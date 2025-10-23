Clasificación Provisional de las Fallas 2026 (Grandes)
Consulta las secciones a las que irá cada comisión mayor
Esta es la Clasificación de las Fallas 2026, tal como ha sido confeccionada por la Junta Central Fallera. Ahora falta que pase por el proceso de alegaciones de las comisiones para que, tras su aprobación en la asamblea, se elabore la definiva. Un total de 383 comisiones plantarán falla, dos de ellas fuera de concurso.
La Sección Especial mantiene los mismos participantes que en los años anteriores y todas ellas, más dos de Primera A, superan la barrera de los 100.000 euros.
SECCIÓN ESPECIAL
Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal / David Sánchez Llongo / 260.000 €
Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana / Josué Beitia Cardós / 200.000 €
Exposició-Misser Mascó / Banyuls & Ruiz / 195.000 €
Na Jordana / Mario Gual del Olmo / 185.000 €
Plaça del Pilar / Paco Torres / 180.000 €
Sueca-Literat Azorín / Pedro Santaeulalia Serrán / 171.500 €
Almirall Cadarso-Comte d'Altea / Francisco Giner Nuñez / 170.100 €
Cuba-Literat Azorín / Carlos Carsi García / 110.000 €
A. Regne de València-Duc de Calàbria / Sergio Musoles Ros / 107.000 €
Primera A
Espartero-Ramón y Cajal / Vicente Manuel Martínez Aparici / 104.000 €
Ribera-Convent de Santa Clara / Miguel Ángel Santaeulalia Serrán / 100.000 €
Mestre Gozalbo-Comte d'Altea / El Taller de Llongo / 99.000 €
Gravador Esteve-Ciril Amorós / Paco Giner Núñez / 95.000 €
Avinguda de l'Oest / Paco Torres Josá / 90.000 €
Comte de Salvatierra-Ciril Amorós / José Ramón Devis Benet / 80.000 €
Ciscar-Borriana / Ernesto Cimas Ribera / 78.000 €
Santa Genoveva Torres-Arquitecte Tolsà / Oscar Dols Molina / 70.000 €
Plaça Mercat Central / Palacio i Serra Artesans S.L. / 57.000 €
Illes Canàries-Trafalgar / Vicente Herrando Soler / 51.000 €
Plaça Mercé / Art En Foc / 50.000 €
Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí / SacabutxART / 50.000 €
Sant Vicent-Periodista Azzati / Juane Cortell Dasca / 48.000 €
Just Vilar-Mercat del Cabanyal / Xavier Herrero Martínez / 46.000 €
Llanterna-Na Rovella-Avinguda de l’Oest / Fernando Llopis Torres / 45.000 €
Quart-Palomar / Enrique Cardells Martínez / 45.000 €
Jerónima Galés-Litògraf Pascual i Abad / Luís Espinosa Olmos / 45.000 €
Quart Extramurs-Velázquez / Víctor Hugo Giner Blasco / 40.000 €
Primera B
Avinguda Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite / SacabutxART / 42.000 €
Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals / Art En Foc / 42.000 €
Joaquim Costa-Comte d'Altea / Manolo Martín - Marina Puche / 41.000 €
Plaça Bisbe Amigó-Conca / Plantadeu 2018 SL / 40.000 €
Gayano Lluch / Luis Espinosa Olmos / 39.000 €
Plaça Pintor Segrelles / José Ramón Devis Benet / 36.960 €
Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà / Noel Hervás García / 35.090 €
Lo Rat Penat / Joserra Lisarde / 34.500 €
Baró de San Petrillo-Leonor Jovani / Arturo Vallés Bea / 34.100 €
Ramiro de Maeztu-Els Lleons / Gotes de Foc C.B. / 34.000 €
Santa Maria Micaela-Martí l'Humà / SacabutxART / 33.500 €
Plaça Doctor Collado / Teodora Alexandrova Chichanova / 33.000 €
Arxiduc Carles-Músic Gomis / Ernesto Cimas Ribera / 32.500 €
Carrera de Malilla-Illa Cabrera / Mario y Enrique Cardells / 31.000 €
Vicent Sancho Tello-Xile / J.Ramón Núñez- J de Juanes / 31.000 €
Segunda A
Sapadors-Vicent Lleó / SacabutxART / 27.500 €
Jesús-Sant Francesc de Borja / Estudi Falles 3D S.L. / 27.500 €
Peu de La Creu-En Joan de Vila-Rasa / Ximo Esteve Mares / 27.000 €
Fèlix Pizcueta-Ciril Amorós / Ximo Martí Fernández / 27.000 €
Avinguda Regne de València-Sant Valer / Luis Espinosa Olmos / 27.000 €
Isabel la Catòlica-Ciril Amorós / Art En Foc / 27.000 €
Dr.García Brustenga - V.Barrera Cambra / Vicente García Pérez / 25.500 €
Marqués de Montortal-Berní i Català / Luis Espinosa Olmos / 25.000 €
Carrera de Malilla-Enginyer J. Benlloch / García Ribes Artes Plasticas / 25.000 €
Molinell-Alboraia / Ximo Martí Fernández / 24.500 €
Reina-Pau-Sant Vicent / Manuel Algarra Viguer / 24.100 €
Serrans-Plaça Els Furs / Juane Cortell Dasca / 24.000 €
Albacete-Marvà / Sergio Carrero Melián / 23.650 €
Pintor Salvador Abril-Peris i Valero / Sergio Musoles / 23.000 €
Indústria-Sants Just i Pastor / Pasky Roda / 23.000 €
Pintor Maella-Avinguda França-Menorca / Falles I Fogueres (Martínez Vello) / 22.024,20 €
Sant Josep de la Muntanya-Terol / Pau Soler Marchante / 21.000 €
Segunda B
Blas Gámez - Ángel Villena / Fran Tarazona / 23.001 €
Joaquim Costa-Borriana / Art En Foc / 23.000 €
Barri de La Llum / SacabutxART / 23.000 €
Blocs Platja / Víctor Hugo Giner Blasco / 22.000 €
Avinguda Burjassot-Pare Carbonell / Luis Espinosa Olmos / 22.000 €
Frederic Mistral-Murta / Juane Cortell Dasca / 22.000 €
Maties Perello-Lluís de Santàngel / Ilusión Artística S.L. / 22.000 €
Doctor Gil i Morte-Doctor Vila Barberà / Plantadeu 2018 SL / 22.000 €
Tribunal de les Aigües / Sergio Lis Abril / 22.000 €
Bilbao-Maximilià Thous / Chimo Martí Fernández / 21.900 €
Espartero-Mestre Plasencia / Javier Álvarez-Sala Salinas / 21.500 €
Ferros-Joan Baptista Perales / Miguel Ángel Santaeulalia Serrán / 20.300 €
Ceramista Ros-J. Mª Mortes Lerma / Falles i Fogueres Martínez Velló / 20.212,50 €
Barri de Sant Josep / Lorenzo Fandos Ayoro / 20.000 €
Cristòfol Sorní-Mestre Ferran Martí / Fernando Llopis Torres / 20.000 €
Pare Santonja-Cardenal Benlloch / Arturo Valles Bea / 20.000 €
Andreu Piles Ivars-Salvador Tuset / Rafael Ibañez Sánchez / 20.000 €
Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero / Sergio Musoles Ros / 19.500 €
Tercera A
Montortal-Torrefiel / Toni Fornes / 20.020 €
València-Teodor Llorente / Sergio Lis Abril / 20.000 €
Pizarro-Ciril Amorós / Carlos Carsi García / 20.000 €
Doctor Marañón-Mestre Palau / Ximo Esteve Mares / 20.000 €
Avinguda de França-Alfred Toran i Olmos / Ximo Martí Fernández / 20.000 €
Cadis-Literat Azorín / SacabutxART / 19.900 €
Sant Vicent-Marvà / José Ramón Lisarde Ferrer / 19.500 €
Plaça de la Tenda / Ximo Martí Fernández / 19.400 €
Arxiduc Carles-Xiva / Oscar García / 19.360 €
Cadis-Els Centelles / José Vicente Zurita Abad / 19.250 €
Albereda-França / Falles i Fogueres Martínez Velló / 19.250 €
Doctor Olóriz-Arquebisbe Fabián i Fuero / Pedro Vicente Baenas García / 19.000 €
Pius XI-Fontanars / Agustín Torralba Soto / 19.000 €
Poeta Llorente / Luis Espinosa Olmos / 19.000 €
Avinguda Mestre Rodrigo-General Avilés / Enrique Cardells Martínez / 18.700 €
L'Alguer-Enginyer Rafael Janini / Toni Fornes / 18.200 €
Bosseria-Tossal / Art En Foc / 18.000 €
Illes Canàries-Dama d'Elx / Javier Rico Catalán / 18.000 €
Tercera B
Plaça Lope de Vega / Pedro Vicente Baenas García / 18.821 €
Barraca-Espadà / Luis Espinosa Olmos / 18.800 €
Azcàrraga-Ferran el Catòlic / José Ramón Lisarde Ferrer / 18.000 €
Alqueries de Bellver-Garbí / Juan Jesús García Pérez / 18.000 €
General Llorens / Cristian García Carrasco / 18.000 €
Plaça Mercat de Montolivet / Ximo Esteve Mares / 18.000 €
Cuba-Buenos Aires / Cristian García Carrasco / 18.000 €
Avinguda Regne de València-Ciscar / Gotes de Foc C.B. / 18.000 €
Poeta Alberola-Totana / Víctor Hugo Giner Blasco / 18.000 €
Cadis-Dénia / Víctor Navarro Granero / 18.000 €
Mendizábal / Manuel García Lleonart / 18.000 €
Mossén Sorell-Corona / Manuel Martín Huguet / 17.745 €
Barri de Sant Isidre / Vicente Herrando Soler / 17.500 €
Mestre Arambul Sanz-Campanar / Enrique y Mario Cardells / 17.500 €
L'Eliana-El Cid / José Miguel Gasent González / 17.500 €
Fra J. Rodríguez-Pintor Cortina / Vicente Albert García / 17.400 €
Camí Nou de Picanya-Nicolau Primitiu / Javier Rico Catalán / 17.100 €
Ramiro de Maeztu-Humanista Furió / Javier Rico Catalán / 17.000 €
Tercera C
Tomasos-Carles Cervera / Joserra Lisarde / 17.400 €
Castelló-Sogorb / Iván Gómez Villalba / 17.400 €
Cervantes-Pare Jofré / Mauricio Moreira Santos / 17.000 €
Joan d'Aguiló-Gaspar Aguilar / Enrique Cardells Martínez / 17.000 €
Lluís Lamarca-Velázquez / Art En Foc / 17.000 €
Bailén-Xàtiva / Matías Almela Piqueras / 17.000 €
Progrés-Teatre de la Marina / Daniel Pérez Martínez / 17.000 €
Sant Vicent Màrtir-Pianista Empar Iturbi / Manuel José Blanco Climent / 17.000 €
Marqués de Solferit / José Miguel Gasent González / 17.000 €
Marqués de Montortal-Josep Esteve / Fernando Llopis Torres / 16.800 €
Avinguda Peris i Valero-Cuba / Ignacio Ferrando Tamarit / 16.800 €
Carrera de S.Lluís-A. Doctor Waksman / Xavi Herrero / 16.500 €
Tres Forques-Conca-Pérez Galdós / Víctor Navarro Granero / 16.500 €
Creu i Mislata / Pedro Espadero Colmenar / 16.200 €
A.Jacinto Benavente-Regina Na Germana / José Luis Pascual Nebot / 16.200 €
Glòria-Felicitat-El Tremolar / Álvaro Guija Moreno / 16.000 €
Plaça Mare de Déu de Lepant / Francisco Hidalgo Guillamón / 16.000 €
Avinguda Poeta García Lorca-Oltà / Miguel Banaclocha Marín / 16.000 €
Cuarta A
Plaça Lluís Cano / Antonio Benavente Alcaina / 16.000 €
Barri Beteró / Francisco Javier Gómez Morollón / 16.000 €
Palleter-Erudit Orellana / Manuel V. Martín Huguet / 16.000 €
Serra Martés-Miguel Servet / Enrique Andrés Alandí / 16.000 €
Doctor Joan Josep Dómine-Port / Fet d´encàrrec / 15.500 €
Avinguda de Burjassot-Joaquim Ballester / Jordi Palanca Marqués / 15.400 €
Menéndez i Pelaio-Avinguda Catalunya / Ignacio Ferrando Tamarit / 15.400 €
Avinguda Giorgeta-Roís de Corella / Cristian García Carrasco / 15.325 €
Conserva-Berenguer Mallol / Miguel Banaclocha Marín / 15.070 €
Salamanca-Comte d'Altea / Gotes de Foc C.B. / 15.000 €
Cuba-Puerto Rico / Gregorio Acebedo García / 15.000 €
Aras de Alpuente-Castell de Pop / Arturo Valles Bea / 15.000 €
Nador-Miraculosa / Eliot García Martín / 15.000 €
Sant Ignasi de Loiola-Jesús i Maria / Vicente Albert García / 15.000 €
Arquitecte Alfaro-Francesc Cubells / Miguel Banaclocha Marín / 15.000 €
Manuel de Falla-Tamarindes / Miguel March Azor / 15.000 €
Rodríguez de Cepeda-Llorenç Palmireno / Gotes de Foc C.B. / 15.000 €
Periodista Gil Sumbiela-Assutzena / Enrique Andrés Alandi / 15.000 €
Cuarta B
Costa i Borràs-Agustina d'Aragó / Joan Simó Arlandis / 15.000 €
General Pando-Serrano Flores / Mauricio Moreira Santos / 15.000 €
Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbano / Miguel Banaclocha Marín / 14.850 €
Olivereta-Cerdà i Rico / García Ribas Artes Plásticas / 14.190 €
Alberic-Heroi Romeu / Álvaro Guija Moreno / 14.000 €
Cuba-Dénia / Enrique y Mario Cardells / 14.000 €
Grups Mare de Déu del Carme / Francisco Fuentes Moreno / 14.000 €
Major-Moraira-Natzaret / José Ramón Devis Benet / 14.000 €
Pl.Segòvia-Avinguda Dr.Tomàs Sala / Art de Foc / 14.000 €
Santiago Rusiñol-Comte de Lumiares / Fran Santonja- Arte Efímero / 14.000 €
Baró de Patraix-Conca / Enrique Andrés Alandi / 13.900 €
Mercat de Castella / Javier Rico Catalán / 13.800 €
Pelai-Matemàtic Marzal / Art de Foc / 13.750 €
Ramon de Rocafull-Comte d'Alaquàs / Francisco Javier Sierra Alarcón / 13.750 €
Ministre Luis Mayans-Argenter Suárez / Víctor Navarro Granero / 13.750 €
S.Vicent de Paül-Dip. Clara Campoamor / Vicente Julián García Pastor / 13.700 €
Nord-Doctor Zamenhoff / Art de Foc / 13.500 €
Nàquera-Lauri Volpi / Gotes de Foc C.B. / 13.500 €
Cuarta C
Goya-El Brasil / Fede Alonso Andreu / 13.475 €
A.Tarongers-Universitat Politècnica / Vicente Julián García Pastor / 13.200 €
Plaça Sant Bult / Art En Foc / 13.100 €
Alacant / Vidal Garrido Gavidia / 13.002 €
Avinguda l'Equador-Alcalde Gurrea / Manuel José Blanco Climent / 13.000 €
Plaça de l'Arbre / Miguel Hache / 12.500 €
Barraca-Església del Rosari / Lorenzo Fandos Ayoro / 12.500 €
A. Primat Reig-Sant Vicent de Paül / Miguel Banaclocha Marín / 12.400 €
Sant Antoni / Javier Álvarez-Sala Salinas / 12.300 €
Camí de Montcada-Pintor Jacomart / Pepe Sales / 12.000 €
Marià Benlliure-Séquia de Tormos / Víctor Navarro Granero / 12.100 €
Enginyer Manuel Maese-Cristóbal Llorens / Álvaro Guija Moreno / 12.100 €
G.Tejero Langarita - Vicente Chuliá / Vicente Julián García Pastor / 12.049 €
Veneçuela-Agustí Sales / Francisco José Sierra Alarcón / 12.000 €
Plaça Sequiota-El Palmar / Creaciones Zazu / 12.000 €
Rosari-Plaça Calabuig / Carlos Carsi García / 12.000 €
Cuenca Tramoyeres-La Guàrdia Civil / Miguel Banaclocha Marín / 12.000 €
Cadis-Mossén Femenia-Puerto Rico / Estudio Chuky / 12.000 €
Quinta A
República Argentina-Dr.Pallarés Iranzo / David Zahonero del Fresno / 12.000 €
Humanista Mariner-Manuel Simó / Alejandro Martínez Fernández / 12.000 €
Oltà-Juan Ramón Jiménez / Miguel March / 12.000 €
Riu Segura-Forn d'Alcedo / Pedro Espadero Colmenar / 12.000 €
Calvo Acacio / Chaveli & Ghin / 11.800 €
Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag / David Llopis Perpiñán / 11.700 €
Avinguda Pérez Galdós-Calixt III / Vicente Albert García / 11.500 €
Pl.d'Espanya-Ramón y Cajal-P.Benedito / Vicente Chaveli Y Martina Ghin / 11.500 €
Isaac Peral-Méndez Núñez / Ximo Martí Fernández / 11.500 €
Hellín-Pere de Luna / Teodora Chichanova / 11.500 €
Sants Just i Pastor-Serradora / Pedro Espadero Colmenar / 11.500 €
Borrull-Socors / Paco Ribes / 11.111 €
Borrull-Túria / Vicente Julián García Pastor / 11.000 €
Sant Rafael-Antón Martín / Miguel March Azor / 11.000 €
Felipe Bellver-Mare Ràfols / Efímero S.L. / 11.000 €
Lleons-Poeta Mas i Ros / Fran Sierra Alarcón / 11.000 €
Pintor Pasqual Capuz-Fontanars / Jesús Liñana Ferrando / 11.000 €
Francesc Climent-L'Uruguai / Deivid Belenguer Ramírez / 11.000 €
Quinta B
Barri Quint-Pizarro / Alex Martínez / 11.000 €
Poeta Emili Baró-Enric Ginesta / Víctor Caballero Gutiérrez / 10.901 €
Mont de Pietat / J.J. García / 10.000 €
Avinguda Campanar-Hipòlit Rovira / Agustín Torralba Soto / 10.000 €
Sagunt-Sant Guillem / Mario N. Núñez Hernández / 10.500 €
Pintor Salvador Abril-Pere III El Gran / Manuel García Lleonart / 10.500 €
Plaça Patraix / Vicente Julián García Pastor / 10.500 €
Arts i Oficis-Actor Llorens / Vicente Albert García / 10.500 €
Rubén Vela-Avinguda Doctor Waksman / Antonio Benavente Alcaina / 10.500 €
Xiva-Francisco de Llano / Anna Ruiz Sospedra / 10.500 €
Enginyer Josep Sirera-Pius IX / Rafael Martínez Reig / 10.500 €
Poeta Asins-Alegret-Puçol / Sergio Carrero Melián / 10.120 €
A. de Valladolid-Enginyer Vicent Pichó / José Antonio Marco Gómez / 10.050 €
Universitat Vella-Plaça Patriarca / Javier Gómez Gil (Javi Valiente ) / 10.010 €
Carabasses-En Gall / Pedro Espadero Colmenar / 10.000 €
Acàcies-Picaio / Xavi Herrero / 10.000 €
Doctor Domingo Orozco-Bailén / Sergio Carrero Melián / 10.000 €
Plaça de la Moreria / SacabutxART / 10.000 €
Quinta C
Ciutat de l'Artista Faller / Manuel García Lleonart / 10.000 €
La Vall de Laguar-Pare Ferris / Anna Ruiz Sospedra / 10.000 €
Corretgeria-Bany dels Pavesos / Agustín Torralba Soto / 10.000 €
Sant Pere-Mare de Déu de la Vallivana / Rafael Iván Esteller Peris / 10.000 €
Llibertat-Teodor Llorente / Victor Caballero / 10.000 €
Benicadell-Sant Roc / Fernando Martínez Hernández / 10.000 €
Josep Soto Micó-Síndic Mocholí / Francisco Javier Tur Ortiz / 10.000 €
Manuel Melià i Fuster-Carles Cortina / Manuel García Lleonart / 10.000 €
Plaça La Creu -Els Àngels / Carlos Carsi García / 10.000 €
Plaça Mercat de Russafa / Eliot García Martín / 9.950 €
Castielfabib-Marqués de Sant Joan / Agustín Torralba Soto / 9.600 €
Ripalda-Soguers / José Sales Marco / 9.500 €
Avinguda Ausiàs March-Na Rovella / Víctor Caballero Gutiérrez / 9.500 €
Guardacostes-Músic Jarque Cualladó / Efímero S.L. / 9.500 €
Riu Tajo-Cavite / Francisco Fuentes Moreno / 9.500 €
Alemanya-El Batxiller / Pedro Espadero Colmenar / 9.400 €
Gravador Jordán-Escultor Pastor / Carlos Sevilla Lieto / 9.350 €
Ripalda-Beneficència-Sant Ramon / Reyes Pe / 9.000 €
Sexta A
Mestre Aguilar-Maties Perelló / Eliot García Martín / 9.000 €
Plaça Rojas Clemente / Vicente Julián García Pastor / 9.000 €
Doctor Sanchis Bergón-Túria / Rafael Martínez Reig / 9.000 €
Pare Viñas-Agustín Lara / Miguel Banaclocha Marín / 9.000 €
Dr.Manuel Candela-Avinguda del Port / Fernando López Cabañero / 9.000 €
Doctor Manuel Candela-Beatriz Tortosa / Andreu Sánchez Hernández / 9.000 €
Lepant-Guillem de Castro / Anna Ruiz Sospedra / 9.000 €
Vivons-Romeu de Corbera / Víctor Caballero Gutiérrez / 9.000 €
Pare Alegre-Enric Navarro / Roberto Climent Cremades / 9.000 €
Pere Cabanes-Comte de Lumiares / David San Ruperto / 9.000 €
Plaça del Negret / Lorenzo Fandos Ayoro / 9.000 €
Tres Camins-Pinedo / Jaume Chornet Roig / 9.000 €
Polo y Peyrolón-Ciutat de Mula / Mario N. Núñez Hernández / 9.000 €
Rubén Darío-Fra Lluís Colomer / Víctor Navarro Granero / 9.000 €
Enginyer Manuel Soto - Avinguda França / Pedro Vicente Baenas García / 9.000 €
Santa Cruz de Tenerife / Álvaro Dutrús Montes / 8.950 €
Doctor Gómez Ferrer / Francisco Javier Gómez Morollón / 8.800 €
Llorers-Arquitecte Lucini / Isidro Martínez Aparicio / 8.800 €
Sexta B
S.Josep de Pignatelli-Dr.Peset Aleixandre / Daniel Barea Ortiz / 8.500 €
Plaça Jesús / David Moreno Terrón / 8.000 €
Plaça Sant Miquel-Vicent Iborra / Marta Póvez López / 7.750 €
Jacint Labaila-Manuel Simó / Arturo Vallés Bea / 8.450 €
Pere Cabanes-Joan XXIII / Sergio Lis Abril / 8.420 €
Vidal de Canyelles-Sánchez Coello / Víctor Caballero Gutiérrez / 8.000 €
Trinitat-Alboraia / José Antonio Marco / 8.000 €
Camí de Barcelona-Camí de Montcada / Miguel Banaclocha Marín / 8.000 €
En Plom-Guillem de Castro / Agustín Torralba Soto / 8.000 €
Visitació-Oriola / Xavier Herrero / 8.000 €
Isabel de Villena-Gregorio Gea / Fran Santonja-Arte Efímero S.L. / 8.000 €
Avinguda de la Plata-La Senyera / Sergio Carrero Melián / 8.000 €
Carrera de Sant Lluís-Rafael Albiñana / Agustín Torralba Soto / 8.000 €
Pi i Margall-Arturo Cervellera / Víctor Caballero Gutiérrez / 8.000 €
Campament-La Iessa / Álvaro Dutrús Montes / 8.000 €
Riu Bidasoa-Comte de Torrefiel / Cristian García Carrasco / 8.000 €
Fontcalent-Lebon / Pascual Montes Carrasco / 8.000 €
Grup de Peixcadors del Perellonet / Iván Gómez Villalba / 8.000 €
Sexta C
Dr. Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer / Vicente Albert García / 7.800 €
Reina-Vicent Guillot / Ramón Lemos Sierra / 7.700 €
Carretera d'Escrivà-Coop. de S.Ferran / Joan Simó Arlandis / 7.500 €
Norman Bethune - Guillem Despuig / Manuel Soriano Cruza / 7.500 €
Mare de Déu de la Cabeça-Mortes Lerma / Manuel García Lleonart / 7.500 €
