Clasificación Provisional de las Fallas Infantiles 2026
Las comisiones infantiles han quedado ya distribuidas en un total de 23 secciones: Especial y de la Primera a la Vigésimo Segunda en ordinales. Los monumentos oscilarán entre los 75.000 euros de Esparter-Ramón y Cajal y los 960 de Poetas Anónimos, más allá de las dos fallas que se plantan fuera de concurso: Arrancapins y Blasco Ibáñez.
Esta lista ha sido dada a conocer por la Junta Central Fallera y abre un plazo de alegaciones hasta el 27 de octubre. Una vez llevado a cabo, las listas definitivas deben aprobarse en la asablea de presidentes de noviembre.
Listado provisional de Fallas Infantiles 2026
