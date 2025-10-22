En Directo
Fallas al Día | Día de "reinado invisible"
Las noticias de las Fallas 2026
Tras la Elección, la Proclamación y la presentación de las Fallas de Especial, la fiesta marcha a toda velocidad.
Agenda del Miércoles, 22 de octubre
18 h. En Tribunal de les Aigües de Quart de Poblet, charla sobre la Passejà de Sant Onofre.
20 h. En Borrull-Socors, Club de les Històries sobre el tema “Ofrena com a Sacrifici i Servilisme, perà també com a Regal i Aportació”.
- Con la participación de: Inmaculada Cerdà (AVL), Felipe Cortés (València Acull), Àngela Nzambi (CEAR València) y Sebas Marín (Federacion Falles I+E)
21.30 h. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Tercera Categoría. Cra. Mailla-Ingeniero J. Benlloch “Volguts pares”
21.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Individual
- María Ros-Santo Tomás / Pérez Galdós-Jesús / Santa María Micaela / Vicente Castell Maiques / Blocs Platja
Hace dos años, Paula Bielsa apareció como preseleccionada a fallera mayor de València y mostró su espíritu inquieto de diseñadora y emprendedora. Ahora lo ha puesto al servicio de su comisión para elaborar el logo del 25 aniversario del Parotet (Av. Francia-Alfredo Torán y Olmos). En el que no faltan las señas de identidad: la caligrafía, los elementos arquitectónicos de la demarcación y, sobre todo, el azulón corporativo. El 16 de noviembre, por cierto, tienen cita en la Basílica para hacer una misa de acción de gracias.
Además de visibilizarse en actos públicos, la comitiva tiene la parte que no se ve: el reinado invisible: probaturas, visitas, puestas en común... y tutoriales. Carmen Prades y la corte acudieron a la sede del Gremio de Sastres y Modistas para recibir dos charlas sobre indumentaria y protocolo. Que forman parte del máster general de un año que van a atravesar.
Hoy cambian las cosas y les toca la pasarela de Canal en el estreno del concurso de "play back".. Mítica y por la que han pasado todas.
Echando mano al archivo, aquí tenéis un ejemplo, de hace tres años:
Las Fallas de Ciutat Vella tildan de "discriminación" no poder celebrar verbenas
Esta es la crónica de la asamblea. Pincha en el enlace para leerla
Félix Pizcueta-Cirilo Amorós tuvo fallas de hiel el pasado año, después que el remate se fuera al suelo. Ahora ha empezado una nueva etapa y lo hacen de la mano de Ximo Martí, quien no hace tanto tiempo plantó cinco fallas infantiles. "Reciclem nostra conducta" bajo un hilo temático ecológico, será el nuevo proyecto. Para la infantil, una fantasía de Alicia en el que será segundo proyecto de Xaume Torrent.
Agenda del Martes, 21 de octubre
17 h. – 20.30 h. En San José de la Montaña-Teruel (Teruel, 3), donación de sangre.
18 h. En Tribunal de les Aigües de Quart de Poblet, charla sobre las “cordaes”, con la participación de representantes de Bétera, Bocairent y Paterna.
21.30 h. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Tercera Categoría. Quart-Palomar. “El verí del teatre”
Amparo Morales y su madre, Amparo Fabra, han recibido a las infantiles para la toma de medidas. Fueron contratadas por el Ayuntamiento tras la renuncia, veredicto del Roig Arena por medio, de 1700 y ahora prepararán los segundos trajes de las niñas. Así os hemos mostrado el primer paso:
Se lo han ganado a pulso porque lo llevan casi como marca de agua desde que plantaron por primera vez en 1999. Tarongers-Politècnic se ha ncorporado a la Federación de Fallas I+E, las innovadoras y experimentales. "Fusionan creatividad, innovación y tradición con un espíritu abierto y participativo. Sus monumentos destacan por su frescura y originalidad". Avales sobrados para formar parte de la comunidad más atrevida.
No ha pasado más que una semana y Berta Peiró empieza sus bolos. La fallera mayor 2025 acudirá al coloqui "El Meu Any Màgic" el próximo jueves, desde las 20.30 horas, en el casal de la Plaza de la Tienda. Lo compartirá con otras dos falleras mayores, Sandra Muñoz y Gloria Martínez, y una serie de cortesanas que han sido de Benimàmet: Roser Serrano, Aisha Bordas, Laura Boscá, Marina Ballester y Jessica Iranzo.
Después de toda una vida apostando por las propuestas originales, Els Somnis (La Vall d'Albaida-La Canal de Navarrés) cambia de registro y se desliza hacia un modelo más tradicional, pero con sin dejar de hacer guiños a su marca de identidad y con la solvencia de hacerlo de la mano de Arturo Vallés, (Des) Orientats es el proyecto de la falla grande, en la que no faltará la geometria. Sol Naixent, sin perder la latitud, será el proyecto infantil.
