La Interagrupación pide que el 16 sea declarado no lectivo

La Interagrupación de Fallas ha enviado una carta al conseller de Educación, José Antonio Rovira, para que aplique esa condición al 16 de marzo de 2026, fecha que ha quedado señalada como de asistencia a los colegios. La carta, en la que se expresa la "firme disconformidad" se envía después de que, hace tres meses y medio el Consejo Escolar de la ciudad de València votara la elección de días no lectivos del curso 25-26. En el que las fechas seleccionadas fueron el 10 de octubre (ya amortizado) y los días 17 y 18 de marzo.

Los argumentos esgrimidos son algunos de los que ya se han analizado desde antes del verano: las dificultades de movilidad, la celebración de actos festivos -no lo dice la carta, pero esa jornada es la de la entrega de premios infantiles- "la implicación directa de los escolares en las comisiones y el ambiente generalizado de celebración hacen inviable el desarrollo normal de la jornada educativa".

El Consejo Escolar aprobó el calendario -con el voto en contra del Ayuntamiento- el 7 de julio y la Junta Central Fallera envió una carta a las comisiones con el texto de la resolución a primeros de septiembre.

El curso ya ha empezado y ya se ha empleado uno de los días no lectivos elegidos: el 10 de octubre -con el que se hizo un "acueducto" en la fiesta de la Comunitat Valenciana-. La petición de la Interagrupación no sugiere alternativas, que pasarían por una exención de ir a clase ese día -que, de cualquier modo, ya está asumido que los que tengan interés, no llevarán a sus hijos a escuela- o alargar el curso al lunes 22 de junio. en lugar de finiquitarlo el viernes 19.