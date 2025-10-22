El increíble récord que tiene una falla de barrio (y no deja de crecer)

La comisión de Lo Rat Penat pertenece al segmento de clase media alta de las Fallas y que, en estos momentos, está al frente de una de las tablas estadísticas más "imposibles": la de mayor cantidad de años consecutivos consiguieron premio sin pisar la Sección Especial.

Con tan solo alguna incursión en Primera A, esta comisión ha establecido su particular ecosistema en la Primera B, en la que es inquilina habitual. Siendo ya una categoría con margen de error -en los últimos años se viene penalizando a dos, cifra que más atrás en el tiempo era bastante mayor- no falta a su cita con el galardón.

La cifra, ahora mismo, es de 41 años consecutivos presentando un monumento con la suficiente calidad como para tener premio de los jurados. El año pasado rompió el particular empate técnico que mantenía con Federico Mistral-Murta, la comisión que, hasta entonces había ostentado este particular récord.

El mérito es indudable y considerar. Porque cuatro décadas es mucho tiempo. Y tener una pifia puede ocurrir en cualquier momento. Un proyecto que no cumple expectativas, incluso con un artista de prestigio, puede echar a perder la racha. No ha sido así en este caso y, conforme pasan los años, la cifra sigue creciendo. Alcanzar la 42 será el reto que afrontará José Ramón Lisarde, en la que es su primera incursión en las secciones altas.

Falla de 2024, de Sergio Musoles / Falla Lo Rat Penat

Primera etapa, a primeros de los sesenta

La comisión empezó a plantar en el año 1963 con una serie de seis fallas. A partir de ahí hubo un parón por el que no se plantó ni en 1969 ni en 1970. Reaparecería en 1971, lo que, unido a un golpe de suerte, la desaparición de Danzas-En Colom, les permitió colocarse en una zona privilegiada del censo: son la falla número 31 y no la 172 que habían tenido en su primera etapa.

Ahí empezó su trayectoria de continuo, aunque los inicios fueron con proyectos precarios. El hito empezó a darse con el fichaje de Francisco Ribes Calvet -el patriarca de la dinastía-, bajo la presidencia de Jorge Pérez Antón. Ese año, la comisión degustó por primera vez lo que era un podio, consiguiendo el segundo. Era el año 1978.

Falla de 1978, la primera de la serie histórica de galardones / Archivo Cendra Digital

Desde ese año, la comisión no ha faltado a su cita con los premios. Pero si se depura 1983, en que lograron un quinto premio de ingenio y gracia -aquellos que se daban "para rellenar" o "para tener un palito e ir a la plaza"- la verdadera serie histórica empieza desde 1979. A partir de ese año (sexto premio en Segunda A), Lo Rat Penat (antes, Islas Canarias-Lo Rat Penat) no ha dejado de tener premio de falla.

Por la demarcación han pasado artistas como Latorre y Sanz, Juan Roig Arnal, Antonio Sánchez, Juan Carceller, José Soro, Sergio Edo, José Giménez, Cimas y Armengol, Francisco Vizcaino, Pedro Santaeulalia, Carlos Carsí, Erik Martínez, Sergio Musoles y, desde ese año,

Siempre con apuestas importantes, que les ha permitido que los galardones menores, de dos cifras (décimo o más), hayan sido muy ocasionales. Solo una vez lograron el primer premio. Fue en 2006, de la mano de José Giménez Baños, en Primera B, usando material de la falla Nou Campanar de dos años antes, en un tiempo en el que el artista compartía nave con Pedro Santaeulalia.

Falla de 2006, el único primer premo / Archivo Cendra Digital

Cuarenta años se había mantenido Federico Mistral-Murta recibiendo premio de falla. Y, posiblemente, así habrían continuado si no afrontan la inexplicable aventura de Sección Especial de 2016 y 2017, en las que se quedaron sin galardón, pagándolo después con la bajada a secciones más modestas.

Ahora, la comisión de Lo Rat Penat afronta seguir subiendo el listón, como si de una falla-Duplantis se tratara.

¿Cual es el récord, incluyendo a Especial?

El récord absoluto, contando todas las categorías, lo tiene Na Jordana, que lleva 74 galardones consecutivos. La comisión tiene esta racha desde que se refundó en 1951 -acaba de celebrar el 75 aniversario pero, por la pandemia, solo ha plantado 74 fallas-. Fueron premiadas sus tres primeras fallas, en lo equivalente a las actales Primera B, Segunda A y Primera A y, desde 1954, lo hace en Especial, aunque atravesando también épocas en las que la máxima categoría tenía margen de error y se penalizaba a la última con un "sin premio". Algo que nunca han visto a lo largo de su historia.

Una situación similar tiene la falla del Pilar, con un inicio fuera de Especial y una racha ininterrumpida desde entonces. Pero esta comisión se refundó más tarde, por lo que el número de galardones consecutivos es de 69.

De las tres granes del escalafón, Convento Jerusalén no se une a esta lista, penalizado por la pifia de 1990, que la dejó sin premio. Esto impide llevar 67 galardones consecutivos y su marca es de tan solo 34. Eso sí, incluyendo numerosos primeros premios. En este sentido está incluso superada por l'Antiga de Campanar, que de momento lleva los mismos 41 galardones consecutivos de Lo Rat Penat, también amparados en la seguridad que da la Especial o Exposición, que no ha faltado a la cita los últimos 38 años, incluyendo 15 de ellas fuera de la Especial.

Los 41 años con premio de Lo Rat Penat

Año/Sección/Premio/Artista

1984 2ªA - 6º Francisco Ribes Calvet

1985 2ªA - 13º Francisco Ribes Calvet

1986 2ªA - 13º Francisco Ribes Calvet

1987 1ªB - 11º Francisco Agulleiro Aguilella

1988 1ªB - 6º José Latorre / Gabriel Sanz

1989 1ªB - 3º Juan Carceller

1990 1ªB - 10º Antonio R. Sánchez

1991 1ªB - 13º Antonio R. Sánchez

1992 2ªA - 10º Antonio R. Sánchez

1993 1ªB - 17º Antonio R. Sánchez

1994 1ªB - 6º Juan Roig Arnal

1995 1ªB - 5º José Soro

1996 1ªA - 6º José Soro

1997 1ªB - 4º José Soro

1998 1ªA - 9º José Soro

1999 1ªA - 6º José Soro

2000 1ªA - 7º José Soro

2001 1ªB - 6º José Soro

2002 1ªB - 8º José Soro

2003 1ªB - 3º José Soro

2004 1ªB - 9º José Soro

2005 1ªB - 4º Sergio Edo

2006 1ªB - 1º José Giménez Baños

2007 1ªB - 13º José Giménez Baños

2008 1ªB - 7º José Giménez Baños

2009 1ªB - 6º José Giménez Baños

2010 1ªB - 10º José Giménez Baños

2011 1ªB - 9º Armengol / Cimas

2012 1ªA - 12º Francisco Vizcaino

2013 1ªA - 13º Francisco Vizcaino

2014 1ªB - 3º Pedro Santaeulalia

2015 1ªB - 3º Pedro Santaeulalia

2016 1ªB - 6º Pedro Santaeulalia

2017 1ªB - 2º Carlos Carsí

2018 1ªB - 3º Carlos Carsí

2019 1ªB - 8º Erik Martínez

2021 1ªB - 5º Erik Martínez

2022 1ªB - 3º Erik Martínez

2023 1ªB - 3º Sergio Musoles

2024 1ªB - 4º Sergio Musoles

2025 1ªB - 9º Sergio Musoles