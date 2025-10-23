Clasificación Provisional de las Fallas Infantiles 2026

Las comisiones infantiles han quedado ya distribuidas en un total de 23 secciones: Especial y de la Primera a la Vigésimo Segunda en ordinales. Los monumentos oscilarán entre los 75.000 euros de Esparter-Ramón y Cajal y los 960 de Poetas Anónimos, más allá de las dos fallas que se plantan fuera de concurso: Arrancapins y Blasco Ibáñez.

Esta lista ha sido dada a conocer por la Junta Central Fallera y abre un plazo de alegaciones hasta el 27 de octubre. Una vez llevado a cabo, las listas definitivas deben aprobarse en la asablea de presidentes de noviembre.

Listado provisional de Fallas Infantiles 2026