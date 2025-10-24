Consulta el Programa de Fallas del 25 y 26 de octubre

La Elección y Proclamación de las Falleras Mayores de València y la presentación de los proyectos de la Sección Especial doblaron una nueva esquina del ejercicio y, ya a menos de cinco meses de la semana grande, la actividad se multiplica. Son muchos los alicientes, que se dividen entre los que son populares en la calle, los que tienen lugar en los casales y los internos de las comisiones.

Entre las citas de esta doble jornada destaca la feria oficial dedicada a los trajes de la fiesta fallera: Espai Indumentaria, que abrió sus puertas el viernes y hasta el domingo 11 a 20 horas, permitirá mostrar el trabajo de diferentes firmas de joyería, calzado, cancanes, manteletas, arreglos florales, cosmética, telas y confección, en el que se pueden adquirir o encargar artículos.

El sábado por la tarde estrena formado el concurso La Primera en la Frente, que hasta ahora tenía lugar entre semana y por la noche. En esta ocasión será a las cinco de la tarde y todo aquel equipo que se haya inscrito -alguno lo hace el mismo día- recibirá un test de 50 preguntas para contestar y optará a pasar a la fase final, que es oral.

En la jornada dominical destacan dos clásicos de temporada: el traslado de la Senyera de la Agrupación Turia, que en esta ocasión hará el recorrido de Quart a Xirivella. Y la matinal en las calles Joaquín Costa y Burriana estará protagonizada por el folclore. El ya tradicional memorial Joan Blasco se presenta con un formado mejorado en el que se hará un homenaje a la música tradicional.

Bocetos de las Fallas de Sección Especial 2026 /

Sábado, 25 de octubre

11 h. – 20 h. En Feria València, Espai Indumentaria

10.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Categoría Infantil. Olivereta-Cerdá y Rico. “La Fàbrica de Paraules”

12 h. Presentación de los bocetos de Pie de la Cruz

12.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Categoría Infantil. Sagunt-Sant Antoni. “El país dels papiroflexics”

17 h. En Gayano Lluch, concurso cultural La Primera en la Frente, de la Federación de Primera A

17 h. En Guillem de Castro-Triador, taller sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA)

17.30 h. En Daroca-Padre Viñas, XV Mostra de Balls Regionals i Música Valenciana

18 h. Presentación de los bocetos de la Plaza del Árbol

18 h. En Tribunal de les Aigües de Quart de Poblet, charla sobre la pirotecnia.

19 h. Acto conmemorativo del tercer aniversario de la falla Ingeniero Manuel Soto y presentación de los proyectos

20 h. Gala del 50 aniversario de Carrera Malilla-Isla Cabrera

20 h. Picaeta Fest en Castellón-Segorbe

22 h. Presentación de los bocetos de Ingeniero Vicente Pichó-Av. Valladolid

Quart y Xirivella reciben a la Senyera bajo la lluvia /

Domingo, 26 de octubre

Toda la mañana. En el Parque del Oeste, campeonato de Petanca de la JCF

Toda la mañana. En la falla Ciudad del Artista Fallero, concentración de coches y motos

Toda la mañana. Ruta Motera Falleros por la Dana, organizado por Camí Nou de Picanya-Nicolau Primitiu, con salida desde Utiel y llegada a València sobre las 14.30 horas.

10 h. En la Plaza de Manises, Balls al Carrer. Participantes:

Séneca-Yecla / Molinell-Alboraia / Castellón-Segorbe / Marqués de Montortal-José Esteve / San Ignacio de Loyola-Jesús y María / Salamanca-Conde Altea / Primado Reia-San Vicente de Paul

11 h. Traslado de la Senyera de la Agrupación Fallas Turia. Concentración en Quart y traslado a la estación l’Alter de Xirivella, donde empezará el pasacalle hasta el Ayuntamiento.

11 h. En Joaquín Costa-Burriana, Homenaje a la Dolçaina Memorial Joan Blasco, con pregón de Francisco Valor Llorens

11 h. – 20 h. En Feria València, Espai Indumentaria

11.30 h. En el colegio La Purísima Franciscanas, presentación del proyecto infantil de San Vicente-Periodista Azzati con concierto de la Escuela de Música Madre Francisca Pascual como evento solidario

12 h. Picaeta Fest en Alberique-Héroe Romeu (coorganizada con Fernando el Católico y Xiva-Francisco de Llano)

12 h. En Azcárraga, Quinto y Tapa y presentación de los bocetos 2026

18.30 h. Presentación de los bocetos de Daroca-Padre Viñas