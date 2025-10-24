Las Fallas 2026 se acercan a los 10 millones de gasto, pero el récord se resiste

La Clasificación de Fallas de 2026, publicada en su formato provisional, deja algunas conclusiones de cara a lo que será todo aquello que se vea en las calles el próximo año.

La más importante es que, al menos en su montante oficial, la dotación destinada por las comisiones a arte efímero ha aumentado sensiblemente: de los 9,2 millones del pasado año se sube ahora a los 9,8.

No es la cifra más alta de la historia, pero la tendencia es claramente alcista, después de la recuperación de la pandemia.

Sin embargo, el desembolso sumado es de un millón de euros más que en 2024 (se ha pasado de 8,8 a 9,8), lo que debe considerarse como una buena noticia.

Aún se está lejos de los años de locura, y de eso ya casi hace veinte años, cuando la bonanza económica permitió multiplicar los costes, especialmente en las secciones altas. Ahora mismo sería récord si no hubiese existido Nou Campanar, pero es que, por aquel entonces (años 2008 y 2009), otras comisiones también disfrutaron de grandes dotaciones económicas.

Con todo, la sensación es que las cifras se alcanzarán en poco tiempo. El aumento de los censos debería considerarse como uno de los motivos de que, año a año, la tendencia sea alcista.

Este año, las fallas grandes cuestan 7,2 millones, mientras que las infantiles alcanzan los 2,5 millones. En su día, los máximos uniendo ambas cantidades, fue de 10,6 millones. Después, tras el estallido de la burbuja, las cantidades fueron descendiendo, cuando no rodando en caída libre hasta los 6,7 del año 2014.

Convento volverá a ser la falla más cara, con 260.000 euros / Moisés Domínguez

Este año hay hasta once fallas que invierten más de cien mil euros: toda la Especial y dos de Primera A.

Las cifras siempre hay que considerarlas como aproximadas y, en la práctica son menores de lo real. A pesar de que las subvenciones se hacen en función al precio declarado, a nadie escapa que hay comisiones que, en mayor o menor medida, reducen el precio para acomodarse a secciones donde se ven más competitivos. Pero como indicador es el mismo porque esa reducción deliberada también se hacía hace quince años.

La otra gran conclusión es que las secciones, especialmente las más altas, y por qué no, las más bajas, son casi categorías cerradas. Prácticamente no hay oscilaciones entre las que se inscriben en esos niveles y la competición entre comisiones viene a ser la misma casi siempre.

Las únicas grandes novedades son la presencia de Blas Gámez-Ángel Villena en la Especial Infantil, por tratarse de una falla de bastante reciente creación, a la que hay que añadir la de Joaquín Costa-Conde Altea, que ha dado el salto desde la Primera. La comisión que planta junto al Roig Arena le añade un "subidón" en la falla grande, donde ya está en Segunda B y con la mayor dotación de esa categoría.

SERIE HISTÓRICA DE PRECIOS DECLARADOS DE LAS FALLAS

(En millones de euros)

2006: 8,8

2007: 9,7

2008: 10,6

2009: 10,6

2010: 9,4

2011: 8,6

2012: 8,7

2013: 7,7

2014: 6,7

2015: 6,8

2016: 6,9

2017: 6,9

2018: 7,1

2019: 7,6

2020: 7,7 *

2021: -

2022: **

2023: 8,7

2024: 8,8

2025: 9,2

2026: 9,8

* Se quemaron en 2021

** La cantidad fue irreal, al sumar la aportación de 2021, generando unos costes disparatados