Pere Fuset, de Compromís. Quien habla además de "trampas" para ocultar el "despilfarro". Concepto éste muy recurrente por parte del PP cuando estaba en la oposición y era él mismo el que presentaba las cuentas.

Fuset se refiere a esas "cuentas falsas" cuando, por ejemplo, "se prevén 150.000 euros de la elección de las cortes de honor y este año se ha aprobado el coste de 370.801 euros". Es decir, que la partida prevista no cuadrará con la realidad futura. “Es una mentira contable que solo busca falsear la realidad conscientes como son de la polémica generada por un gasto desorbitado".

El coste del acto del Roig Arena, con su gasto multiplicado este año, es un caballo de batalla de Compromís. Pero parece que la polémica de la que hablaba Fuset no parece preocupar lo más mínimo a los presidentes de falla, incluso a pesar de las críticas que también hizo en su día el presidente de la Interagrupación, Fernando Manjón. De hecho, en la asamblea del martes, lo que hubo fue un par de elogios al acto y, en todo caso, la única queja no fue precisamente la económica, sino sobre la ubicación de las comisiones en el anillo de gradas.

Aumento del precio de la Exposición del Ninot

El otro caballo de batalla y centro de críticas para Fuset era previsible: los ingresos por patrocinadores. Que prevén 200.000 euros -sin incluir contablemente el viaje en barco de las candidatas, que ahora van fuera de estas cuentas-. El edil ha recordado que "los ingresos privados reales de 2025 son, según los datos oficiales aportados, de 81.244 euros". Dicho de otra forma, que o el próximo año se ponen más las pilas en el departamento de marketing de la JCF o habrá que retocar las cuentas. O buscar de otras partes, como "subir la entrada general de la Exposición del ninot de 3 a 4 euros". Se trata de la tarifa general, puesto que los falleros, como tal, entran gratis cuando acuden en grupo. También ha criticado la salida del convenio con la Academia Valenciana de la Llengua, de 5.000 euros y otros tantos de la Generalitat.

Las cuentas han de preverse, en un organismo municipal, como "cuenta con paga". Tener superávit solo puede deberse a una excepcional gestión de ingresos -por ejemplo, de publicidad- o a que algún acto no se ha celebrado. Y, como queda dicho, estas cifras luego suelen diferir -suelen subir- en la práctica.

Ingresos Previstos para 2026

140.000 Entradas Expo Ninot

90.000 Venta Insignias

10.000 Venta Libros

200.000 Patrocinadores

20.000 Recursos Eventuales

3.289.256 Ayuntamiento

3.749.256 TOTAL INGRESOS

Gastos Previstos para 2026

637.573 Secretaría General Técnica

113.500 Cultura

1.359.849 Festejos

190.000 Falleras Mayores

25.000 Deportes

191.500 Recompensas

385.000 Relaciones Públicas

15.000 Infantiles

831833 Secretaría General Fallera

3.749.256 TOTAL GASTOS

Estos son algunos de los principales gastos previstos (de mayor a menor):

624.000 Fuegos Artificiales

250.000 Ornamentación y decorados para actos falleros

170.000 Catering de galas y actos falleros

166.543 Premios de Festejos

161.970 Subvención a Agrupaciones

150.000 Eleccion cortes de honor

148.369 Retribuciones de Personal Directivo

128.174 Retribuciones Complementarias

125.000 Indumentaria

120.000 Crida

115.000 Seguridad Social

115.000 Exposición del Ninot

85.000 Estandartes y banderines

80.459 Retribuciones Personal Interino

80.000 Arrendamiento teatros

64.000 Insignias de Recompensas

62.000 Publicaciones

61.000 Ornamentación floral

60.000 Exaltaciones

53.895 Premios infantiles

48.000 Arena

46.650 Premios de Cultura

42.500 Pergaminos de Recompensas

41.000 Softwares

40.000 Página web

35.000 Actos Unesco

30.000 Atenciones a invitados

30.000 Arrendamiento sala play back

25.000 Galas del Deporte

25.000 Galas de la Cultura

25.000 Cabalgata del Fuego

24.275 Subvenciones de Cultura

20.849 Intercambios de fotos y entrega de premios

20.000 Ofrendas

18.000 Fotografía

6.000 Despertà

5.000 Preseleciones

5.000 Galas pirotecnia y artistas

5.000 Campeonatos diversos

5.000 Cabalgata del Ninot

4.000 Concurso de Play back