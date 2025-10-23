Una treintena de fallas de Ciutat Vella se verán afectadas si se quitan las verbenas

"Tres cuartas partes de las comisiones", una treintena. Esta es la cifra que cuantifica el presidente de la Agrupación Seu-Xerea-Mercat, Antonio Fagoaga, de las que se verían afectadas con la aplicación general de blindar el centro de la ciudad y no celebrar verbenas durante la semana de fallas en su formato nocturno. Razón por la que ha solicitado, uniéndose al coro del suplicatorio general, que se revise durante las próximas semanas, antes de la redacción final del Bando de Fallas.

El informe de la Policía Local es la gran novedad del Bando y ha caído como un jarro de agua fría en las comisiones. A pesar de que verbenas, discomóviles, conciertos y demás manifestaciones musicales en el centro de la ciudad llevan en entredicho desde hace tiempo.

Ciutat Vella dispone de tres sectores: Pilar-Sant Francesc, El Carmen y Seu-Xerea-Mercat. Que reúnen a 40 comisiones, más del 10 por ciento del total del censo de la JCF. Cada sector tiene una afectación diferente y dentro de la misma, cada comisión es una historia diferente. Pero la preocupación es, si no general, sí ampliamente mayoritaria. Porque, consideran, supondría problemas de orden público, falta de oferta lúdica y perjuicio económico.

La última asamblea fue un coro en el que las comisiones mostraron su contrariedad. Contrariedad, porque no fue indignación. Que Santiago Ballester se reuniera con ellos la víspera sirvió para calmar los ánimos, bajo la promesa del edil de reunirse con sus compañeros de gobierno, poner buena cara y mejor ánimo y pedir que la medida -calificada, por cierto, como "prueba", algo que en la asamblea olía a chamusquina como antesala de lo que se queda para siempre, se atempere.

Sacar conclusiones el 29 de marzo

¿Qué piden las comisiones? Fundamentalmente, quedarse como están, aunque sea condicionado: "Desde hace tiempo, muchas comisiones del centro han demostrado estar preocupadas por que sus verbenas sean sostenibles". Fagoaga predica en el ejemplo, porque ha sido muchos años presidente de Doctor Collado, comisión que ha reducido su oferta a una única verbena nocturna y "concienciando desde el primer momento". "Hemos puesto cartelería, nos hemos preocupado porque no se acumule suciedad y fuimos los primeros en sugerir que se vallaran los accesos a la Lonja". A esto hay que añadir el problema de que los contratos con las orquestas ya están firmados. "Lo que pedimos es muy sencillo: que se adopten las medidas que sean necesarias en función al comportamiento. Yo creo que no hay ninguna comisión que no esté de acuerdo en que se celebre la verbena y rendir cuentas después". Es decir, "que se vigile todo lo que hay que vigilar. Redoblado si es necesario. Y el 29 de marzo nos reunimos, se sacan las denuncias y se adoptan las medidas que sean. No hay ninguna comisión que quiera verse privada de la verbena el año que viene". En los últimos años, además, ha habido regresiones, como la eliminación de la verbena de Mercado Central o el traslado a la tarde de la de la plaza de Brujas de Linterna-Na Robella.

Vigilar también lo ilegal

De la misma manera que incidía en la necesidad de vigilar no solo a las comisiones, sino a todo lo que se mueve en esos días. "Las comisiones somos fáciles de localizar, tenemos documentación y un sitio en el que estar. Con lo que, si hacemos algo mal, la multa nos llega. Sin embargo, a nuestro alrededor hay todo tipo de acciones ilegales. Seguro que si a cualquiera de los grupos callejeros que hacen negocio en plena calle se les incautan los instrumentos hasta que acaben fiestas, a la segunda vez ya nos quitaríamos un problema. Y como ese, muchos más".

Otro aspecto que se comentó en los corrillos de la asamblea era la doble vara para valorar las comisiones, puesto que en toda esa zona hay ofertas festivas muy diferentes: demarcaciones que tienen macrofiestas, pero que plantan fallas de muy escasa categoría y otras que, por lo menos, predican con el ejemplo plantando fallas de notable nivel. Y también el propio civismo del que hacen gala: el pasado fin de semana, las fallas de Seu-Xerea-Mercat hicieron la jornada de hermandad en la Plaza de Nápoles y Sicilia y poco después publicaron fotografías del entorno, completamente limpio "porque los falleros somos responsables y cuidamos nuestro entorno".

La asamblea trasteó entre sensaciones. Porque de la misma forma desde la mesa se quiere exportar la sensación de que se puede dialogar, pero sin adoptar una medida de exigencia desde el sector fallero. Ballester rechazó que no se hiciera caso a las disposiciones de Policía -como apuntó el presidente de Mosen Milà- "porque eso sería prevaricar. Y hay que valorar en todo momento que la Policía, si quiere establecer unas normas, es porque busca sobre todo la seguridad". Otra cosa es que el corte total sea la mejor opción. Por las razones esgrimidas en la asamblea: en caso de tardeos para todos, se colapsaría el centro en momentos en que hay otros actos oficiales y reducir a cero la oferta nocturna supondría tener una doble sesión, puesto que habría un traslado a barrios cercanos (temor que expresó el presidente de la Agrupación Gran Vía), donde hay plena libertad, incluso en Russafa, donde la normativa habla solo de "recomendación" de no tener verbena nocturna.