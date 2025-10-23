En Directo
Fallas al Día | La "Maredeueta" se convierte en fallera pop
Las noticias de las Fallas 2026
Tras la Elección, la Proclamación y la presentación de las Fallas de Especial, la fiesta marcha a toda velocidad.
Agenda del Jueves, 23 de octubre
18 h. En Tribunal de les Aigües de Quart de Poblet, charla sobre Pirotecnia a cargo de profesionales del mismo.
19.30 h. En Portal de Valldigna Salinas, mesa redonda de homenaje a Juan Gómez Ortiz, con la participación de Carmen Deolz (FMV 1980), Encarna Folgado (FMV 1973), Encarna Díaz (FMIV 1979), Evaristo García (Vte. Jcf), Juanjo García y Juan Gómez II.
21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Tercera Categoría. Vall de Laguar-Padre Ferris. “Somni nit estiu”
21.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Individual
- Islas Canarias-Trafalgar / Camino Barcelona-Travesía de Moncada / Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno / Duque de Gaeta-Pobla de Farnals / Molinell-Alboraia / Costa i Borràs-Agustina de Aragón
Pintor Maella-Avenida de Francia ha presentado su nueva apuesta para las Fallas 2026. Muy cerca de sus plazas fuertes (Alameda-Av. Francia), los hermanos Martínez Velló se estrenarán en una demarcación que camina, cada vez más firme, hacia el 25 aniversario después de unos inicioa bastante modestos. En los últimos años no solo el censo empieza a ser respetable, sino que la apuesta artística es mejor, anclados ya en la mitad del escalafón, mirando hacia arriba. "Ben Dur", un juego de palabras con alusiones al mundo romano, será el hilo argumental del proyecto, que tiene el guión de Roberto Elías.
Para la falla infantil cuentan, por cuarta vez, con David Mourelle, que ofrecerá el proyecto "Al Vent".
La Pirotecnia del Mediterráneo acaba de hacer algo que hay que tener muy en cuenta: ¡abrir el plazo de reserva de Tro de Bac para las Fallas 2026!.
Y como son unidades limitadas, quienes antes contraten, más posible tendrán asegurarse los petardos para la "despertà". De hecho, el plazo terminará hasta el 15 de diciembre o hasta agotar existencias.
Pirotecnia del Mediterráneo se lanzó hace unos años a la elaboración del petardo de contacto y ha servido a la propia Macrodespertà de la JCF. Han sido, sin duda, uno de los grandes impulsores que este producto, únicamente valenciano, esté saliendo de su propio peligro de extinción. El año pasado realizaron una acción solidaria, al rotular sus ya icónicas cajas (que son piezas para coleccionar y guardar) con ilustraciones de artistas.
El pasado domingo, Marta Mercader y la corte infantil cumplieron con un clásico del calendario: acercarse al casal de Duque de Gaeta para contemplar el campeonato de ajedrez infantil de la JCF.
El concurso ya tiene ganadores, que son los siguientes:
Sub-10: César Albert Antón (Marqués de Montortal-Berni Catalá)
Sub 14: David Flores Castro (San José de la Montaña-Teruel)
Sub 18: Marc Jiménez Delgado (Marqués de Montortal-Berni Catalá)
Comenzó el concurso de play back de la Junta Central Fallera con la primera tanda de individuales y, de momento, con una asistencia de público solo discreta.
Y a la espera de los resultados de la segunda sesión y que, más adelante, se conozcan los finalistas, los primeros apuntes dejan datos curiosos. Por ejemplo, la actuación de Blocs Platja, que hizo una fantasía de lo más atrevida: una fantasía en la que la Virgen quería convertirse en fallera y pasar la Ofrenda. Todo ello, con una canción realizada con Inteligencia Artificial que unía la Maredeueta de Concha Piquer con más letras para completar una trama, en este caso, lineal.
Resulta evidente que el montaje es atrevido y a más de un ortodoxo -o un ultra ortodoxo- le podía dar un corte de digestión. Después, en las entrevistas que está ofreciendo Univers Faller, los actuantes trataban de dejar claro, y bien claro, que estaba realizado todo desde el respeto y que los sentimientos que tienen son los mismos que en cualquier otra comisión -que nadie lo puede poner en duda-. Visto a pie de pista, más alla de las concesiones en el vestuario, la trama es absolutamente lírica y casi podría decirse que tan "coenta" como cualquier otra, por muy "pop" que fuera la estética.
Hace dos años, Paula Bielsa apareció como preseleccionada a fallera mayor de València y mostró su espíritu inquieto de diseñadora y emprendedora. Ahora lo ha puesto al servicio de su comisión para elaborar el logo del 25 aniversario del Parotet (Av. Francia-Alfredo Torán y Olmos). En el que no faltan las señas de identidad: la caligrafía, los elementos arquitectónicos de la demarcación y, sobre todo, el azulón corporativo. El 16 de noviembre, por cierto, tienen cita en la Basílica para hacer una misa de acción de gracias.
Además de visibilizarse en actos públicos, la comitiva tiene la parte que no se ve: el reinado invisible: probaturas, visitas, puestas en común... y tutoriales. Carmen Prades y la corte acudieron a la sede del Gremio de Sastres y Modistas para recibir dos charlas sobre indumentaria y protocolo. Que forman parte del máster general de un año que van a atravesar.
Hoy cambian las cosas y les toca la pasarela de Canal en el estreno del concurso de "play back".. Mítica y por la que han pasado todas.
Echando mano al archivo, aquí tenéis un ejemplo, de hace tres años:
Las Fallas de Ciutat Vella tildan de "discriminación" no poder celebrar verbenas
Esta es la crónica de la asamblea. Pincha en el enlace para leerla
Félix Pizcueta-Cirilo Amorós tuvo fallas de hiel el pasado año, después que el remate se fuera al suelo. Ahora ha empezado una nueva etapa y lo hacen de la mano de Ximo Martí, quien no hace tanto tiempo plantó cinco fallas infantiles. "Reciclem nostra conducta" bajo un hilo temático ecológico, será el nuevo proyecto. Para la infantil, una fantasía de Alicia en el que será segundo proyecto de Xaume Torrent.
Amparo Morales y su madre, Amparo Fabra, han recibido a las infantiles para la toma de medidas. Fueron contratadas por el Ayuntamiento tras la renuncia, veredicto del Roig Arena por medio, de 1700 y ahora prepararán los segundos trajes de las niñas. Así os hemos mostrado el primer paso:
