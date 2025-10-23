Fallas al Día | La "Maredeueta" se convierte en fallera pop

Comenzó el concurso de play back de la Junta Central Fallera con la primera tanda de individuales y, de momento, con una asistencia de público solo discreta.

Y a la espera de los resultados de la segunda sesión y que, más adelante, se conozcan los finalistas, los primeros apuntes dejan datos curiosos. Por ejemplo, la actuación de Blocs Platja, que hizo una fantasía de lo más atrevida: una fantasía en la que la Virgen quería convertirse en fallera y pasar la Ofrenda. Todo ello, con una canción realizada con Inteligencia Artificial que unía la Maredeueta de Concha Piquer con más letras para completar una trama, en este caso, lineal.

Resulta evidente que el montaje es atrevido y a más de un ortodoxo -o un ultra ortodoxo- le podía dar un corte de digestión. Después, en las entrevistas que está ofreciendo Univers Faller, los actuantes trataban de dejar claro, y bien claro, que estaba realizado todo desde el respeto y que los sentimientos que tienen son los mismos que en cualquier otra comisión -que nadie lo puede poner en duda-. Visto a pie de pista, más alla de las concesiones en el vestuario, la trama es absolutamente lírica y casi podría decirse que tan "coenta" como cualquier otra, por muy "pop" que fuera la estética.

La actuación de Blocs Platja / Moisés Domínguez