La falla Industria presenta su credencial para vencer la resistencia

Avalados por su musculado censo, Industria-Santos Justo y Pastor ha presentado el proyecto con el que volverán a moverse por el nivel medio-alto en las Fallas 2026. Y para el que contarán con la presencia de Paski Roda, un artista de plenas garantías.

Industria lleva ya más de diez años consolidado en la sección Segunda A, categoría a la que solo fallaron en 2019 -y que propició que estuvieron a punto de ganar en Segunda B-. Desde hace tiempo son habituales y afrontan el ejercicio con la idea de romper la resistencia hacia la zona alta: en los últimos cuatro concursos han conseguido dos séptimos y dos undécimos premios. Roda plantó una triada de 2017 a ese 2019 y con este proyecto completará otra triplete en la demarcación.

Falla grande de Industria-Santos Justo y Pastor 2026 / RLV

Pascual Roda es un valor más que seguro, que ha hecho sus armas hasta la Primera A de València y que, en esta ocasión, empleará como hilo argumental los vientos que soplan en la comarca para rolar las críticas: "soplar fuerte contra todo lo que se lleva el viento: promesas que no se cumplen, modas pasajeras y algún que otro discurso que se queda en el aire".

La sección Segunda A se presenta apasionante. Es una categoría siempre muy competitiva, con firmas de prestigio y que aventuran una competición de alto nivel.

Aún teniendo nivel para afrontar proyectos mucho más ambiciosos, -también planta en juntas locales- Paski Roda solo plantará dos fallas en València, como el año pasado: ésta y una pequeña en Pere María Orts, donde su concurso es siempre un lujo.

Falla infantil de Industria-Santos Justo y Pastor 2026 / RLV

Y la infantil, de "ValencIA"

También será la tercera falla de Javier Rico Catalán, que utilizará un hilo argumental impensable no hace tanto tiempo: la Inteligencia Artificial, convertida en un manual para conocer los mejores rincones de "ValencIA".

Sección Segunda A de las Fallas 2026 (provisional)

Sapadors-Vicent Lleó / SacabutxART 27.500

Jesús-Sant Francesc de Borja / Paco Torres 27.500

Peu de La Creu-En Joan de Vila-Rasa / Ximo Esteve Mares 27.000

Fèlix Pizcueta-Ciril Amorós / Ximo Martí Fernández 27.000

Regne de València-Sant Valer / Luis Espinosa Olmos 27.000

Isabel la Catòlica-Ciril Amorós / Art En Foc 27.000

Dr.García Brustenga - V.Barrera Cambra / Vicente García Pérez 25.500

Marqués de Montortal-Berní i Català / Luis Espinosa Olmos 25.000

Carrera de Malilla-Enginyer J. Benlloch / García Ribes Artes Plasticas 25.000

Molinell-Alboraia / Ximo Martí Fernández 24.500

Reina-Pau-Sant Vicent / Manuel Algarra Viguer 24.100

Serrans-Plaça Els Furs / Juane Cortell Dasca 24.000

Albacete-Marvà / Sergio Carrero Melián 23.650

Pintor Salvador Abril-Peris i Valero / Sergio Musoles 23.000

Indústria-Sants Just i Pastor / Pasky Roda 23.000

Pintor Maella-Avinguda França-Menorca / Martínez Vello 22.024

Sant Josep de la Muntanya-Terol / Pau Soler Marchante 21.000