Fallas al Día | Día de "reinado invisible"

Agenda del Miércoles, 22 de octubre

18 h. En Tribunal de les Aigües de Quart de Poblet, charla sobre la Passejà de Sant Onofre.

20 h. En Borrull-Socors, Club de les Històries sobre el tema “Ofrena com a Sacrifici i Servilisme, perà també com a Regal i Aportació”.

Con la participación de: Inmaculada Cerdà (AVL), Felipe Cortés (València Acull), Àngela Nzambi (CEAR València) y Sebas Marín (Federacion Falles I+E)

21.30 h. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Tercera Categoría. Cra. Mailla-Ingeniero J. Benlloch “Volguts pares”

21.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Individual