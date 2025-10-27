La dolçaina de Joan Blasco resiste a la lluvia y recibe el homenaje de las Fallas

La lluvia complicó la existencia a una matinal de domingo en la que se celebró una cita importante en el mundo de la cultura de las Fallas. Con un formado renovado, Joaquín Costa-Burriana sacó a la calle una muestra de tradiciones valencianas. Un espectáculo "de carrer" en toda regla, porque todo aquel que pasaba por la demarcación podía ver y escuchar diferentes formas de entender las tradiciones al son de la música.

Se trata del Memorial Joan Blasco, que llevan siete años celebrando. Y que en esta ocasión reunió diferentes manifestaciones festivas en la que la dolçaina tiene protagonismo. De hecho, la nueva denominación del festejo es, precisamente, esa: Homenatge a la Dolçaina. En ella, la música de bandas se combinó con el sonido de un instrumento musical que trasciende las fronteras naturales de la Comunitat Valenciana.

Anunciados en cartel la Unió Musical de Massamagrell, Associació Cultural Valçaina -con la participación de Paco Blasco, el hijo del mítico músico-, Grup de Danses Alimara, Comparsa Labradores de Villena, Filà Berberiscos d’Albaida y Bando Marroquí de Villena, con pregón de Francisco Valor, la fiesta tuvo que retrasar su inicio por la lluvia, pero dio tiempo justo para poder celebrarla antes de que, nuevamente, se "cogiera".

Reconocimiento a Alimara

Y dio tiempo también para entregar el premio Dolçainer d’Honor 2025, que fue a parar, como era natural, al Grup de Danses Alimara, con motivo de su 50 aniversario y que recogió Amparo Reig. Un galardón que es una versión libre de la figura de un dolçainer bajo la visión del artista fallero David Ojeda. La fallera mayor de València, Carmen Prades, se encargó de entregar el premio y destacar el valor del festejo y la tradición en su discurso. La fiesta contó con la presencia de la corte de honor, pero también con las falleras mayores e infantiles de las comisiones de Pla del Remei-Gran Vía.

La fiesta de Joaquín Costa-Burriana es uno de los dos grandes homenajes que se organizan en honor a Joan Blasco en el mundo de las Fallas. En vísperas de la fiesta grande será el turno de Doctor Collado, que lo pone en valor con un pasacalle a los sones del instrumento, por el centro de la ciudad.